Hóng: Netizen 'sốt hết cả ruột' trước thông tin vợ chồng Thuỷ Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê với số tiền hơn 177 tỷ đồng

Thời gian qua, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh liên tục bị "ném đá" dữ dội với hàng loạt nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện quyên góp hỗ trợ cho bà con miền Trung lũ lụt vào tháng 10/2020. Mặc dù, cả 2 đã nhiều lần lên tiếng thanh minh nhưng dường như mọi câu trả lời đều là không thỏa đáng đối với những thắc mắc của khán giả.

Liên quan đến ồn ào này, tối ngày 5/9, Công Vinh đã mở buổi livestream trực tiếp để trần tình về vụ việc và hứa sẽ sao kê "người thật, việc thật" trước công chúng vào ngày 15/9. Công Vinh chia sẻ: "Vinh muốn là "người thật, việc thật", ra tận ngân hàng đàng hoàng... Mọi người hãy đợi Vinh và Tiên đi ra sao kê ngân hàng, đưa lên cho tất cả mọi người cùng thấy để biết được sự thật nó có phải vậy hay không. Lúc đó, người mà đã vu khống vợ của Vinh có chịu hoàn toàn trước pháp luật hay không hay là chỉ nói mơ thôi”.