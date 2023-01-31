Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa

Sao Việt 31/01/2023 10:19

Tại Mỹ, Kim Hiền cùng chồng con sống trong biệt thự có sân vườn xanh mướt, bên trong trang trí đủ loại hoa tươi theo mùa.

Kim Hiền là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời với Tăng Thanh Hà. Cả 2 từng là bộ đôi ăn ý, tạo được dấu ấn đặc biệt với bộ phim truyền hình Hương Phù Sa. Từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân nhưng sau đó Kim Hiền may mắn tìm được "bến đỗ" bên chồng Việt kiều, hiện đang có cuộc sống viên mãn tại Mỹ.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 1

Đến nay, sau 8 năm rời xa quê hương, Kim Hiền chưa từng hối hận khi từ bỏ sự nghiệp tại Việt Nam để đi tìm hạnh phúc. Dù khoảng thời gian ban đầu có khó khăn, nhưng sau đó cô đã được bù đắp rất nhiều. "Không ít người hỏi tôi có tiếc không khi rời Việt Nam cũng đồng nghĩa đánh mất nhiều thứ. 

Tôi chỉ nghĩ cuộc sống là một sự lựa chọn, và tôi vui với những quyết định của mình. Ngược lại, tôi thấy bản thân bước sang trang mới với niềm vui nơi đây", nữ diễn viên từng tâm sự.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 2
Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 3

Giữa năm 2022, gia đình Kim Hiền chuyển về sống trong ngôi nhà ở Fountain Valley, bang California. Vừa qua, cô cùng các con đón mùa Noel và cái Tết đầu tiên tại đây.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 4
Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 5

Nói về nơi này, diễn viên miêu tả, đó là chốn lý tưởng mà cô ấp ủ, tự tay chăm chút để dành riêng cho các con. Cô muốn hai con lớn lên trong môi trường trong lành, được vui chơi thoải mái.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 6
Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 7

Ban đầu, Kim Hiền chọn ngôi nhà vì có khoảng sân rộng trồng cỏ xanh mướt. Sau đó, cô bất ngờ hơn khi mỗi góc trong vườn đều là cây cối, hoa lá được chăm tỉa kỹ càng. 

Từ cửa sổ phòng riêng, Kim Hiền ngắm được trọn vẹn thảm cỏ trước nhà. Cô hay kéo rèm đón nắng sớm, lấy năng lượng cho một ngày làm việc.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 8

Phòng khách nhà Kim Hiền được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách châu Âu, tạo không gian ấm cúng, sang trọng. Vợ chồng nữ diễn viên vẫn giữ lại một vài thiết kế cổ xưa mang hơi hướng Việt Nam để tạo nên màu sắc riêng cho ngôi nhà.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 9

Trước khi thử sức kinh doanh, Kim Hiền chủ yếu làm nội trợ. Cô thể hiện tình yêu bếp núc bằng việc mỗi cuối tuần lại dành cả ngày sáng tạo các món mới cho gia đình.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 10

Ở tuổi 40, Kim Hiền được khen trẻ trung. Cô tiết lộ bí quyết là chăm tập thể dục và ăn những thực phẩm chống lão hóa. Ở nhà mới, cô dành một góc để tập yoga và tận hưởng thời gian riêng tư khi các con vắng nhà.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 11

Di ảnh của mẹ Kim Hiền - bà Mai - được đặt ở vị trí trang trọng ngay phòng khách. Hàng ngày, diễn viên đi qua đều nán lại ngắm mẹ và thầm biết ơn bà đã tiếp sức để cô lo cho các con cuộc sống như hiện tại.

Mẹ Kim Hiền qua đời hồi tháng 6/2020. Bà ra đi đột ngột sau một cú ngã, con gái ở Mỹ mắc kẹt vì Covid-19 nên không thể về chịu tang.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 12

Từ khi mẹ qua đời, Kim Hiền tìm đến dì ruột để nương tựa tinh thần. Dì của cô sống ở tiểu bang khác, qua chơi và giúp cháu cắt tỉa mấy khóm hoa.

Diễn viên Kim Hiền sống trong biệt thự đầy hoa lá, xanh mướt bốn mùa - Ảnh 13

Thú nuôi của Kim Hiền, theo cô, cũng có trải nghiệm tuyệt vời trong ngôi nhà mới. Cô mong muốn biến nơi này thành tổ ấm hạnh phúc, để bản thân và các con luôn thấy ấm áp, bình yên mỗi khi về nhà.

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Từ khóa:   Kim Hiền cuộc sống Kim Hiền Tăng Thanh Hà

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