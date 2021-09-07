Chuyện gì đây: Xuất hiện đơn tố cáo Thuỷ Tiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan truyền mạnh khắp MXH?

Sao Việt 07/09/2021 08:38

Cộng đồng mạng đang chuyền tay nhau mẫu đơn có nội dung tố cáo nữ ca sĩ Thủy Tiên và yêu cầu nữ ca sĩ phải sao kê số tiền từ thiện.

Thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục dậy sóng cộng đồng mạng với nhiều thông tin "sốt dẻo" khi nữ CEO Phương Hằng lên tiếng chỉ thẳng tên loạt nghệ sĩ không minh bạch trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện. Đặc biệt, trong số đó có ca sĩ Thuỷ Tiên được dân mạng quan tâm nhất vì đợt cứu trợ miền Trung vừa rồi, nữ ca sĩ công khai đã kêu gọi quyên góp được số tiền lên đến hơn 180 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nữ đại gia Phương Hằng lại cho rằng có bằng chứng xác minh vợ chồng Thuỷ Tiên nhận tổng số tiền quyên góp hơn 320 tỷ đồng chứ không phải 180 tỷ như cô công bố. Mặc dù sự thật vẫn chưa rõ thế nào nhưng lòng tin của người hâm mộ bắt đầu lung lay khi nhiều thông tin tố Thuỷ Tiên gian dối được lan truyền.

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Thuỷ Tiên ra tận miền Trung để cứu trợ cho bà con đợt lũ tháng 10/2020 - Ảnh: Internet

Mới đây, một hội nhóm trên Facebook lại bắt đầu lan truyền một mẫu đơn với nội dung tố cáo nữ ca sĩ Thủy Tiên có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Được biết, mẫu đơn này được xuất phát từ một nhân vật cũng khá nổi tiếng tên D.V.K.

Theo đó, trong bài đăng, tài khoản này còn hướng dẫn mọi người chi tiết cách viết mẫu đơn tố cáo đến địa điểm gửi đơn. Không chỉ vậy, người viết kèm theo dòng trạng thái: "Các bạn nào đã gửi tiền cho Thủy Tiên và cảm thấy mình bị lừa đảo, có thể tải mẫu đơn tố cáo dưới đây, điền thông tin vào và gửi cho Công an TP.HCM."

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Mẫu đơn tố cáo Thủy Tiên đang lan truyền trên mạng xã hộiẢnh: Chụp màn hình

 

Hiện tại, mẫu đơn vẫn đang được cộng đồng mạng lan truyền. Về phía Thủy Tiên, hiện nữ ca sĩ chưa có động thái lên tiếng về đơn tố cáo này. Câu chuyện về việc từ thiện của nữ ca sĩ vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm theo dõi mặc dù sự việc chưa xác minh được tính đúng sai nhưng mọi người vẫn đang trông chờ vào câu trả lời chính xác nhất từ việc sao kê của vợ chồng Thuỷ Tiên. 

 

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Trong số hàng trăm nghìn lượt xem livestream của Công Vinh, netizen cũng đã nhanh chóng phát hiện ra một tài khoản được cho là bà Phương Hằng đang xem và để lại loạt bình luận đòi sao kê.

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