Hồ Quang Hiếu cùng bạn gái kém 17 tuổi chính thức đăng ký kết hôn về chung một nhà

Sau 1 tháng cầu hôn bạn gái, mới đây ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ thông báo cặp đôi đã chính thức 'trở thành người một nhà'.

Chiều 26/5, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ khoe ảnh chụp cùng bạn gái Tuệ Như kèm giấy đăng ký kết hôn. Anh cho biết mình và bạn gái đã chính thức "về chung một nhà" sau gần 1 tháng cầu hôn. Hồ Quang Hiếu chính thức về chung nhà với bạn gái Tuệ Như Hồ Quang Hiếu chia sẻ: 'Sau màn cầu hôn thành công, ngay ngày hôm sau tôi và Tuệ Như ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cả 2 rất hạnh phúc khi đặt bút ký tên để chính thức trở thành vợ chồng, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc. Tôi cũng bất ngờ vì làm thủ tục khá nhanh và hoàn thành trong khoảng 30 phút'.

Hồ Quang Hiếu và bạn gái khoe giấy đăng ký kết hôn Hồ Quang Hiếu chia sẻ chuyện tình cảm của anh và Tuệ Như được gia đình 2 bên ủng hộ. Hiện tại, cặp đôi đang lên kế hoạch có em bé trong năm 2023, sau đó mới tổ chức đám cưới. Về phần Tuệ Như, cô cho biết bản thân không áp lực khi làm vợ ở tuổi 23, bởi người đẹp biết bên cạnh mình luôn có Hồ Quang Hiếu quan tâm, chăm sóc cũng như tư vấn nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái vào tháng 4 vừa qua Tháng 4 vừa qua, ca sĩ Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái chân dài, cao 1,8m. Nửa kia của anh là Tuệ Như, hiện là người mẫu, diễn viên tự do. Cả hai trải qua 3 tháng tìm hiểu, hẹn hò. Nam ca sĩ đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi cầu hôn thành công bạn gái lên trên trang cá nhân và viết: 'Nhờ Facebook giữ giúp kỷ niệm này. Cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh nhé'.

Hồ Quang Hiếu hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn thành công bạn gái Được biết, nam ca sĩ đã cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Ca sĩ nói anh có lên mạng tham khảo cách cầu hôn của mọi người. Anh chọn cách tỏ tình đơn giản, lãng mạn vì ngại thể hiện tình cảm trước đám đông. Ngoài ra, bạn gái anh - Tuệ Như cũng tiết lộ trước đây từng trải qua 3 mối tình nhưng không có kết quả, đến khi gặp Hồ Quang Hiếu, cô bị chinh phục bởi sự thật thà, chân thành của anh và quyết định gắn bó lâu dài. Tuệ Như cảm thấy hạnh phúc khi thành một đôi với Hồ Quang Hiếu Tuệ Như quan niệm trong tình yêu, sự gắn kết, chân thành và tôn trọng nhau mới là điều quan trọng. Vì vậy, việc chênh lệch chiều cao hay tuổi tác là yếu tố nhỏ, không ảnh hưởng đến quyết định gắn kết của cả hai. Ngược lại, nữ người mẫu thấy vui khi được mọi người nhận xét đẹp đôi lúc đứng cạnh Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu tặng quà giá trị cho vợ sắp cưới nhưng nửa kia lại phản ứng đầy bất lực! Dân tình bất ngờ và không nhịn được cười với món 'trang sức' Hồ Quang Hiếu dành tặng vợ sắp cưới. Phản ứng của nửa kia ''3 phần nuông chiều 7 phần bất lực''

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