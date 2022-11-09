Nhan sắc ngọt ngào của Hoa khôi bóng chuyền khiến cộng đồng mạng xôn xao xin tìm info

Một trong những nhân vật nhận được sự chú ý trong làng bóng chuyền Việt Nam thời gian qua đó là Chu Thị Ngọc. Cô nàng 25 tuổi này hiện là VĐV nữ Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Mới đây, Chu Thị Ngọc đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi giải bóng chuyền nữ năm 2022.

Mới đây, Chu Thị Ngọc đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi giải bóng chuyền nữ năm 2022.

Chu Thị Ngọc sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô nàng gây ấn tượng với mọi người bởi chiều cao khủng, đạt 1,77m và vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.

Ngọc Beam còn được nhiều người đặt biệt danh là “búp bê bóng chuyền” bởi nhan sắc trong sáng của cô nàng.

Trong suốt mùa giải vừa qua, Ngọc thường vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị nhưng khả năng tấn công mạnh của cô vẫn gây được ấn tượng với người hâm mộ.

Có thể nói, sự góp mặt của Ngọc là một trong những yếu tố giúp cho đội bóng chuyền Kinh Bắc đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm.

Chu Thị Ngọc sở hữu thân hình khỏe khoắn, săn chắc nhờ thường xuyên tập luyện thể thao.

Bên cạnh đó, gương mặt sáng, nụ cười duyên dáng cùng đôi mắt biết cười đã khiến nữ VĐV bóng chuyền tuổi 25 này thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn dù đang đứng ở đâu.

Trong những giây phút thi đấu trên sân, dù không trang điểm nhưng nhan sắc ngọt ngào của Ngọc vẫn luôn là điểm sáng.

Được biết, Ngọc tham gia thi đấu bóng chuyền từ rất sớm, khi chỉ mới 13 tuổi. Tại thời điểm đó, cô trúng tuyển vào CLB Bộ tư lệnh Thông tin và cùng CLB giành chức vô địch trẻ quốc gia 2014, á quân năm 2015.

Sau đó, vào năm 2019 Chu Thị Ngọc thi đấu trong màu áo của CLB Kinh Bắc - Bắc Ninh ở vị trí chủ công đối chuyền.

Hiện tại, trang Facebook cá nhân của Hoa khôi bóng chuyền Chu Thị Ngọc sở hữu hơn 8000 người theo dõi. Khi cởi bỏ trang phục thi đấu, cô nàng trở lại với đúng lứa tuổi của mình.