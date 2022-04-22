Luôn cố giữ hình ảnh mạnh mẽ và năng lượng tích cực trên MXH, MC Hoàng Oanh bị bạn thân 'lột mặt nạ' cảm xúc thật sau ly hôn: ' Oanh bật khóc như mưa và bảo cần sự động viên ngay lúc này'

Dù đã trôi qua được một khoảng thời gian, nhưng những thông tin về MC Hoàng Oanh sau khi ly hôn, vẫn luôn nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Mới đây nhất, bạn thân đã tiết lộ cảm xúc thật của người đẹp ở thời điểm hiện tại.

Sau khi chính thức nói lời "đường ai nấy đi" với chồng Tây, nữ MC luôn đăng tải những dòng trạng thái vui vẻ và hình ảnh đi chơi cùng với con trai rất hạnh phúc. Chính vì vậy, mà nhiều người tin rằng cô nàng đã có thể sẵn sàng cho chương tiếp theo của cuộc đời mình. Hoàng Oanh và con trai - Ảnh: Internet Mới đây nhất, một người bạn của Hoàng Oanh là stylist Kye Nguyễn vừa đăng tải bộ ảnh mới dành tặng nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ . Đáng chú ý, anh cũng tiết lộ tình trạng của Hoàng Oanh hậu ly hôn.

Bài đăng của Kye Nguyễn - Ảnh: chụp màn hình Theo đó, Kye Nguyễn cho biết đây là một bộ ảnh mà anh dành tặng riêng cho Hoàng Oanh: "Đây là bộ ảnh tôi tâm đắc dành tặng Oanh với lời hứa khi nào Oanh trở lại công việc tôi sẽ tặng Oanh một bộ ảnh thật đẹp. Và lúc Oanh hỏi về chi phí thì tôi bảo chi phí gì trời, hứa là làm, tôi luôn đứng sau các “người bạn” đồng hành từ khi tôi bước chân vào công việc stylist này".

Đặc biệt, stylist Kye Nguyễn nói thêm: "Lúc này Oanh mới bật khóc khóc như mưa và bảo Oanh cần sự động viên ngay lúc này…. Và đây là cách tôi động viên Oanh". Bài đăng của nam stylist nhận được khá nhiều sự tương tác của các nghệ sĩ khác vì sự ấm áp của anh dành cho người bạn - Ảnh: chụp màn hình Có thể thấy, dù luôn cố gắng mang tới hình ảnh luôn tươi cười và hạnh phúc trên mạng xã hội, để người hâm mộ không phải cảm thấy lo lắng thêm về mình, nhưng dường như cô nàng vẫn cần thêm thời gian để có thể vượt qua việc hôn nhân đổ vỡ. Nữ MC Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luon-co-giu-hinh-anh-manh-me-va-nang-luong-tich-cuc-tren-mxh-mc-hoang-oanh-bi-ban-than-lot-mat-na-cam-xuc-that-sau-ly-hon-oanh-bat-khoc-nhu-mua-va-bao-can-su-dong-vien-ngay-luc-nay-463924.html