Hậu công khai bạn trai Việt kiều, Cát Phượng bất ngờ lên tiếng xin lỗi khán giả sau thời gian dài vắng bóng cùng lời tâm sự: 'Tôi hết thời rồi'

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, diễn viên Cát Phượng đăng tải đoạn clip dài 5 phút với tiêu đề: "Cát xin lỗi khán giả" và cho biết đã sớm vực dậy tinh thần sau tổn thương.

Trong suốt nhiều năm qua, khán giả hiếm khi gặp Cát Phượng trên sóng truyền hình hay các hoạt động nghệ thuật. Vì thế có người đã bày tỏ sự thắc mắc về vấn đề này. Nữ diễn viên mới nói: 'Em hết thời rồi anh chị ơi, không ai mời em làm gì cả'. Nghe xong câu này, nhiều người phản bác lại: 'Không có ai hết thời, ví dụ lúc trẻ mình không đóng những vai trẻ hay gì đó thì về già mình làm. Cát nói vậy chúng tôi buồn lắm. Để trấn an tinh thần người hâm mộ, Cát Phượng vội đáp: 'Tôi nói chơi, chứ nói vậy ông tổ phạt'. Cát Phượng xin lỗi khán giả sau khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi làng giải trí Hiện tại, tâm trạng Cát Phượng khá thoải mái,vui vẻ. Cô tiết lộ sắp tới sẽ thực hiện nhiều dự án để đăng tải lên kênh YouTube. Thông tin này khiến người hâm mộ hào hứng, mong chờ sự trở lại của nữ diễn viên sinh năm 1970.

Cát Phượng chia sẻ: 'Trước dịch Covid-19, tôi từng làm hai chương trình thế này và đây là lần thứ ba. Nguyên do là bởi nhiều khán giả thường xuyên nhắn tin cho tôi và yêu cầu tổ chức những chương trình như thế, họ thích coi những tiểu phẩm hài 30 – 40 phút. Mặt khác những đứa em của tôi ở nước ngoài cũng ngỏ ý thích xem chương trình này, vì thế tôi quyết định đứng ra thực hiện. Cát Phượng tiết lộ sắp tới sẽ thực hiện nhiều dự án để đăng tải lên kênh YouTube Chương trình lần này với quy mô chỉ 500 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài thuộc hai thế hệ. Bên cạnh việc góp sức để tổ chức một chương trình hài kịch, vực dậy sân khấu hài thì tôi cũng muốn có một nơi để những gia đình, khán giả giải trí cuối tuần. Trước mắt sẽ là một tháng hai lần, còn tương lai nếu tốt thì tôi sẽ duy trì và có thêm suất diễn phục vụ khán giả".

Tháng 6 vừa qua, Cát Phượng lần đầu công khai có bạn trai mới Vừa qua, Cát Phượng lần đầu cho biết yêu bạn trai Việt kiều gần một năm qua, sau đổ vỡ với Kiều Minh Tuấn. Diễn viên nói bạn trai chị hiện sống ở nước ngoài nhưng không tiết lộ danh tính vì anh không làm việc trong ngành giải trí. Theo Cát Phượng, người yêu vốn là fan của chị 16 năm qua, âm thầm dõi theo sự nghiệp, cuộc sống của chị. Bạn trai mới luôn ở cạnh động viên, giúp chị vực dậy tinh thần Khi chị chia tay Kiều Minh Tuấn hai năm trước, bạn trai ở cạnh động viên, giúp chị vực dậy tinh thần. Hồi tháng 5/2022, trong tiệc sinh nhật tuổi 52 của chị, bạn trai gửi tặng một bó hoa lớn, khiến diễn viên bất ngờ và cảm động. Cát Phượng đang rất hạnh phúc bên người mới 'Ban đầu, tôi chưa mở lòng vì đã trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm, nhưng dần cảm động trước sự chân thành của anh. Tôi quyết định cho bản thân một cơ hội', diễn viên nói. Bôm - con trai Cát Phượng cùng chồng cũ, diễn viên Thái Hòa - ủng hộ mẹ trước mối quan hệ mới. Con trai của nữ nghệ sĩ cũng ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ Diễn viên khát khao được yêu, mong chờ một mái ấm. Dù đã qua hai lần đổ vỡ, chị nhận ra bản thân không phải típ người mang tâm lý 'chim sợ cành cong'. 'Chuyện cưới hỏi với tôi giờ không còn quá quan trọng, chỉ cần tình yêu người đó dành cho tôi đủ lớn', Cát Phượng cho biết.

Dù chưa gặp mặt, tình mới vẫn hào phóng chi nửa tỉ cho Cát Phượng mua xe, hé lộ luôn thời gian 'về chung một nhà' Cuộc sống của Cát Phượng nhận được nhiều chú ý hơn khi công khai bạn trai Việt kiều, dù cả hai chưa từng gặp mặt nhưng ''nửa kia'' vẫn sẵn sàng chi quà ''khủng'' cho nữ diễn viên.

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