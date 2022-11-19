Diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời

Sao Việt 19/11/2022 03:09

Hiếu Hiền cho biết, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời, tính mạng của bà xã Thùy Liên khó lòng bảo toàn.

Hiếu Hiền sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Ngoại hình tròn trịa dễ mến và lối ăn nói duyên dáng giúp anh ghi điểm trong lòng khán giả. Hiếu Hiền kết hôn vào năm 2010, cuộc sống gia đình hòa thuận, êm ấm bên vợ và 3 người con "đủ nếp đủ tẻ".

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 1

Hiếu Hiền để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua các bộ phim truyền hình đã tham gia. Trong đó, vai diễn Hều của Bỗng dưng muốn khóc gắn liền với tên tuổi của anh. Khác với nhân vật ôm mối tình đơn phương không thành trong phim, Hiếu Hiền ngoài đời có cuộc hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 2Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 3

Bà xã Hiếu Hiền tên Thùy Liên, kém chồng 9 tuổi và sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Nam diễn viên Bỗng dưng muốn khóc dành nhiều lời "có cánh" khi nói về "nóc nhà" của mình.

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 4

"Cảm ơn em đã luôn hy sinh bản thân cho cha con anh nhiều lắm! Tụi mình hãy hiểu và thương nhau để cùng nắm chặt đôi tay đi đến hết con đường hạnh phúc bà xã ơi! Vợ đẹp con xinh và ngoan, chỉ vậy thôi đủ để cho anh thấy mình đang được hưởng phúc lớn từ ba mẹ! Anh yêu em lắm bé Thùy, yêu mãi mãi luôn nha bé Thùy" - anh nhắn nhủ.

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 5

Ngày 15/11, Hiếu Hiền khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ về biến cố sức khỏe của bà xã. Theo lời kể của nam diễn viên, Thùy Liên bị sốc phản vệ, tình hình nguy hiểm đến mức sẽ ra đi mãi mãi nếu không được cấp cứu kịp thời. Cả đêm nằm bên cạnh, nghe tiếng thở yếu ớt của bà xã mà Hiếu Hiền đau xót cả cõi lòng.

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 6

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 7

"Mười hai năm mất mẹ và suốt thời gian qua chưa có lần nào làm anh sợ như tối hôm qua, sốc phản vệ quá nguy hiểm và nếu không đưa em vào bệnh viện kịp thời thì chắc anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa!

Anh đã sợ đến bủn rủn chân tay, tim đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực nhưng chưa bao giờ anh thấy anh lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy, phải mạnh mẽ để trấn an ba má em, trấn an và dỗ các con hãy an tâm vì đã có ba bên mẹ, thật sự bình tĩnh để không bị sai trong mọi việc" - sao nam Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ.

Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 8Diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' bủn rủn chân tay khi bà xã suýt không qua khỏi vì biến cố, may mắn được cấp cứu kịp thời - Ảnh 9

Vợ chồng Hiếu Hiền cùng nhau chia ngọt sẻ bùi suốt nhiều năm, cùng vun đắp hạnh phúc bền chặt. Mong rằng bà xã anh sẽ sớm bình phục, cả gia đình lại vui vẻ như trước đây.

 

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Từ khóa:   Hiếu Hiền bà xã Hiếu Hiền 24h sao Việt

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