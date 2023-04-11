Clip Vy Oanh quảng cáo Dr Thanh 11 năm trước gây sốt MXH: Nhan sắc rạng rỡ, body nóng bỏng khó ai sánh bằng

Giọng ca Đồng Xanh từ ngày còn nhỏ đến khi chập chững bước vào nghề đã sở hữu nhan sắc xinh xắn, chiếc mũi và đôi mắt cùng với nụ tươi tắn của cô nàng đến nay vẫn là thương hiệu.

Vy Oanh là một ca sĩ chuyên dòng nhạc ballad với chất giọng ngọt ngào, trong veo. Vào thời điểm khi nhạc Việt trên nền tảng online bắt đầu thịnh hành, cô là một trong những ca sĩ rất chịu chơi khi chi nhiều tỷ đồng để đầu tư làm MV cho các bài hát của mình. Với sự đầu tư công phu cả về chất lượng âm thanh, bài hát cũng như nội dung MV, nhiều bài hát của ca sĩ Vy Oanh đã trở thành bản hit như: Để cho em khóc, Đồng Xanh, Em rất nhớ anh, Fly… Với những thành công trong sự nghiệp ca hát, Vy Oanh đã trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Mới đây, clip Vy Oanh quảng cáo Dr Thanh cách đây 11 năm gây sốt mạng xã hội.

Trong clip với khung cảnh bãi biển, nữ ca sỹ khoe nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng body nóng bỏng khó ai sánh bằng. Giọng ca Đồng Xanh từ ngày còn nhỏ đến khi chập chững bước vào nghề đã sở hữu nhan sắc xinh xắn, chiếc mũi và đôi mắt cùng với nụ tươi tắn của cô nàng đến nay vẫn là thương hiệu.

Chia sẻ với truyền thông, Vy Oanh tiết lộ để có được một vóc dáng hoàn hảo như ngày hôm nay không chỉ dùng phương pháp làm đẹp hiện tại mà còn chăm tập luyện để giữ gìn nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết mỗi ngày cô dành ra 2 tiếng đế tập luyện thể thao và kết hợp ăn uống khoa học, bữa ăn gồm nhiều rau xanh và chú trọng đến việc chăm sóc da kỹ càng. Về đời tư, hiện nữ ca sỹ đã có 3 nhóc tỳ xinh xắn, chồng Vy Oanh là doanh nhân L.T, sinh năm 1970. Anh từng là một kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Việc kinh doanh khá thành công nên ông xã Vy Oanh sở hữu nhiều tài sản giá trị, cơ ngơi hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước. Theo một số nguồn tin, chồng Vy Oanh từng lập nghiệp ở nước ngoài, thông thạo 3 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật) và là gương mặt nổi bật trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Profile thông tin, tiểu sử Vy Oanh Tên thật: Nguyễn Mỹ Oanh

Nghệ danh: Vy Oanh

Năm sinh: 28/09/1985

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Chiều cao: 1m58

Quê quán: Bình Thuận

Nghề nghiệp: Ca nhạc sĩ

Công an triệu tập nhưng ca sĩ Vy Oanh không đến liệu có vi phạm pháp luật? Ca sĩ Vy Oanh không có mặt theo giấy triệu tập và gửi văn bản khiếu nại cho PC02 Công an TP.HCM.

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