Bị tố 'vô ơn với quê hương', về Mỹ tránh dịch, ca sĩ Thanh Thảo có màn đáp trả cực văn minh

Sao Việt 17/07/2021 11:30

Nữ ca sĩ bị hàng loạt bình luận công kích và chửi bới sau khi cô công khai việc trở về Mỹ trong thời gian dịch bệnh tại Việt Nam.

Sau một thời gian về Việt Nam, mới đây, Thanh Thảo gây bất ngờ khi tiết lộ đã trở lại Mỹ. Cô viết trên trang cá nhân tiết lộ về kế hoạch đi hát và trở lại Việt Nam sau các show diễn: "Thảo và gia đình đã đến Mỹ bình an. Cám ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm mấy mẹ con. Tiêm vaccine xong Thảo sẽ nhận một số show hát ở Mỹ đã mời từ trước, hết show diễn Thảo sẽ lại về nha! Mong cả nhà luôn giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ chất và bình an trong thời gian này nha! Sài Gòn sẽ khoẻ lại thật nhanh!".

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Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh:Chụp màn hình

Được biết, vài tháng trước, Thanh Thảo đã cùng chồng và các con trở về Việt Nam sau thời gian dài ở Mỹ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn từng khoe trên trang cá nhân việc mình mới mua một căn hộ cao cấp để an cư lập nghiệp tại Việt Nam.

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Thanh Thảo cùng chồng và các con quyết về Việt Nam định cư sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều người để lại lời chúc cho gia đình Thanh Thảo được bình an trong mùa dịch. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện hàng loạt các bình luận mắng chửi cô khi lại quyết đình về Mỹ lúc Việt Nam đang đấu tranh vì dịch bệnh. 

"Lợi dụng sự bao dung của đất mẹ. Loại vô ơn không có kết cục tốt đâu!", một dân mạng gay gắt chỉ trích Thanh Thảo. 

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Nữ ca sĩ đáp trả lại bình luận chỉ trích cô - Ảnh: Chụp màn hình

Bỗng dưng bị trỉ chích vô căn cứ, Thanh thảo cũng không ngần ngại đáp trả: "Là ca sĩ, định cư ở đâu thì cũng phải đi lưu diễn chứ. Việt Nam đang không có show, bên Mỹ mời show chả lẽ không hát. Ở đâu cũng được, miễn ở với cả gia đình thì nơi đâu cũng là nhà. Xưa nay ai theo dõi Thanh Thảo đều biết đi lưu diễn bất cứ đâu cũng có chồng con đi theo, không có chuyện gì lạ khi cả nhà đi Mỹ. Sao có nhiều loại người ích kỉ và suy nghĩ nhỏ nhen thế!". 

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Nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực cô - Ảnh: Chụp màn hình

Lời đáp trả của Thanh Thảo nhân lại nhiều hưởng ứng tích cực từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng việc nữ ca sĩ về Mỹ không có gì sai và hoàn toàn là quyền tự do cá nhân của cô, không ai có quyền chỉ trích cả. Hiện tại, Thanh Thảo đã xóa đi dòng phản pháo cùng các bình luận công kích trên bào đăng của mình. Có lẽ, vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn, nữ ca sĩ đã chọn cách êm đẹp nhất để không dính vào thị phi.

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