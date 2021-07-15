Sau loạt ồn ào thị phi, nhan sắc Linh Chi ngày càng 'lên hương', body sexy khó cưỡng sau 2 năm kết hôn cùng Lâm Vinh Hải

Là một chân dài khá có tiếng trong giới người mâu, Linh Chi dù đã yên bề gia thất với Lâm Vinh Hải nhưng vẫn khiến nhiều người phải chết ngộp bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của mình.

Linh Chi vốn là một trong những gà cưng của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp. Bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng như Ngọc Trinh hay Kỳ Hân, Linh Chi ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi các danh hiệu sắc đẹp mà cô từng đạt được thời mới vào nghề. Linh Chi đạt được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi nhan sắc trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Instagram nhân vật Vào năm 2011, Linh Chi xuất sắc đạt danh hiệu Á khôi 2 tại Miss Ngôi Sao 2011, 1 năm sau cô lại đoạt giải Á Hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2012, cùng năm đó nữ người mẫu lại rinh giải Á hậu 2 và giải phụ "Thí sinh có làn da đẹp" ở cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Có thể nói, nhờ những thành tựu đáng ngưỡng mộ này mà những bước chân đầu tiên của Linh Chi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Linh chi không ngần ngại công khai việc mình đã 'nâng cấp' vòng 1 - Ảnh: Instagram nhân vật Linh Chi là một nghệ sĩ khá đa năng khi vừa làm mẫu vừa đóng phim thường xuyên - Ảnh: Instagram nhân vật Không chọn con đường trở thành một người mẫu thông thường như trình diễn catwalk hay chụp ảnh thời trang, Linh Chi đầu quân cho Venus và trở thành một người mẫu với những bộ trang phục quyến rũ và sang trọng cùng lúc đá sân sang đóng phim. Từ đó, Linh Chi cũng lột xác, từ một cô gái với làn da ngăm bánh mật và thân hình mảnh mai, nữ người mẫu dưỡng trắng da và đi nâng cấp vòng 1 của mình. Nhiều người cho rằng quyết định 'dao kéo' vòng 1 của cô nàng khá đúng đắn - Ảnh: Instagram nhân vật Giải thích cho quyết định nâng ngực, Linh Chi nói: "Thực ra, tôi có ngực và cũng đủ hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ cấp" sẽ đẹp hơn, chủ yếu là để phục vụ công việc vì nghệ sĩ làm đẹp cho bản thân cũng là để phục vụ khán giả".

Với lợi thế nhan sắc, Linh Chi thường xuyên khoe dáng trong những bộ bikini - Ảnh: Instagram nhân vật Về chuyện tình với Lâm Vinh Hải, cô và anh quen biết nhau từ lần hợp tác trong phim "Găng tay đỏ" vào năm 2016. Đến tháng 9 năm 2019, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn và về chung 1 nhà. Thuở mới yêu, Linh Chi bị cho là "kẻ thứ 3" phá hoại tình cảm của Lâm Vinh Hài và người vợ "tào khang" Lý Phương Châu nên hình ảnh của cô bị bêu xấu đến thảm hại. Tuy nhiên sau 5 năm bên nhau hạnh phúc, công chúng dần dần cũng chấp nhận đôi "trai tài gái sắc" này. Hiện tại Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn rất hạnh phúc - Ảnh: Instagram nhân vật Trên trang cá nhân của mình, Linh Chi thường xuyên đăng tải các bức ảnh khỏe nhan sắc và thần thái vô cùng quyến rũ của mình cùng với các khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Lâm Vinh Hải. Hiện tại, cả Linh Chi và Lâm Vinh Hải đều ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh.

Lương Mạnh Hải tiết lộ tình hình sức khoẻ hiện tại khi bị phát hiện có tiếp xúc gần với diễn viên nhiễm Covid-19 Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Lương Mạnh Hải khi thấy anh tham gia chương trình talkshow với diễn viên Lữ Đắc Long.

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