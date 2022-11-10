Elly Trần khoe nhan sắc kiều diễm "hớp hồn" cộng đồng mạng hậu màn tố chồng đầy sóng gió!

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm của bà mẹ 2 con nhưng cũng có không ít người bày tỏ sự thắc mắc vì trong loạt ảnh chụp cùng con trước đó, mỹ nhân này lộ gương mặt sưng phồng, khác lạ. "Xinh quá chị ơi", "Người đâu mà mặt như búp bê vậy", "Trẻ quá", "Ảnh này nhìn góc cạnh quá, khác ảnh mấy hôm trước vậy",... là những bình luận dưới bài đăng.

Trước đó không lâu, cô đăng tải khoảnh khắc bên hai con, chúc mừng sinh nhật con trai. Cô không trang điểm, để mặt mộc. Tuy vẫn gây chú ý với 2 má hồng hào, da trắng sứ nhưng Elly Trần có dấu hiệu tăng cân, gương mặt trở nên phù nề, mất đi đường nét thanh tú trước đó.

Chỉ sau vài giờ đăng tải vì có quá nhiều bình luận thắc mắc, trái chiều về dung mạo, nữ diễn viên đã xóa ảnh và thay vào đó một hình ảnh mới với gương mặt được bóp méo vừa hài vừa lạ.

Đây không phải lần đầu tiên người đẹp này gây tranh cãi về nhan sắc "lúc lên lúc xuống". Đặc biệt là khi đăng tải hình ảnh mặt mộc, vẻ ngoài của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều như sưng phù, đơ cứng và thiếu tự nhiên. Lần gần đây nhất, khi đăng clip đi chơi trong trung tâm thương mại, cô lại tiếp tục gây tranh cãi với mái tóc ngắn, uốn xoăn, nhuộm màu vàng lạ lẫm bắt chước Marilyn Monroe, cùng gương mặt đơ cứng.

Mẹ 2 con giải thích rằng cô chỉ thay đổi kiểu tóc, màu tóc, dáng chân mày và phong cách trang điểm. Thêm vào đó, cô cũng thừa nhận việc mình tăng cân nhiều hơn trước đây.

Ở tuổi 35, Elly Trần theo đuổi hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Sau hai lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối. Cô tích cực cập nhật các xu hướng của giới trẻ nên thường được khen như chị gái của hai con. Người đẹp cũng tiết chế hơn khi lựa chọn các trang phục tôn dáng.

Ở thời điểm hiện tại, cô ít hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh như ngày trước. Bù lại, cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc hai nhóc tì và tập trung cho công việc kinh doanh. Hot girl nóng bỏng ngày nào giờ đây đã được biết đến là một bà mẹ thông thái với cách nuôi con khoa học khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Elly Trần là nàng mẫu nội y hot bậc nhất Việt Nam những ngày đầu năm 2010. Cô là mỹ nhân xuất hiện rần rần trên các tờ báo xứ Trung, Thái,... với những tấm hình trưng diện áo tắm 2 mảnh khoe vóc dáng gợi cảm. Về hôn nhân, trên trang cá nhân cô hầu như chỉ chia sẻ hình ảnh về hai và gần như chưa từng chia sẻ hình ảnh chồng lên mạng xã hội. Được biết, chồng của Elly Trần có tên là D.F, mang quốc tịch Mỹ, đang làm trong lĩnh vực thể hình. Cả hai gắn bó với nhau từ năm 2011.