Biết là Sơn Tùng M-TP rất giàu nhưng vẫn phải 'ngã ngửa' khi biết gia tài 'kếch xù' và sở hữu tận 3 công ty

Ngoài việc thành công trên con đường âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn được biết đến với vai trò một doanh nhân thành đạt. Thông qua các hoạt động âm nhạc và kinh doanh, nam ca sĩ đã nắm trong tay khối tài sản "khổng lồ" gồm bất động sản , xế hộp tiền tỷ và tủ đồ hiệu nhiều không đếm xuể. Nhưng với độ nhận diện tương đối cao, vẫn nhiều người tò mò về cách kiếm tiền của "đại gia" Sơn Tùng M-TP.

Khi nhắc đến nam ca sĩ 9X hiện đang thành công nhất trong lĩnh vực âm nhạc , dĩ nhiên cái tên Sơn Tùng M-TP sẽ được nếu lên đầu tiên. Không ngoa khi nói, những thành tựu mà hiện tại anh đạt được là điều mà nhiều nghệ sĩ khác dù có cố gắng nhiều năm cũng không thể có được.

Trước Sơn Tùng M-TP, chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam dám đầu tư một con số khổng lồ tính bằng triệu đô cho một sản phẩm âm nhạc cho Youtube cả. Việc này giúp nam ca sĩ thu về hàng trăm triệu view trên mỗi MV, lọt top trending của Youtube Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.

Kênh Youtube của nam ca sĩ hiện đạt gần 9,5 tiệu lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Thống kê từ SocialBlade, Kênh Youtube chính thức của Sơn Tùng M-TP hiện thuộc top các kênh thịnh hành nhất Việt Nam khi sở hữu gần 9,5 triệu lượt đăng ký. Với gần 2 tỷ lượt xem, mỗi năm giọng ca Thái Bình có thể thu lợi đến 2,6 triệu đô la (khoảng 60 tỷ đồng) dù không đăng tải thêm bất kỳ video mới nào.

Các hợp đồng quảng cáo nhiều vô kể

Là một nghệ sĩ có lượng fan lớn nhất Việt Nam hiện tại, chọn Sơn Tùng M-TP để quảng cáo cho nhãn hàng chính là miêu tả đúng nhất cho câu nói "chọn mặt gửi vàng". Có thể nói nam ca sĩ chính là nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất thời điểm hiện tại của V-biz.

Sơn Tùng 'cá kiếm' từ nhiều hợp đồng quảng cáo - Ảnh: Go-Viet

Là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng cùng hàng loạt thương hiệu khủng Sơn Tùng M-TP dễ dàng thu về vài chục tỷ mỗi năm.

Cát-xê bằng giá một căn nhà

Năm 2019, đạo diễn Việt Tú từng tiết lộ: "Theo nguồn tin mới nhất, ông em Sơn Tùng (ca sĩ Sơn Tùng M-TP) sẽ sớm đi vào kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam lĩnh lương sự kiện 9 số 0". Điều này khá dễ hiểu khi anh chàng là một trong những nghệ sĩ nam có độ phủ sóng rộng rãi nhất thời điểm hiện tại.

Khi tham gia trình diễn tại một quán bar nổi tiếng tại Hà Nội vào năm 2019, mức cát-xê của Sơn Tùng M-TP đã đạt vượt qua con số 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở năm 2021 hiện tại, mức cát-xê dành cho nam ca sĩ đã phải vượt xa con số trên. Tuy chưa bao giờ được phía Sơn Tùng M-TP xác nhận nhưng con số này được nhiều người tin là thật.

Diễn 3 bài hát tại một quán bar nổi tiếng ở Hà Nội, Sơn Tùng M-TP 'đút túi' 1,2 tỷ đồng - Ảnh: Tinnhac

Bởi vì mức cát-xê này, nam ca sĩ rất ít khi xuất hiện trình diễn tại một sự kiện nào có quy mô nhỏ vì chi phí bỏ ra để mời anh đến hát có thể mời được nhiều ca sĩ khác nhau cùng lúc. Bù lại, mỗi chương trình có Sơn Tùng M-TP tham gia đều có thể thu hút lượng người quan tâm khổng lồ, xứng đáng với những gì ban tổ chức bỏ ra.

Chủ tịch của 3 công ty lớn

Năm 2016, Sơn Tùng M-TP thành lập M-TP Entertainment với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Sau đó, anh lập thêm 2 công ty là M-TP Talent và M-TP & Friends. Công ty TNHH M-TP Talent được thành lập tháng 10/2017 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, còn công ty Cổ phần M-TP & Friends do nam ca sĩ và bạn bè của mình thành lập vào tháng 10/2018 có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng.

Công ty dưới trướng điều hành của Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đạt được doanh thu khủng - Ảnh: Internet

Cuối năm 2019, sau gần 3 năm hoạt động, quy mô tổng tài sản của M-TP Entertainment đạt 39,58 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 36,4 tỷ đồng. Điều đáng nói, tại thời điểm này, công ty của anh chỉ có duy nhất 1 nghệ sĩ được quản lý chính là bản thân anh - Sơn Tùng M-TP.

Cùng năm, M-TP Entertainment còn gây sốc khi bất ngờ đầu tư hoạt động trong 3 lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ - Luxstay. Được biết, quyết định này của chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng sẽ mang về cho Luxstay và cả anh một nguồn lợi nhuận khủng mỗi năm.