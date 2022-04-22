Lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh thần sắc tươi tắn, rạng rỡ, chọn cách ra về theo cách chả giống ai

Nữ MC đang có một cuộc sống giản dị kể từ sau biến cố ly hôn với Jack Cole.
- Hậu ly hôn với chồng Tây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào bật khóc sau khi chứng kiến điều này từ con trai, netizen ai ai cũng đều 'xúc động'
- Hậu xác nhận ly hôn, MC Hoàng Oanh và những mất mát phải trả sau quyết định 'đường ai, nấy đi' với Jack Cole
Sau khi lên tiếng xác nhận đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để ly hôn với chồng Tây, nữ MC lúc này dường như chỉ tập trung vào 2 thứ, đó chính là dành thời gian cho công việc và chăm sóc con trai một cách chu đáo nhất có thể. Mới đây, tối ngày 21/4, Á hậu Hoàng Oanh đã góp mặt trong sự kiện quy tụ dàn sao khủng Elle Beauty Awards 2022.
Dù đã khá lâu rồi mới xuất hiện lại trên thảm đỏ Vbiz, nhưng Hoàng Oanh vẫn thể hiện được thần thái ''sắc lẹm'', đi kèm với đó là gương mặt rạng rỡ sau biến cố ly hôn vừa qua.
Đáng chú ý, sau khi sự kiện kết thúc, Hoàng Oanh đã bị netizen bắt trọn khoảnh khắc rời địa điểm tổ chức để trở về nhà riêng. Có thể thấy, tại sự kiện nữ MC nổi tiếng lựa chọn cho mình một chiếc váy đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ngoài ra điều khiến mọi người chú ý đến cô nàng, chính là thay vì như những ngôi sao khác lựa chọn oto để tránh gây sự chú ý, Hoàng Oanh lại lựa chọn đi xe máy để quay về nhà, một số bộ phận netizen khi nhìn vào cũng dành lời khen cho lối sống giản dị của cô nàng.