Trước khi công khai mối quan hệ với công chúng, Hồ Quang Hiếu và bạn gái đã hẹn hò yêu đương được 3 tháng.

Ngày 16/4, Hồ Quang Hiếu công khai danh tính bạn gái sau thời gian giấu kín. Nửa kia của nam ca sĩ tên Tuệ Như, sinh năm 2000, quê ở Cà Mau, hiện là người mẫu, diễn viên tự do.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Hồ Quang Hiếu lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi có trò đùa nhạy cảm với vợ trẻ. Cụ thể vợ Hồ Quang Hiếu cúi người để uống nước, tuy nhiên nam ca sĩ bất ngờ lấy ly nước rồi để xuống vị trí nhạy cảm.

Clip ghi lại cảnh Tuệ Như dùng 2 tay cầm đồ ăn nên phải cúi người uống nước.

Hành động sau đó của Hồng Quang Hiếu khá nhạy cảm khiến dân tình không khỏi tranh cãi.

Không thua kém, bà xã Hồ Quang Hiếu đã giơ ngón tay thể hiện sự bất mãn dành cho "nửa kia".

Dù chỉ là một trò đùa, song Hồ Quang Hiếu và vợ kém tuổi vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng đây là hành động không nên, đặc biệt là khi cả hai đều là người nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhiều người cho rằng cặp đôi là người nổi tiếng, những trò đùa như vậy thật sự không hay. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng đây là trò đùa bình thường của một cặp đôi yêu nhau.

Trước đó, Hồ Quang Hiếu từng đăng clip bế vợ sắp cưới rồi thả xuống kệ bàn. Tuệ Như cũng phối hợp với anh qua biểu cảm, cử chỉ và tư thế nhạy cảm. Tuy chỉ là khoảnh khắc trêu đùa giữa hai người nhưng cặp đôi vấp phải ý kiến trái chiều, bị chỉ trích phản cảm, không phù hợp.



Hành động Hồ Quang Hiếu bất ngờ bế vợ sắp cưới lên bàn rồi mở ngăn kéo phía dưới có phần nhạy cảm.

Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như công khai chuyện tình cảm vào giữa tháng 4/2023. Đến cuối tháng 5, cả hai bất ngờ thông báo chuyện đăng ký kết hôn khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái kém 17 tuổi vừa đăng ký kết hôn vào cuối tháng 5.

Nói về dự định tổ chức lễ cưới, Hồ Quang Hiếu cho biết anh và vợ dự định sẽ có em bé trong năm nay, sau đó mới tổ chức hôn lễ: "Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ".