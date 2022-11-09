"Phúng Phính Hà Giang" khoe thu nhập sốc, chỉ vài tháng đã có thể mua xe, sắm nhà cho gia đình

Cách đây hơn 3 năm, hình ảnh về một bé gái có tên Mua Thị Dua sở hữu nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi tắn đã nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng, đặc biệt là những người yêu quý mảnh đất Hà Giang.

Tại thời điểm nổi tiếng, em được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh thân mật là Phúng Phính Hà Giang .

Để có tiền trang trải cuộc sống, em đứng bán hoa ven ở dốc Thẩm Mã và thỉnh thoảng chụp hình cùng du khách.

Sau khi được nhiều người biết đến, cuộc sống của Dua đã vơi bớt khó khăn. Em hiện làm mẫu ảnh độc quyền cho một cơ sở kinh doanh tại Hà Nội.

Tại Thủ đô, em được hưởng nhiều đãi ngộ, sống cuộc sống như một rich kid. Ngoài việc được dùng đồ hiệu, điện thoại xịn đắt tiền, cách đây không lâu, Phúng Phính còn được đi du lịch nước ngoài.

Cụ thể, chính chủ ngồi trên giường, xung quanh là rất nhiều tiền có mệnh giá 200 nghìn đồng, 100 nghìn đồng.

Người giúp đỡ Phúng Phính tiết lộ có tổng cộng khoảng 400 triệu, trong đó 300 triệu để em mang về xây nhà cho bố mẹ, 100 triệu còn lại để Phúng Phính làm từ thiện, giúp đỡ những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, cô bé ngượng ngùng, không dám nhận bởi bản thân chưa nhìn thấy nhiều tiền mặt thế này bao giờ nên rất run. Tuy nhiên, khi được thuyết phục, cô bé đã quyết định nhận số tiền này.

Cách đây vài tuần, "Phúng Phính Hà Giang" còn làm bao người trầm trồ khi mang 50 triệu đồng tiền mặt về để đưa bố mẹ đi mua xe máy, vàng và điện thoại,...

Nhận được quà từ con gái, bố mẹ của Mua không kìm nén được cảm xúc. Họ hy vọng con gái sẽ học hành thành tài, để sau này không vất vả như mình.

"Con gái chịu khó làm việc, học tập để thành tài nhé. Sau này bố mẹ và cả nhà mình đỡ vất vả", người bố cho hay.

Đứng bên cạnh, mẹ của Dua cũng liên tục nở nụ cười trên môi khi chứng kiến con gái có cuộc sống đủ đầy ở thành phố.