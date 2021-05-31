Tiểu sử Sơn Tùng - Chàng ca sĩ trẻ đầy tài năng của làng nhạc Việt

Dường như khi bước chân vào showbiz, các nghệ sĩ, ca sĩ đều đặt cho mình một nghệ danh, rất ít người lấy tên thật của mình. Sơn Tùng M-TP cũng vậy. Đây chỉ là nghệ danh của anh mà thôi. Còn tên thật của anh là Nguyễn Thanh Tùng. Anh sinh năm 1994 và sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh nhỏ, ở Thái Bình. Trái ngược với một chàng trai cá tính, thậm chí có phần hơi... “ngông” thì gia đình Sơn Tùng M-TP giản dị và thân thiện.

Nổi lên bằng chính thực lực, Sơn Tùng M-TP nhanh chóng nổi tiếng và được khán giả đón nhận ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Là thanh niên trẻ, thế hệ mới, anh tiên phong đi đầu trên một con đường âm nhạc hết sức liều lĩnh với phong cách mới lạ. Giai điệu bắt tai rồi dần chạm đến trái tim của người nghe, thổi một làn gió mới vào nên âm nhạc Việt Nam.

Không chỉ sở hữu khối danh hiệu, giải thưởng danh giá mà Sơn Tùng M-TP còn là triệu phú với vốn đầu tư ở 4 công ty: M-TP Entertainment, M-TP Talent, M-TP & Friends và Luxstay. Hiện tại, rất hiếm người trẻ nào làm được như anh.

Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh đã đạt được những giải thưởng âm nhạc đánh kính nể, khiến bao người ngưỡng mộ. Một số giải thưởng anh đạt được có thể kể đến như là 4 năm liên tục đoạt giải Làn Sóng Xanh, Diễn viên trẻ triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2015, 5 năm nhận giải We Choice Awards, Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất khu vực ĐNA 2015…

Tuy nhiên, phần lớn fans hay những người quan tâm, họ không quá tò mò về những danh hiệu hay khối tài sản mà anh đang sở hữu. Thay vào đó, họ đặc biệt tò mò về nghệ danh Sơn Tùng M-TP và tên gọi Sky thì nhiều hơn. Cái tên Sơn Tùng M-TP hay tên gọi Sky nghe có cái gì đó rất “Tây” và lạ tai. Vậy nó bắt nguồn từ đâu?

Nghệ danh của Sơn Tùng có ý nghĩa với bước tiến của anh

Theo giải thích của chính chủ, anh lấy nghệ danh Sơn Tùng M-TP là muốn đánh dấu bước tiến của mình vào thế giới âm nhạc, muốn trưởng thành hơn, tiến xa hơn trong con đường âm nhạc. Chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là một hiện tượng, may mắn có nắng thì phất lên. Cái tên Sơn M-TP mà anh lựa chọn có ý nghĩa vô cùng đặc. Tùng là cây tùng, Sơn là núi. Sơn Tùng là cây Tùng mọc trên núi, vươn cao đón ánh nắng mặt trời. Còn M-TP là từ viết tắt của 3 chữ cái đầu tiên của “Music - Tài Năng và Phong cách” do chính bạn của anh, rapper Mr.J đặt.

Có thể nói cái tên này vô cùng ý nghĩa. Đúng với tính cách của anh. Đúng với những gì anh mong muốn thì cái tên Sơn Tùng M-TP này đã cùng anh tiến xa hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ gói gọn nằm trong phạm vi đất nước Việt Nam mà còn vươn xa hơn, vươn ra tầm quốc tế, được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, hâm mộ và yêu thích.

Đi kèm với nghệ danh của nam ca sĩ giọng ca “Cơn Mưa Ngang Qua”, người ta cũng rất tò mò về cái tên “Sky” - biệt danh dành cho fan của Sơn Tùng MTP. Anh chia sẻ rằng “Sky là bầu trời, có các bạn thì mới có Tùng, vậy nên các bạn là bầu trời của Tùng…” Điều này chứng tỏ, Sơn Tùng M-TP vô cùng yêu mến các fans, cảm kích sự yêu quý của fans dành cho mình. Vì vậy mới đặt một cái tên vô cùng thân thương dành cho fans của mình.

Đáp lại sự yêu thương ấy của Sơn Tùng M-TP, các ans luôn ủng hộ nhiệt tình, sản phẩm nào của anh cũng chỉ vừa mới ra mắt đã ầm ầm đứng đầu trên các bảng xếp hạng của nhiều kênh với lượt view khủng. Khiến nhiều bài hát của các ca sĩ khác nhanh chóng biến mất khỏi bảng xếp hạng, nhường chỗ cho các bài HIT của Sơn Tùng.

Sơn Tùng M-TP có kĩ năng hát tiếng Việt khiến người Việt không hiểu

Sau bao ngày nỗ lực, Sơn Tùng M-TP đã chứng minh được tài năng, thực lực của chính bản thân mình. Anh cũng là một trường hợp đặc biệt, hiện tượng đặc biệt “có kĩ năng hát tiếng Việt khiến người Việt không hiểu”. Rất nhiều người nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn không hiểu ý nghĩa của bài hát. Nhưng mà với giai điệu thân thương, dần dần chạm đến trái tim nên dù không hiểu nhưng người nghe vẫn vô cùng yêu thích bài hát của anh.

Sơn Tùng có sức hấp dẫn lớn với khán giả

Có thể nói, Sơn Tùng M-TP rất giỏi trong việc hát tiếng Việt khiến khán giả không hiểu gì. Rất nhiều người không thể hát theo được dù đã rất thuộc giai điệu.

Chủ yếu các bài hát mà Sơn Tùng M-TP sáng tác, đều được viết lời thuần tiếng Việt, rất hiện đại, bắt nhịp xu hướng âm nhạc thế giới. Phần lớn lời rap nhiều nhưng rất rất ít các bài hát có thêm câu từ tiếng Anh. Tại sao nói Sơn Tùng M-TP rất giỏi trong việc hát tiếng Việt khiến khán giả không hiểu gì? Điển hình như là bài hát “Chạy Ngay Đi”, 100% lời bằng tiếng Việt nhưng chẳng ai nghe ra Sơn Tùng đang hát cái gì… Ngay đến cả bài “Lạc Trôi” cũng thế… Tính đến thời điểm hiện tại, mấy ai làm được như Sơn Tùng, dù nghe không hiểu nhưng vẫn được yêu thích, quan tâm, thậm chí “cuồng” thần tượng nữa ấy chứ.

Sơn Tùng ra bài hát nào là bị dính đến scandal đạo nhạc bài đó

Một người nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP cũng gặp rất nhiều chuyện lạ đời. Trong Showbiz Việt, có lẽ chưa ai gặp phải trường hợp giống anh. Sơn Tùng là thủ khoa Học Viện Âm Nhạc năm 2011, anh là một người hát hay, sáng tác giỏi, chơi đàn điêu luyện, một thế mạnh lớn giúp cho con đường âm nhạc ngày càng thăng tiến.

Sơn Tùng liên tiếp đối mặt với nhiều thị phi đạo nhạc

Tuy nhiên, cứ bài HIT nào mà anh ra cũng dính đến thị phi, Scandal đạo nhạc. Đầu tiên phải kể đến bài Em Của Ngày Hôm Qua. Anh bị giới chuyên môn cũng như thành phần antifan cho rằng ca đã đạo beast của một bài hát Every night của Hàn Quốc. Chính điều này đã làm tổn hại rất lớn đến danh dự của anh. Con đường âm nhạc của anh dường như gặp một chút trắc trở, nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định gỡ bài hát xuống, đồng thời ra tuyên bố dừng hợp tác với nam ca sĩ, công ty ra quyết định đề nghị cấm diễn với Sơn Tùng M-TP vì cho rằng anh vi phạm hợp đồng.

Những bài hát sau này của anh cũng không hề suôn sẻ cho lắm. Các bài hát như Chắc ai đó sẽ về và Chúng ta không thuộc về nhau, cũng tiếp tục dính nghi án đạo beats, sao chép ý tưởng với các bài hát quốc tế khác gây ra nhiều tranh cãi trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, dường như những khó khăn, thị phi ban đầu này chính là động lực để anh ngày càng tỏa sáng bản thân. Nỗ lực không ngừng và có thể gặt hái được quả ngọt như ngày hôm nay. Năm 2016 chính là năm tạo nên thương hiệu và bước đột phá, đánh dấu tên tuổi nổi như “cồn” của Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ đã cho ra mắt MV Lạc Trôi vô cùng thành công trên chính công ty M-TP Entertainment của mình. Bằng sức lao động, năng lực đi lên bằng chính đôi chân của mình, Sơn Tùng M-TP đã khiến giới phê bình và nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt khác. Các dư luận đạo nhạc trước kia cũng bị dập tắt.

Gần đây chuyện tình cảm của Sơn Tùng được rất nhiều người quan tâm

Thay đó là những nghi vấn tình cảm của anh với Hải Tú và Thiều Bảo Trâm. Đây là chủ đề “nóng hổi” dạo gần đây được đông đảo fans quan tâm. Những người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng nên càng làm mọi người tò mò và quan tâm hơn nữa. Vì vậy, khán giả đã “đào” lại tất tần tật chuyện tình sử của 3 nhân vật chính trong câu chuyện này. Soi ra một số điểm nghi vấn liên quan đến việc Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt, do Hải Tú là “Trà Xanh”chen chân vào. Mọi việc chưa sáng tỏ, nhưng khiến cho tân binh mới như Hải Tú trở thành nhân vật hứng chịu sự chỉ trích lớn. Mọi việc vẫn chưa sáng tỏ, vì vậy trong phần tiểu sử Sơn Tùng, bên cạnh sự nghiệp thì đời tư tình cảm của nam ca sĩ luôn là thông tin được rất nhiều người mong chờ.

Có thể nói, người nổi tiếng cũng có nhiều cái khổ. Điều hiển nhiên mà một người nổi tiếng phải chịu đó là mất tự do, riêng tư. Vì vậy, mỗi một lần có scandal xảy ra thì tiểu sử Sơn Tùng hay chuyện tình đều bị đào bới trở lại. Vậy nên để giữ được đam mê, giữ được sự nổi tiếng, bảo vệ được thông tin đời tư quả là một thách thức mà Sơn Tùng đang phải đối mặt.