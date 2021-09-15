Hóng: Netizen 'sốt hết cả ruột' trước thông tin vợ chồng Thuỷ Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê với số tiền hơn 177 tỷ đồng

Rầm rộ tin ca sĩ Thủy Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê và ngân hàng hẹn trả kết quả sau ngày 20/9 khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên".
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Thời gian qua, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh liên tục bị "ném đá" dữ dội với hàng loạt nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện quyên góp hỗ trợ cho bà con miền Trung lũ lụt vào tháng 10/2020. Mặc dù, cả 2 đã nhiều lần lên tiếng thanh minh nhưng dường như mọi câu trả lời đều là không thỏa đáng đối với những thắc mắc của khán giả.
Liên quan đến ồn ào này, tối ngày 5/9, Công Vinh đã mở buổi livestream trực tiếp để trần tình về vụ việc và hứa sẽ sao kê "người thật, việc thật" trước công chúng vào ngày 15/9. Công Vinh chia sẻ: "Vinh muốn là "người thật, việc thật", ra tận ngân hàng đàng hoàng... Mọi người hãy đợi Vinh và Tiên đi ra sao kê ngân hàng, đưa lên cho tất cả mọi người cùng thấy để biết được sự thật nó có phải vậy hay không. Lúc đó, người mà đã vu khống vợ của Vinh có chịu hoàn toàn trước pháp luật hay không hay là chỉ nói mơ thôi”.
Và ngày hẹn cũng đã đến, sáng 15/9, dân tình xôn xao với thông tin cặp vợ chồng Thuỷ Tiên đã có mặt tại ngân hàng. Chưa rõ thực hư về thông tin này thì mới đây nhất, dân tình lại dậy sóng khi rầm rộ thêm tin nữ ca sĩ đã hoàn tất thủ tục sao kê.
Đáng chú ý hơn, tài khoản mạng này còn cho biết, Thủy Tiên đã làm xong thủ tục sao kê ngân hàng từ ngày 13/9 và ngân hàng hẹn trả kết quả sau ngày 20/9 với số tiền hơn 177 tỷ đồng. Thông tin ngay khi chia sẻ đã ngay lập tức đổ dồn sự quan tâm, chú ý của đông đảo dân tình. Nhiều người còn không quên liên tục "chấm hóng" xin link livestream của công khai số tiền minh bạch của vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh.
Đến thời điểm hiện tại, thực hư việc ca sĩ Thủy Tiên đã hoàn tất thủ tục sao kê ngân hàng vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Bên cạnh đó, phía chính chủ vẫn chưa lên tiếng chính thức hay có bất kỳ động thái gì liên quan đến vấn đề sao kê. Vì vậy, dân mạng vẫn đang lót dép hóng diễn biến tiếp theo của sự việc.