Khổ như Mạc Văn Khoa: Muốn cười mà chẳng dám cười vì con gái...mặt không vui cho lắm

Bé Minnie con gái Mạc Văn Khoa có độ hot không thua kém gì cha mình. Cô bé được mọi người nhận xét là "cực giống bố Khoa". Tuy nhiên, khoản hài hước thì dường như là đi ngược lại cha mình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mạc Văn Khoa hài hước chia sẻ: " Mặt con không vui cho lắm nên bố cũng không dám cười".

Diễn viên hài Mạc Văn Khoa và bạn gái Thảo Vy (Vy Pumpe) quen nhau 5 năm trước khi chính thức thành vợ chồng vào cuối năm 2020. Lúc này, Thảo Vy đã mang bầu 8 tháng. Hiện tại, gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc với sự ra đời của cô bé Minnie (tên thật là Mạc Linh Đan).

Tuy là nói vậy, nhưng CĐM đều không ngớt lời khen dành cho Minnie khi khen bé có "nét hài ngầm", không cần diễn gì mà chỉ cần nhìn vẻ biểu cảm của bé cũng đủ làm mọi người cười vui vẻ.

Quả thật là vậy, khi nhìn các bức ảnh của bé Minnie, mọi người đều cười xĩu khi cả chục tấm ảnh cô bé đều có một biểu cảm là mặt hơi chau mày lại.

Bình luận của CĐM dành cho bố Khoa và Minnie:

- Ha ha, khổ cái là dù em ko vui nhưng giao diện em vẫn khiến mọi người cười.

- 2 cha con không cười mà khán giả nhìn mắc cười quá anh.

- Chắc “nối nghiệp” bố trong tương lai rồi. Hèn chi mấy lần Mạc Văn Khoa đăng ảnh hiếm thấy nhóc ấy cười nhưng vẫn đáng yêu lắm.

- Mới hôm trước còn thấy Khoa đăng ảnh bảo con gái nghiêm túc giờ coi thêm vụ này nữa cười xỉu luôn.

Bé Minnie được mẹ cho mặc trang phục điệu đà, gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, đen láy

Mặc dù Mạc Văn Khoa nhỏ hơn vợ 3 tuổi nhưng luôn tỏ ra là người đàn ông chu đáo, chăm lo cho mẹ con Thảo Vy rất nhiều. Từ sau khi kết hôn và chính thức lên chức bố Mạc Văn Khoa càng tỏ ra mình là một ông bố bỉm sữa chính hiệu khi liên tục khoe gia đình nhỏ trên trang cá nhân.

Ngoài đi diễn thì Khoa phụ giúp vợ chăm con gái như cho bé bú, hát ru, thay tã việc nào "cây hài" này cũng nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

Ông bố bỉm sữa này luôn phụ giúp vợ trông nom con rất chu đáo

Minnie thường được bố mẹ cho đi bơi từ khi còn nhỏ

Một Minnie hết sức điệu đà và đáng yêu

Từ một chàng trai có vẻ ngoài "xấu lạ" nhưng đó cũng là dấu ấn giúp Mạc Văn Khoa tạo được vị trí trong lòng khán giả bên cạnh tài năng của mình. Ngoài diễn hài, hiện Mạc Văn Khoa còn tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí, đặc biệt tham gia đều đặn các bộ phim điện ảnh đang rất hot hiện nay.

* Ảnh: FBNV