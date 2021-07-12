Dành nửa đời báo hiếu nhưng mẹ mất không thể về chịu tang, fan xót xa nhớ câu nói của Ngọc Sơn: 'Tôi sẽ sống cô độc không vợ con'

Hậu trường 12/07/2021 19:15

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng là người con hiếu thảo nhất showbiz Việt. Ấy thế mà, thông tin nam ca sĩ không thể ở cạnh mẹ những phút cuối đời khiến khán giả rơi nước mắt xót xa.

Sáng nay (12/7), báo Người lao động dẫn tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời. Bà mất hôm 11/7. Tuy nhiên, nguyên nhân hoàn toàn không liên quan đến Covid-19 mà là do bệnh nặng tích tụ đã lâu. Mẹ Ngọc Sơn hưởng thọ 78 tuổi. Một điều xót xa là Ngọc Sơn không thể về chịu tang mẹ ruột. Bởi anh đang phải cách ly tập trung do liên quan đến một ca mắc Covid-19. Chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, người đại diện của nam ca sĩ cho biết, hiện anh đang rất đau khổ trước sự ra đi của mẹ. 

Dành nửa đời báo hiếu nhưng mẹ mất không thể về chịu tang, fan xót xa nhớ câu nói của Ngọc Sơn: 'Tôi sẽ sống cô độc không vợ con' - Ảnh 1
Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối vào ngày 11/7 - Ảnh: Internet

 Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng trong làng giải trí từ nhiều thập niên trước. Thành công trong sự nghiệp, cuộc sống dư dả về vật chất giúp Ngọc Sơn lo được cho gia đình và thể hiện lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Kể từ sau khi bố qua đời, Ngọc Sơn dành hết quãng đời còn lại để phụng dưỡng và chăm sóc cho mẹ. Tiền đi làm về, Ngọc Sơn chỉ đưa mẹ giữ. Mỗi khi rảnh không đi công việc, Ngọc Sơn tự tay vào nấu cơm cho mẹ ăn. Trong một bài phỏng vấn, mẹ nam ca sĩ còn xúc động thổ lộ: "Lúc bận thì thôi, còn rảnh một tí là nấu cơm cho mẹ, Sơn làm bao nhiêu tiền cũng đưa mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn đứng tên nhà cửa, vẫn giữ tiền. Nói cuộc đời con bây giờ chỉ có mẹ thôi, mẹ vui thì con mừng". Mỗi khi có được thành tích mới, anh lại quỳ xuống, một lòng thành kính dâng lên cha mẹ. 

Dành nửa đời báo hiếu nhưng mẹ mất không thể về chịu tang, fan xót xa nhớ câu nói của Ngọc Sơn: 'Tôi sẽ sống cô độc không vợ con' - Ảnh 2
Vào năm 2015, hình ảnh danh ca Ngọc Sơn tận tay chăm sóc, ở bên cạnh cha trong những ngày cuối đời cũng khiến nhiều người rơi nước mắt thương cảm - Ảnh: Internet

 Yêu thương, hiếu thuận chăm chút cho mẹ nhiều nhưng Ngọc Sơn vẫn nợ mẹ mình một nàng dâu. Nam ca sĩ bộc bạch, điều anh quan tâm nhất chính là sức khỏe của mẹ. "Biệt thự 100 tỷ là chuyện nhỏ, tôi chỉ mong mẹ sống khỏe với tôi". Anh còn bày tỏ tâm nguyện muốn sống độc thân cả đời để phụng dưỡng cho mẹ. 

Dành nửa đời báo hiếu nhưng mẹ mất không thể về chịu tang, fan xót xa nhớ câu nói của Ngọc Sơn: 'Tôi sẽ sống cô độc không vợ con' - Ảnh 3
Ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng hiếu tháo với mẹ - Ảnh: Internet

 Đến năm ngoái, giọng ca Tình cha nhiều lần tuyệt vọng, buồn bã khi mẹ lâm bệnh nặng. Sau một thời gian bán đi gia tài để chạy chữa cho mẹ, nam ca sĩ vui mừng thông báo cho biết khối u của mẹ là lành tính và đã hết bệnh khiến anh hạnh phúc. Thời điểm ấy, công chúng cũng không khỏi bất ngờ khi Ngọc Sơn tiết lộ thời điểm mẹ anh điều trị bệnh ở Mỹ, mỗi ngày phải tốn tới hơn 10.000 USD cho tiền viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. Nam ca sĩ cũng từng khẳng định: “Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi".

Dành nửa đời báo hiếu nhưng mẹ mất không thể về chịu tang, fan xót xa nhớ câu nói của Ngọc Sơn: 'Tôi sẽ sống cô độc không vợ con' - Ảnh 4
Điều ca sĩ Ngọc Sơn lo sợ nhất đã xảy đến - Ảnh: Internet

 Lại chợt nhớ, trong một chương trình truyền hình gần đây, khi nhận được câu hỏi bất chợt của MC: "Anh lo lắng nhất điều gì?", Ngọc Sơn lúc ấy vừa bật khóc vừa trả lời: "Tôi sợ mẹ tôi mất sớm, tôi sẽ sống cô độc không vợ con, không gia đình trong căn biệt thự". Và rồi giờ đây, điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Nhưng thật xót xa, đến giây phút cuối, anh lại chẳng thể được nhìn mặt mẹ vì dịch bệnh, đây là nỗi mất mát to lớn vô cùng. Khán giả đồng lòng gửi lời chúc, hy vọng nam ca sĩ sớm vượt qua cú sốc tinh thần này. 

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời tại BR-VT do bệnh nặng, gia đình đang cách ly không thể về chịu tang

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời tại BR-VT do bệnh nặng, gia đình đang cách ly không thể về chịu tang

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

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