Hồ Quang Hiếu bất ngờ bị vợ kém tuổi 'bóc phốt' tật xấu này sau khi về chung một nhà

Sau đó, Tuệ Như dọn sang nhà Hồ Quang Hiếu sinh sống. Sau 1 tháng sống chung, cặp đôi cho biết tình cảm trở nên khăng khít hơn, song cũng lộ nhiều điểm xấu của đối phương.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã công khai bạn gái yêu 3 tháng - người mẫu Tuệ Như vào ngày 16/4 vừa qua. Đến ngày 23/4, anh cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương đầy lãng mạn. Ngày hôm sau, cặp đôi đã ra phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM, làm thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức nên duyên vợ chồng.

Tuệ Như không hài lòng về việc chồng có thói quen vứt đồ lung tung. Cô nhiều lần nhắc nhở nhưng giọng ca sinh năm 1983 vẫn chưa cải thiện. 'Đôi lúc tôi nói mãi mà anh Hiếu không thay đổi nên tôi giận, không thèm nói chuyện. Song anh Hiếu cứ đi theo tôi năn nỉ, thế là chuyện đâu lại vào đấy', Tuệ Như chia sẻ.

Hồ Quang Hiếu hài hước nói vợ khá lười, ngủ nhiều nhưng lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Về chuyện ăn uống, khẩu vị của Tuệ Như là ăn ngọt còn nam ca sĩ có khẩu vị ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa khẩu vị. Giọng ca Con bướm xuân dù vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm.

Trước đây, Hồ Quang Hiếu sống một mình trong ngôi nhà 30 tỷ đồng, cuộc sống tẻ nhạt khi chỉ quanh quẩn đi hát rồi ở nhà. Khi vợ về sống chung, anh cảm nhận hôn nhân đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh nói sống có trách nhiệm hơn, sau chạy show liền quay về tổ ấm, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui cùng vợ.

Cuộc sống tẻ nhạt của nam ca sĩ giờ đây đã đầy niềm vui vì có vợ kề bên

'Tôi thấy cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng, nhiều niềm vui. Bây giờ tôi có người nấu ăn, giặt đồ giùm… nên càng sướng hơn nữa. Tôi không biết thời gian sau sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ vui', Hồ Quang Hiếu bày tỏ.

Về chuyện tình “nhanh như chớp”, Hồ Quang Hiếu nói: 'Tôi có nhiều người bạn yêu lâu năm nhưng không tiến được hôn nhân. Tôi nghĩ mọi thứ đều là duyên số. Khi gặp được Tuệ Như, tôi cảm nhận đây là người có thể đồng hành cùng mình nên quyết định nhanh. Tôi nghĩ mình đủ chín chắn để quyết định mọi thứ'.

Khi gặp Tuệ Như, Hồ Quang Hiếu liền muốn đồng hành cùng cô cả đời

Hồ Quang Hiếu nổi tiếng qua nhiều bản "hit" như" "Chỉ cần em hạnh phúc"; "Không cảm xúc"; "Con bướm xuân"; "Đừng buông tay anh"; "Tìm em"; "Em là của anh"; "Đổi thay"; "Nơi ấy con tìm về"… Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ...

Hồ Quang Hiếu và vợ Tuệ Như

Vợ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu là Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Cô sở hữu chiều cao 1,8m, là người mẫu tự do được hai năm. Tuệ Như từng chia sẻ: 'Anh Hiếu luôn mang niềm vui và sự bất ngờ đến cho tôi. Ở bên anh Hiếu, tôi cảm nhận sự chân thành, sự thấu hiểu và chia sẻ. Tôi và Hiếu quyết định gắn kết vì có cùng chí hướng, mong muốn có một tổ ấm hạnh phúc'.