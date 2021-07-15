20 tấn gạo chuyển đi, Thuỷ Tiên từ thiện 'hết mình' nhưng nhận về cay đắng 'hết hồn' liền giãi bày: 'Càng sân si khó chịu càng khiến tình hình tệ hơn'

Sao Việt 15/07/2021 16:06

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân lao động bị ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mưu sinh. Là một người có tấm lòng nhân ái, Thuỷ Tiên mới đây đã tiếp sức hơn 20 tấn gạo cho bà con. Thế nhưng, việc làm thiện nguyện này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Ca sĩ Thuỷ Tiên là một trong những sao Việt giàu tấm lòng nhân ái, rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con khó khăn. Điển hình là trong đợt lũ miền Trung vừa qua, nữ ca sĩ không ngại hiểm nguy, gian khổ, đến trực tiếp tận nơi để trao quà cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, trong đợt dịch bùng phát lần này, Thuỷ Tiên cũng góp sức chuẩn bị rất nhiều quà để giúp đỡ cho người dân khó khăn.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh mọi người đang tích cực vác từng bao gạo sắp xếp vào kho, để chuẩn bị nhanh chóng đem hỗ trợ cho bà con. Bên cạnh đó, Thuỷ Tiên cũng cho biết đây là đợt hỗ trợ lần 2 với hơn 20 tấn gạo. Chính vì vậy, dù đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn chủ động đến giúp đỡ một tay để khuân vác và sắp xếp.

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Bài đăng trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, sau khi bài viết được đăng tải, Thủy Tiên lại bất ngờ nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng thay vì lời cảm kích, ủng hộ. Một số người người thắc mắc rằng tại sao nữ ca sĩ lại "thiên vị" giúp đỡ khu vực này mà lại không đến những chỗ kia, tại sao lại không kêu gọi quyên góp ủng hộ để có thể hỗ trợ đến được người nhiều người hơn. Thậm chí, có bình luận đào bới lại những lùm xùm về khoản tiền quyên góp từ thiện cho bà con miền Trung lũ lụt trước đó.

Đối diện với những lời tiêu cực khi hoạt động thiện nguyện, Thủy Tiên tỏ ra khá buồn và phải lên tiếng trải lòng một bức tâm thư dài ngay bên dưới bình luận bài viết. Nữ ca sĩ cho biết cô đã ghi lại tất cả những nơi mà mọi người xin giúp đỡ và phân vùng tính toán khả năng đi đến có khó khăn hay hạn chế gì không. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, cô cũng phải bảo vệ các bạn tình nguyện viên vì họ còn gia đình, không thể bất chấp tính mạng

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Dòng tâm thư dài của Thuỷ Tiên trả lời những thắc mắc của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết hoạt động thiện nguyện này do tự bản thân bỏ tiền ra để giúp đỡ bà con chứ không hề kêu gọi quyên góp từ một người nào khác. Vì vậy, tài chính đến đâu, cô sẽ cố gắng đến đó vì chủ yếu là tình cảm muốn dành cho mọi người trong mùa dịch. Từ những điều này, cô mong muốn khán giả sẽ có cái nhìn tích cực để lan toả năng lượng giúp vượt qua đại dịch nhanh chóng hơn. Nữ ca sĩ bộc bạch:

"Những lúc dịch bệnh như vậy rất cần mọi người đồng lòng, yêu thương giúp đỡ và lan tỏa điều tốt đẹp cùng nhau, như vậy thì sẽ có nhiều từ trường năng lượng tích cực của mỗi người phát ra thì mới giúp chúng ta vượt qua đại dịch nhanh chóng được. Chứ càng sân si khó chịu càng ghét nhau nói xấu nhau thì sẽ càng sinh ra nhiều năng lượng xấu khiến tình hình càng tệ đi".

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Thuỷ Tiên và Công Vinh cũng thường xuyên có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con - Ảnh: Internet

Trong lúc dịch bệnh phức tạp, việc làm thiện nguyện của Thủy Tiên là vô cùng đáng quý và cần được trân trọng, nhiều người dân lao động nghèo cần lắm những tấm lòng tốt giúp đỡ mọi người như nữ ca sĩ. Cuối dòng tâm thư, giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" cũng gửi lời nhắn nhủ rằng: "Người góp công người góp của, bạn nào không có gì thì hãy góp 1 chút lòng lương thiện phát ra tình yêu thương, lời nói và suy nghĩ tốt đẹp tích cực để giúp sự cộng hưởng từ trường tốt đẹp sẽ khiến tình trạng khó khăn này chấm dứt đi nhanh hơn ạ".

Trả lời tất cả, vì sao Thuỷ Tiên vẫn im lặng vụ chuyển nhầm 30 triệu?

Trả lời tất cả, vì sao Thuỷ Tiên vẫn im lặng vụ chuyển nhầm 30 triệu?

Việc Thuỷ Tiên im lặng, không lên tiếng khi một cư dân mạng trần tình việc chuyển nhầm 30 triệu từ thiện miền Trung khiến nhiều người thắc mắc.

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