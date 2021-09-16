Giờ 'sao kê' đã điểm nhưng đang trong thời gian giãn cách, Công Vinh và Thuỷ Tiên có thể đến ngân hàng đúng hẹn hay lại 'hẹn lần hẹn lữa'?

Sao Việt 16/09/2021 10:19

Công Vinh và Thuỷ Tiên đồng loạt tuyên bố chốt thời gian livestream sao kê tại ngân hàng là 14h ngày 17/9 tới.

Không phụ sự mong đợi của mọi người trong những ngày qua, mới đây, trên trang cá nhân, Công Vinh đã lên tiếng chính thức về thời gian sẽ sao kê minh bạch các khoản tiền từ thiện như đã hẹn. Nam cầu thủ viết:

"Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Đồng thời, Công Vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những mạnh thường quân đã tin tưởng, cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng.

Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận. Vì vậy, Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê. Xin được mời tất cả mọi người cùng đồng hành với vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong buổi livestream: "Mang sao kê ra trước công chúng", trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/09/2021, trên fanpage Thủy Tiên.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn các bạn vào thứ 6 tuần này".

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Công Vinh chính thức công bố thời gian livestream trực tiếp sao kê khoản tiền từ thiện tại ngân hàng - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn thắc mắc rằng ngày hẹn sao kê vẫn đang trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách, vậy liệu vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên có "hẹn lần hẹn lữa" nữa hay không? Liên quan đến câu chuyện này, được biết, sau ngày 15/9, tại Quận 7, Cần Giờ, Củ Chi được đánh giá là kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Vì vậy mà các địa phương này sẽ áp dụng chỉ thị giãn cách khác so với các quận khác trên địa bàn. Bên cạnh, ba quận huyện này được dự kiến thí điểm sau ngày 15/9 để xem xét các bước đi đã đảm bảo an toàn hay chưa, những điều kiện kiểm soát dịch bệnh đã tốt chưa, qua đó có những bước đi tiếp theo.

Do vậy, vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên ở quận 7 nên có thể di chuyển sau ngày 15/9, thay vì phải ngồi nhà như thời gian qua. Có thể thấy, "trận đấu" sao kê đang đe đến hồi gay cấn. Công Vinh và Thuỷ Tiên sẽ livestream để trực tiếp lại mọi thứ cho người hâm mộ xem vào 14h ngày 17/9 tới.

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Hóng: Netizen 'sốt hết cả ruột' trước thông tin vợ chồng Thuỷ Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê với số tiền hơn 177 tỷ đồng

Rầm rộ tin ca sĩ Thủy Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê và ngân hàng hẹn trả kết quả sau ngày 20/9 khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên".

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