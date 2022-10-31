Hoa hậu Mai Phương qua ảnh chụp vội: Gương mặt đẹp chuẩn tỷ lệ vàng, thần thái phải "hớp hồn" hàng loại cư dân mạng

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương dần trở thành cái tên ngày càng quen thuộc với công chúng. Người đẹp Đồng Nai không chỉ ghi điểm với những hoạt động xã hội trên cương vị của một Hoa hậu và luôn đa dạng hóa hình ảnh của mình, mà còn "đốn tim" công chúng với sắc vóc ngày một mặn mà, quyến rũ.

Mới đây nhất, Mai Phương khiến cõi mạng tiếp tục "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang với vai trò first face. Điều gây chú ý là bên cạnh những sải bước chắc chắn chẳng thua gì model, nhan sắc và thần thái của nàng Hậu đúng là "không đùa được đâu".

Huỳnh Nguyễn Mai Phương diện bộ váy hồng rực, như hóa thành “nữ thần Á Đông”. Mỹ nhân 9X thể hiện kỹ năng trình diễn điêu luyện trong từng bước catwalk và gây ấn tượng với đôi chân thon dài miên man.

Trong bức ảnh được ghi lại ở góc chụp nghiêng, gương mặt sắc sảo, ngũ quan hài hòa hiện rõ mồn một.

Chính vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế trong sắc hồng quyền lực kết hợp cùng những bước catwalk thần thái khi trình diễn, hoa hậu Mai Phương đã mở màn cho đêm diễn đầy mãn nhãn thị giác người xem.

Trước đó, khi Mai Phương giành vương miện ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, khán giả cũng nhanh chóng nhận xét nàng hậu có gương mặt gần ngưỡng tỉ lệ vàng. Các đường nét của Hoa hậu Mai Phương không thay đổi nhiều khi được chỉnh sửa theo khuôn chuẩn, cho thấy cô có khuôn mặt rất cân đối, hài hòa.

Có thể nói kể từ sau khi đăng quang, đây là lần đầu tiên mỹ nhân 9X xuất hiện ở vai trò là một model. Tuy nhiên, điều đó càng chứng minh được khả năng "cân" mọi vai trò của Mai Phương. Đồng thời, không ngoa khi cho rằng ngoại hình cùng thần thái của cô nàng cũng ngày một thăng hạng. Dù là kết thân cùng bất kì trang phục hay layout makeup nào, Mai Phương cũng hoàn toàn thể hiện được mình một cách xuất sắc nhất.

Được biết, người đẹp đến từ Đồng Nai sở hữu chiều cao 1m7 và số đo 3 vòng 82-63-92 (cm). Đời thường, mỹ nhân 9X không trang điểm cầu kỳ mà thường xuyên để mặt mộc hoặc ít son phấn. Chính điều này giúp cô được xem là "nữ thần mặt mộc" giữa làng mỹ nhân hương sắc.

Từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương đã được đánh giá cao với gương mặt đẹp không góc chết ngay cả khi chẳng tô son điểm phấn điệu đà.

Trong những bức ảnh từng được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Mai Phương sở hữu làn da mịn màng, sống mũi cao, gương mặt Vline và nụ cười tỏa nắng.

Khi để mặt mộc, Mai Phương nổi bật với vẻ dịu dàng, trong sáng. Làn da của cô nàng cũng được đánh giá là căng mọng, tràn đầy sức sống. Trong khi đó, nếu kết thân cùng nhiều kiểu trang điểm khác nhau, gương mặt không góc chết của Mai Phương lại dễ dàng thích hợp với mọi phong cách makeup.

Dù là khi để mặt mộc hay makeup đậm đà thì nàng hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng đều ghi điểm hoàn hảo với dân tình. Đó là lí do kể từ sau đăng quang, cô nàng càng ngày càng có lượng fans đông đảo.