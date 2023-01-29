Danh hài Xuân Hinh hiếm hoi khoe ảnh vợ con và nhà vườn cổ bạc tỷ nhân dịp năm mới

Xuân Hinh mặc áo dài cùng vợ con về thăm biệt phủ nhân dịp đầu năm mới, cơ ngơi bạc tỷ của nam danh hài khiến nhiều người choáng ngợp.

Mới đây, NSƯT Xuân Hinh vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh anh cùng gia đình chụp dịp đầu năm. "Một buổi đầu xuân Quý Mão chụp được mấy chục kiểu áo dài làm kỷ niệm", danh hài hài hước viết. Xuân Hinh bên vợ con. Ảnh: FBNV Trong loạt ảnh, Xuân Hinh diện trang phục áo dài truyền thống với họa tiết đa dạng. Anh tạo dáng đứng bên tường, trước cửa nhà,... với biểu cảm vui vẻ, hóm hỉnh.

Nhiều khán giả còn trầm trồ bởi không gian biệt phủ của danh hài rộng rãi, thoáng đãng, được xây dựng theo lối kiến trúc Bắc bộ xưa. Được biết, đây là chốn đi về ưa thích của vợ chồng Xuân Hinh sau những bộn bề cuộc sống. Cách đây vài năm, Xuân Hinh đã mua căn nhà này với giá mà "dư luận đồn thổi" lên tới vài chục tỷ đồng ở con phố đắt đỏ Hàng Bông, Hà Nội. "Giá đồn thổi" này cũng có cơ sở bởi Xuân Hinh là nghệ sĩ hài đắt show bậc nhất miền Bắc, mỗi năm anh diễn hàng trăm show lớn nhỏ và từng tâm sự rằng "cát - xê không đếm được".

Chia sẻ về căn nhà, Xuân Hinh cho hay, dù căn nhà hiện đại nhưng anh là người hoài cổ. Chính vì vậy phong cách thiết kế của ngôi nhà rất sang trọng nhưng đậm nét truyền thống. Anh tâm sự thêm: "Tôi không phải là người hay khoe khoang, kệ mọi người đồn thổi thôi. Tôi quan niệm, căn nhà là tổ ấm, là nơi các thành viên, bố mẹ, con cái đi về sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài". Ngoài căn nhà này, Xuân Hinh còn sở hữu căn nhà gỗ tại quê nhà Bắc Ninh. Đây là căn nhà được ông bà để lại và nam danh hài đã cải tạo theo ý mình. Không gian của căn nhà là nơi mà ông thường xuyên về nghỉ ngơi, thư giãn cùng bạn bè thân thiết và gia đình. Nghệ sĩ Xuân Hinh có tuổi già sung túc bên cạnh bà xã kín tiếng và 2 người con. Dù nổi tiếng, giàu có, anh luôn duy trì cuộc sống bình dị, xuất hiện với hình ảnh đơn giản, thậm chí có phần xề xòa. Phương tiện đi lại của nam danh hài thường xuyên là xe máy. Không ít khán giả từng bắt gặp "kẻ chọc cười dân dã" đi bộ, đạp xe ra quán café mỗi sáng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-hai-xuan-hinh-hiem-hoi-khoe-anh-vo-con-va-nha-vuon-co-bac-ty-nhan-dip-nam-moi-550246.html