Biết là Sơn Tùng M-TP rất giàu nhưng vẫn phải 'ngã ngửa' khi biết gia tài 'kếch xù' và sở hữu tận 3 công ty

Sao Việt 15/07/2021 07:04

Nổi tiếng là một nghệ sĩ đa năng, Sơn Tùng ở tuổi 27 khiến nhiều người "ngây ngất" bởi khối tài sản mà anh nắm trong tay.

Khi nhắc đến nam ca sĩ 9X hiện đang thành công nhất trong lĩnh vực âm nhạc, dĩ nhiên cái tên Sơn Tùng M-TP sẽ được nếu lên đầu tiên. Không ngoa khi nói, những thành tựu mà hiện tại anh đạt được là điều mà nhiều nghệ sĩ khác dù có cố gắng nhiều năm cũng không thể có được.

son tung m-tp 1
Ở tuổi 27, Sơn Tùng sở hữu khối tài sản khổng lồ - Ảnh: FBNV

Ngoài việc thành công trên con đường âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn được biết đến với vai trò một doanh nhân thành đạt. Thông qua các hoạt động âm nhạc và kinh doanh, nam ca sĩ đã nắm trong tay khối tài sản "khổng lồ" gồm bất động sản, xế hộp tiền tỷ và tủ đồ hiệu nhiều không đếm xuể. Nhưng với độ nhận diện tương đối cao, vẫn nhiều người tò mò về cách kiếm tiền của "đại gia" Sơn Tùng M-TP.

Nguồn thu khủng đến từ Youtube

Trước Sơn Tùng M-TP, chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam dám đầu tư một con số khổng lồ tính bằng triệu đô cho một sản phẩm âm nhạc cho Youtube cả. Việc này giúp nam ca sĩ thu về hàng trăm triệu view trên mỗi MV, lọt top trending của Youtube Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.

son tung m-tp 2
Kênh Youtube của nam ca sĩ hiện đạt gần 9,5 tiệu lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Thống kê từ SocialBlade, Kênh Youtube chính thức của Sơn Tùng M-TP hiện thuộc top các kênh thịnh hành nhất Việt Nam khi sở hữu gần 9,5 triệu lượt đăng ký. Với gần 2 tỷ lượt xem, mỗi năm giọng ca Thái Bình có thể thu lợi đến 2,6 triệu đô la (khoảng 60 tỷ đồng) dù không đăng tải thêm bất kỳ video mới nào.

Các hợp đồng quảng cáo nhiều vô kể

Là một nghệ sĩ có lượng fan lớn nhất Việt Nam hiện tại, chọn Sơn Tùng M-TP để quảng cáo cho nhãn hàng chính là miêu tả đúng nhất cho câu nói "chọn mặt gửi vàng". Có thể nói nam ca sĩ chính là nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất thời điểm hiện tại của V-biz.

son tung m-tp 3
Sơn Tùng 'cá kiếm' từ nhiều hợp đồng quảng cáo - Ảnh: Go-Viet

Là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng cùng hàng loạt thương hiệu khủng Sơn Tùng M-TP dễ dàng thu về vài chục tỷ mỗi năm.

Cát-xê bằng giá một căn nhà

Năm 2019, đạo diễn Việt Tú từng tiết lộ: "Theo nguồn tin mới nhất, ông em Sơn Tùng (ca sĩ Sơn Tùng M-TP) sẽ sớm đi vào kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam lĩnh lương sự kiện 9 số 0". Điều này khá dễ hiểu khi anh chàng là một trong những nghệ sĩ nam có độ phủ sóng rộng rãi nhất thời điểm hiện tại.

Khi tham gia trình diễn tại một quán bar nổi tiếng tại Hà Nội vào năm 2019, mức cát-xê của Sơn Tùng M-TP đã đạt vượt qua con số 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở năm 2021 hiện tại, mức cát-xê dành cho nam ca sĩ đã phải vượt xa con số trên. Tuy chưa bao giờ được phía Sơn Tùng M-TP xác nhận nhưng con số này được nhiều người tin là thật.

son tung m-tp 4
Diễn 3 bài hát tại một quán bar nổi tiếng ở Hà Nội, Sơn Tùng M-TP 'đút túi' 1,2 tỷ đồng - Ảnh: Tinnhac

Bởi vì mức cát-xê này, nam ca sĩ rất ít khi xuất hiện trình diễn tại một sự kiện nào có quy mô nhỏ vì chi phí bỏ ra để mời anh đến hát có thể mời được nhiều ca sĩ khác nhau cùng lúc. Bù lại, mỗi chương trình có Sơn Tùng M-TP tham gia đều có thể thu hút lượng người quan tâm khổng lồ, xứng đáng với những gì ban tổ chức bỏ ra.

Chủ tịch của 3 công ty lớn

Năm 2016, Sơn Tùng M-TP thành lập M-TP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Sau đó, anh lập thêm 2 công ty là M-TP Talent và M-TP & Friends. Công ty TNHH M-TP Talent được thành lập tháng 10/2017 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, còn công ty Cổ phần M-TP & Friends do nam ca sĩ và bạn bè của mình thành lập vào tháng 10/2018 có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng.

son tung m-tp 5
Công ty dưới trướng điều hành của Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đạt được doanh thu khủng - Ảnh: Internet

Cuối năm 2019, sau gần 3 năm hoạt động, quy mô tổng tài sản của M-TP Entertainment đạt 39,58 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 36,4 tỷ đồng. Điều đáng nói, tại thời điểm này, công ty của anh chỉ có duy nhất 1 nghệ sĩ được quản lý chính là bản thân anh - Sơn Tùng M-TP.

Cùng năm, M-TP Entertainment còn gây sốc khi bất ngờ đầu tư hoạt động trong 3 lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ - Luxstay. Được biết, quyết định này của chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng sẽ mang về cho Luxstay và cả anh một nguồn lợi nhuận khủng mỗi năm.

Tiểu sử Sơn Tùng - Chàng ca sĩ trẻ đầy tài năng của làng nhạc Việt

Tiểu sử Sơn Tùng - Chàng ca sĩ trẻ đầy tài năng của làng nhạc Việt

Là một ca sĩ trẻ có đủ tài và tiếng, đang làm “mưa gió” ở thị trường nhạc Việt nên tiểu sử Sơn Tùng được rất nhiều người quan tâm. Không có gì quá ngạc nhiên khi anh sở hữu một lượng fans khủng, hiểu “từng chân tơ kẽ tóc” của thần tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn Tùng Ca sĩ Sơn Tùng M-TP Tài sản Sơn Tùng M-TP

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"