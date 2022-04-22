Lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh thần sắc tươi tắn, rạng rỡ, chọn cách ra về theo cách chả giống ai

Sau khi lên tiếng xác nhận đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để ly hôn với chồng Tây, nữ MC lúc này dường như chỉ tập trung vào 2 thứ, đó chính là dành thời gian cho công việc và chăm sóc con trai một cách chu đáo nhất có thể. Mới đây, tối ngày 21/4, Á hậu Hoàng Oanh đã góp mặt trong sự kiện quy tụ dàn sao khủng Elle Beauty Awards 2022.

Nàng hậu lựa chọn rời sự kiện bằng xe máy - Ảnh: chụp màn hình

Dù đã khá lâu rồi mới xuất hiện lại trên thảm đỏ Vbiz, nhưng Hoàng Oanh vẫn thể hiện được thần thái ''sắc lẹm'', đi kèm với đó là gương mặt rạng rỡ sau biến cố ly hôn vừa qua.