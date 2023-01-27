Quang Minh đón năm mới hiu quạnh, chạnh lòng chờ tin nhắn con gái chúc Tết mãi chưa hồi âm

Năm 2019, Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Quang Minh - Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Họ phải lòng nhau khi hợp tác trên sân khấu và sau khi nên duyên vợ chồng, Quang Minh theo bà xã diễn hài, tạo nên bộ đôi hài kịch đắt show từ trong nước đến hải ngoại. Họ có với nhau 2 con gái là Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân.

Được biết, đây là lần đầu tiên Quang Minh đón Tết tại Việt Nam sau nhiều năm sang Mỹ định cư. Thế nhưng, nếu như nhiều người sum vầy bên gia đình thì Quang Minh lại không có người thân bên cạnh.

Dịp đầu năm, trạng thái hoạt động của Quang Minh và Hồng Đào có phần trái ngược khiến dân tình chú ý. So với Hồng Đào sum vầy bên người thân, bạn bè tại Mỹ thì Quang Minh lại hiu quạnh, một mình đón Tết tại Việt Nam.

Quang Minh một mình đón Tết ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

Theo dõi trang cá nhân của Quang Minh trong những ngày Tết đến Xuân về, có thể thấy anh đều chia sẻ ảnh một mình. Nam nghệ sĩ đi chùa, về quê thắp hương tổ tiên, rồi gặp gỡ bạn bè chúc Tết... Trải lòng với truyền thông, Quang Minh cho biết hiện tại cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn với công việc, đồng nghiệp.

"Mấy năm nay, hễ tới giao thừa, thường tới giao thừa là 12h giờ, tôi sẽ đi ngủ sớm. Tôi cố tình đi ngủ sớm cho qua giờ này, sợ lắm. bây giờ ba má mất hết rồi, tôi sống một mình nữa. Cho nên, cái Tết là cái Tết sum vầy, nhà ai cũng có con có cháu, có gia đình, có chồng có vợ có con. Còn tôi là dạng khác rồi, nặng nề quá", Quang Minh cho biết.

Bên cạnh đó, nỗi khổ tâm của nam danh hài ở hiện tại là chưa được con gái thấu hiểu. Từ khi ly hôn đến nay, anh luôn mong chờ tin nhắn của con gái, nhất là những dịp quan trọng như ngày sinh nhật, ngày năm mới.

"Tôi vẫn mong muốn là con tôi hiểu tôi. Tôi nghĩ đến bây giờ, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi muốn con tôi hiểu tôi. Là tôi sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng. Cái ngày Happy Father Day - Ngày Của Bố, tôi ngủ mà cứ giật mình hoài, vì giờ Mỹ khác giờ Việt Nam mà, coi có ai nhắn mình không. Đó vậy thôi. Rồi mình tự an ủi mình, thôi, từ từ rồi nó hiểu. Điều ước của tôi trong ngày đầu năm mới là được nhận tin nhắn của con gái", Quang Minh chua xót trải lòng.