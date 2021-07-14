Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại "đẹp mọi lúc mọi nơi"

Sao Việt 14/07/2021 10:36

Có lẽ trong mùa dịch này không ít sao nam phải trải qua rất nhiều những tình huống “dở khóc dở cười” vì tạo hình của mình khi ở nhà giãn cách.

Trong showbiz hiện giờ đang chia ra hai thái cực đó là: “Ở nhà nhưng phải đẹp” và “đầu tóc, râu ria lởm chởm”. Một bên thì đẹp mọi lúc mọi nơi bên còn lại thì “như người rừng”. Không còn thường xuyên cập nhập những thông tin về đi diễn hay tham gia các sự kiện thảm đỏ. Mà thay vào đó các sao nam đã thường xuyên cập nhập những hình ảnh cá nhân của mình . Để rồi khán giả có những cung bậc cảm xúc khác nhau qua từng bức ảnh. Cùng điểm mặt qua các Sao nam trong showbiz ai là người chiếm spotlight nhất dàn nam thần của Vbiz.

Sao nam trở thành “người rừng”

Dịch bệnh kéo dài nên các sao nam Vbiz đã tụt hạng nhan sắc đến khó tin. Thậm chí khiến các fan phải có những biểu cảm ngạc nhiên vì nhan sắc quá tàn tạ.

Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 1
Trấn Thành để bộ râu chưa được cạo cảm giác đã bị già đi vài tuổi. Ảnh: Internet
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 2

Trước mùa dịch Huỳnh Phương thường xuyên đăng những bức hình điển trai nhưng trong thời gian giãn cách nhan sắc đã xuống trầm trọng. Ảnh: Internet

Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 3
Sự khác nhau của BB Trần khi đi sự kiện và khi ở nhà. Ảnh: Internet
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 4
Hải Triều thể hiện sự nam tính khi để râu nhưng có vẻ như không thành công.Ảnh: Internet
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 5
Không ai có thể nhận ra đây là diễn viên Hiếu Hiền. Ảnh: FBNV
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 6
Issac khoe body cực chuẩn sau lớp áo sơ mi . Ảnh: IGNV
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 7
Sơn Tùng MTP và Kay Trần tự tin selfie cùng nhau. Ảnh: IGNV
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 8
Ca sỹ Noo Phước Thịnh dù ở nhà nhưng vẫn phải sang xịn. Ảnh: FBNV
Sao nam Vbiz mùa dịch ở nhà: 'Nam thần' râu ria lởm chởm như người rừng, một số lại 'đẹp mọi lúc mọi nơi' - Ảnh 9
Quân AP rạng rỡ bên chiếc ốp lưng điện thoại được một người bạn tặng. Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Sao Việt Diễn viên hài Trấn Thành Isaac

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