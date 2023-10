Sáng nay (12/7), báo Người lao động dẫn tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời. Bà mất hôm 11/7. Tuy nhiên, nguyên nhân hoàn toàn không liên quan đến Covid-19 mà là do bệnh nặng tích tụ đã lâu. Mẹ Ngọc Sơn hưởng thọ 78 tuổi. Một điều xót xa là Ngọc Sơn không thể về chịu tang mẹ ruột. Bởi anh đang phải cách ly tập trung do liên quan đến một ca mắc Covid-19. Chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, người đại diện của nam ca sĩ cho biết, hiện anh đang rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ.

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối vào ngày 11/7 - Ảnh: Internet

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng trong làng giải trí từ nhiều thập niên trước. Thành công trong sự nghiệp, cuộc sống dư dả về vật chất giúp Ngọc Sơn lo được cho gia đình và thể hiện lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Kể từ sau khi bố qua đời, Ngọc Sơn dành hết quãng đời còn lại để phụng dưỡng và chăm sóc cho mẹ. Tiền đi làm về, Ngọc Sơn chỉ đưa mẹ giữ. Mỗi khi rảnh không đi công việc, Ngọc Sơn tự tay vào nấu cơm cho mẹ ăn. Trong một bài phỏng vấn, mẹ nam ca sĩ còn xúc động thổ lộ: "Lúc bận thì thôi, còn rảnh một tí là nấu cơm cho mẹ, Sơn làm bao nhiêu tiền cũng đưa mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn đứng tên nhà cửa, vẫn giữ tiền. Nói cuộc đời con bây giờ chỉ có mẹ thôi, mẹ vui thì con mừng". Mỗi khi có được thành tích mới, anh lại quỳ xuống, một lòng thành kính dâng lên cha mẹ.