Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại "đẹp mọi lúc mọi nơi"

Trong showbiz hiện giờ đang chia ra hai thái cực đó là: “Ở nhà nhưng phải đẹp” và “đầu tóc, râu ria lởm chởm”. Một bên thì đẹp mọi lúc mọi nơi bên còn lại thì “như người rừng”. Không còn thường xuyên cập nhập những thông tin về đi diễn hay tham gia các sự kiện thảm đỏ. Mà thay vào đó các sao nam đã thường xuyên cập nhập những hình ảnh cá nhân của mình . Để rồi khán giả có những cung bậc cảm xúc khác nhau qua từng bức ảnh. Cùng điểm mặt qua các Sao nam trong showbiz ai là người chiếm spotlight nhất dàn nam thần của Vbiz.

Sao nam trở thành “người rừng”