Diva Thanh Lan đau lòng báo tin tang sự, nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc bên người bà quá cố

Bên cạnh đó, Thanh Lam cũng đã đăng tải loạt khung ảnh đầy kỉ niệm bên người bà quá cố của mình. Trước cú sốc tinh thần, Thanh Lam cũng nghẹn ngào đính kèm dòng trạng thái: "Vĩnh biệt bà. Người mẹ vĩ đại. Con yêu bà".

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Diva Thanh Lam đã đau lòng thông báo tin tang sự của gia đình mình và khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Theo như chị chia sẻ, người bà của Thanh Lam vừa qua đời.

Sau những khung ảnh này, bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã gửi lời chia buồn đến Thanh Lam và gia quyến. Đồng thời, khán giả cũng hi vọng cô sẽ sớm vượt qua cú sốc tinh thần này. Chứng kiến tin buồn đầu năm của gia đình nữ Diva, cư dân mạng cũng vô cùng xót xa và đau lòng.

Thanh Lam có tên thật là Đoàn Thanh Lam sinh vào ngày 19/6/1969. Nữ diva được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội. Cha cô là nhạc sĩ Thuận Yến còn mẹ là nghệ sĩ đàn dân tộc Thanh Hương và em trai là DJ Trí Minh.

Thanh Lam được mọi người biết đến với danh xưng là 1 trong 4 diva của làng nhạc Việt cùng với Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Cô cũng được xem là người đã mở đường định hướng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam vào những năm 1990.

Thanh Lam sở hữu một giọng Nữ trung( Mezzo vocal) đầy nội lực và vô cùng mạnh mẽ có kỹ thuật thanh nhạc vô cùng tốt. Cô cũng là một trong những ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện Thanh Lam đã tìm được hạnh phúc bên vị hôn phu hôn cô 7 tuổi.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm hồi giữa tháng 5/2020. Người đàn ông được Thanh Lam "trao gửi trái tim" ở tuổi ngoài 50 là bác sĩ Bùi Tiến Hùng, sinh năm 1962.

Anh từng trải qua một đời vợ và "gà trống nuôi con" nhiều năm sau khi bà xã qua đời. Được biết, anh hiện là giám đốc chuyên môn của một bệnh viện mắt quốc tế tại Hà Nội và có hơn 20 năm kinh nghiệm về nhãn khoa.