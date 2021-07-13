Day dứt khôn nguôi vì không thể về chịu tang mẹ, Ngọc Sơn bất ổn, suy sụp trong khu cách ly, không muốn liên lạc với bất cứ ai

Sao Việt 13/07/2021 21:15

Dành cả đời tận hiếu với mẹ nhưng đến ngày bà ra đi, Ngọc Sơn lại không thể về chịu tang vì đang phải thực hiện cách ly tập trung. Đây có lẽ là nỗi đau và cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của nam danh ca. 

Sau thời gian chống chọi bệnh nặng, chiều 11/7, bà Kim Loan - mẹ ca sĩ Ngọc Sơn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Bà Rịa - Vũng Tàu và hưởng thọ 78 tuổi. Là một người con cả đời tận hiếu với mẹ nhưng đến ngày bà ra đi, nam ca sĩ không thể về chịu tang vì đang phải thực hiện cách ly tập trung do có liên quan đến một ca mắc Covid-19. Đây có lẽ là nỗi đau và cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Ngọc Sơn. 

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Ngọc Sơn từng chi tiền khủng để đưa mẹ sang Mỹ chữa bệnh - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ với VietNamnet, ca sĩ Quách Tuấn Du tiết lộ tâm trạng hiện tại của bố nuôi Ngọc Sơn trong khu cách ly sau khi hay tin mẹ mất: "Người đau khổ nhất là ba Ngọc Sơn. Ba buồn, sốc và day dứt trong bất lực. Ba hầu như không muốn nghe cuộc gọi nào cả mà có nghe cũng không biết nói gì. Hiện tại, ba chưa ổn hơn chút nào. Một người yêu mẹ như thế nhưng mẹ mất khi đang ở trong khu cách ly thì thật sự là vô cùng thương!"

Được biết, ngoài đời, Quách Tuấn Du và danh ca Ngọc Sơn có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Quách Tuấn Du cũng cho biết cảm thấy rất may mắn khi được bà Kim Loan yêu thương, coi như con cháu ruột thịt trong nhà. Vì thế, nam ca sĩ vẫn luôn gọi mẹ Ngọc Sơn là "nội". Quách Tuấn Du cũng chia sẻ thêm về tình yêu của bà Kim Loan dành cho Ngọc Sơn: “Bên nội, ba như một đứa trẻ được mẹ chăm từng chút một, đến nỗi bây giờ ba cầm tiền ra chợ sợ chẳng biết cái gì giá bao nhiêu".

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Quách Tuấn Du đồng hành cùng Ngọc Sơn khi nam danh ca đưa mẹ sang Mỹ chữa bệnh - Ảnh: FBNV

Quách Tuấn Du nhớ lại kỷ niệm gắn bó cùng mẹ của Ngọc Sơn, anh cho biết thời điểm bà sang Mỹ, trước khi đi vẫn dặn dò trợ lý và Ngọc Sơn nhớ book show cho anh. Anh nghẹn ngào: “Nội cũng thường gọi tôi đi spa thư giãn. Tôi xem việc ra sân bay đón nội hoặc đưa nội đi đây đi đó rất bình thường như người thân trong gia đình với nhau”.

Chính vì điều này nên khi hay tin "buồn", trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du cũng không kìm được thương xót vì đang phải cách ly cũng chẳng thể gặp mặt bà đưa tiễn lần cuối. Nam ca sĩ viết: "Nhớ nội quá, con không thể gặp nội lần cuối vì tình hình Covid-19, tất cả chúng con phải cách ly xa nội 2 tháng nay. Cả một đời nội chăm lo cho ba từ việc trong đến việc ngoài. Có lẽ nội là người quản lý cao tuổi nhất showbiz này, hơn 70 tuổi vẫn minh mẫn chăm sóc ba, book show cho ba. Trong các chương trình ca nhạc có một người phụ nữ luôn ở phía sau lo show cho ba. Kể từ hôm nay đoạn đường này vắng bóng bà. Nơi thiêng đàng cầu nguyện bà nội siêu thoát!"

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Quách Tuấn Du cũng không nén được nỗi đau khi không thể gặp bà lần cuối - Ảnh: Internet

Hiện tại, tang sự của bà Kim Loan đang được em trai Ngọc Sơn là cựu ca sĩ Ngọc Hải đứng ra lo liệu. Về phần "ông hoàng nhạc sến" tại khu cách ly, anh cũng tổ chức những nghi thức đám tang truyền thống để tiễn mẹ từ xa. Được biết, sáng 12/7, mẹ Ngọc Sơn đã được đưa đi hỏa thiêu, sau đó tro cốt gửi về cho gia đình.

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Mới đây, dư luận không khỏi xót xa trước thông tin mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời. Ngoài ra, nhiều người cũng lo lắng cho tâm trạng nam ca sĩ vì anh vốn nổi tiếng là người con có hiếu, hết mực yêu thương mẹ mình.

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