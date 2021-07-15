Sau loạt ồn ào thị phi, nhan sắc Linh Chi ngày càng 'lên hương', body sexy khó cưỡng sau 2 năm kết hôn cùng Lâm Vinh Hải

Sao Việt 15/07/2021 08:13

Là một chân dài khá  có tiếng trong giới người mâu, Linh Chi dù đã yên bề gia thất với Lâm Vinh Hải nhưng vẫn khiến nhiều người phải chết ngộp bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của mình.

Linh Chi vốn là một trong những gà cưng của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp. Bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng như Ngọc Trinh hay Kỳ Hân, Linh Chi ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi các danh hiệu sắc đẹp mà cô từng đạt được thời mới vào nghề.

linh chi 1
Linh Chi đạt được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi nhan sắc trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Instagram nhân vật

Vào năm 2011, Linh Chi xuất sắc đạt danh hiệu Á khôi 2 tại Miss Ngôi Sao 2011, 1 năm sau cô lại đoạt giải Á Hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2012, cùng năm đó nữ người mẫu lại rinh giải Á hậu 2 và giải phụ "Thí sinh có làn da đẹp" ở cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Có thể nói, nhờ những thành tựu đáng ngưỡng mộ này mà những bước chân đầu tiên của Linh Chi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

linh chi 2
Linh chi không ngần ngại công khai việc mình đã 'nâng cấp' vòng 1 - Ảnh: Instagram nhân vật
linh chi 3
Linh Chi là một nghệ sĩ khá đa năng khi vừa làm mẫu vừa đóng phim thường xuyên - Ảnh: Instagram nhân vật

Không chọn con đường trở thành một người mẫu thông thường như trình diễn catwalk hay chụp ảnh thời trang, Linh Chi đầu quân cho Venus và trở thành một người mẫu với những bộ trang phục quyến rũ và sang trọng cùng lúc đá sân sang đóng phim. Từ đó, Linh Chi cũng lột xác, từ một cô gái với làn da ngăm bánh mật và thân hình mảnh mai, nữ người mẫu dưỡng trắng da và đi nâng cấp vòng 1 của mình.

linh chi 4
Nhiều người cho rằng quyết định 'dao kéo' vòng 1 của cô nàng khá đúng đắn - Ảnh: Instagram nhân vật

Giải thích cho quyết định nâng ngực, Linh Chi nói: "Thực ra, tôi có ngực và cũng đủ hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ cấp" sẽ đẹp hơn, chủ yếu là để phục vụ công việc vì nghệ sĩ làm đẹp cho bản thân cũng là để phục vụ khán giả".

linh chi 5
Với lợi thế nhan sắc, Linh Chi thường xuyên khoe dáng trong những bộ bikini - Ảnh: Instagram nhân vật

Về chuyện tình với Lâm Vinh Hải, cô và anh quen biết nhau từ lần hợp tác trong phim "Găng tay đỏ" vào năm 2016. Đến tháng 9 năm 2019, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn và về chung 1 nhà. Thuở mới yêu, Linh Chi bị cho là "kẻ thứ 3" phá hoại tình cảm của Lâm Vinh Hài và người vợ "tào khang" Lý Phương Châu nên hình ảnh của cô bị bêu xấu đến thảm hại. Tuy nhiên sau 5 năm bên nhau hạnh phúc, công chúng dần dần cũng chấp nhận đôi "trai tài gái sắc" này.

linh chi 6
Hiện tại Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn rất hạnh phúc - Ảnh: Instagram nhân vật

Trên trang cá nhân của mình, Linh Chi thường xuyên đăng tải các bức ảnh khỏe nhan sắc và thần thái vô cùng quyến rũ của mình cùng với các khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Lâm Vinh Hải. Hiện tại, cả Linh Chi và Lâm Vinh Hải đều ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh.

Lương Mạnh Hải tiết lộ tình hình sức khoẻ hiện tại khi bị phát hiện có tiếp xúc gần với diễn viên nhiễm Covid-19

Lương Mạnh Hải tiết lộ tình hình sức khoẻ hiện tại khi bị phát hiện có tiếp xúc gần với diễn viên nhiễm Covid-19

Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Lương Mạnh Hải khi thấy anh tham gia chương trình talkshow với diễn viên Lữ Đắc Long.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Linh Chi Lâm Vinh Hải Lâm Vinh Hải và Linh Chi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"