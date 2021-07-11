Bất ngờ phát hiện số tiền cố diễn viên Đức Long để lại sau khi mất, Cao Thái Hà quyết tâm làm điều ý nghĩa

Lời chia sẻ mới đây của Cao Thái Hà càng khiến khán giả thêm ngưỡng mộ về tình tri kỷ hiếm hoi trong showbiz. Nữ diễn viên mong muốn làm điều ý nghĩa sau cùng cho người bạn thân.
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Trong suốt hai ngày diễn ra tang lễ của diễn viên Đức Long, nhiều người tỏ ra xúc động khi chứng kiến hình ảnh Cao Thái Hà túc trực bên linh cữu và an ủi bố mẹ ruột của bạn thân. Nữ diễn viên cho biết dù tình hình dịch có căng thẳng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ an toàn cho bản thân và vẫn có thể ở bên bạn mình những giây phút cuối.
Mới đây, trong khi dọn dẹp nhà Đức Long, cô phát hiện số tiền bạn thân để lại trong nhà và quyết định góp thêm tiền của mình để làm từ thiện hồi hướng công đức cho bạn mình. Cao Thái Hà viết: "Lúc dọn nhà cho Long, Hà gom được 1 ít tiền khoảng 10 triệu, Hà góp thêm 40 triệu, tiền này của Long, Hà muốn làm từ thiện hồi hướng công đức cho Long trong 49 ngày này. Có ai biết bà con nào đang thật sự khó khăn vì dịch bệnh cho Hà xin thông tin với Hà sẽ gửi đến để giúp đỡ. Xin cám ơn". Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động. Không ít người còn bày tỏ mong muốn góp thêm tiền để cùng cô chung tay làm công đức cho nam diễn viên quá cố.
Chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa, Cao Thái Hà cho biết, cô sẽ không lập bàn thờ cho người bạn thân ở nhà mà chỉ mang theo tấm ảnh bên mình để luôn có cảm giác che chở: "Hà muốn có cảm giác nói chuyện với Long mỗi ngày giống với ba của mình thôi, đi đâu cũng có bạn bên cạnh".
Trước đó, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà đã tiết lộ bức di thư Phạm Đức Long viết trong những ngày chống chọi với bệnh tật. Những dòng chữ nguệch ngoạc chứa đựng tình cảm và tâm nguyện của nam diễn viên lấy đi nước mắt của bao người. "Hà ơi, mày là đứa bạn mà tao không hối hận khi tụi mình biết nhau, tao xin lỗi mày vì tụi mình còn nhiều dự định, nhiều chuyện muốn làm cùng nhau. À tao nói nè, nếu ba mẹ tao chôn tao thì thôi, nếu thiêu mày hãy làm theo tâm nguyện của tao, mày và bố mẹ hãy ra Nha Trang rải tro tao xuống biển nha vì nơi đó có kỷ niệm của hai đứa tụi mình, tụng kinh ở chùa xong thì nói mọi người làm điều đó. Tao sợ ở chùa sau này bị lạnh lẽo. Rủ chị Hương, chị Sương đi cùng, có mấy chị chắc tao vui lắm. Tao thương mày lắm Hà ơi. À tao không có kỷ niệm gì cho mày, hay mày lấy cái giỏ của tao làm kỷ niệm nha. Tao muốn như vậy vì sau này đi đâu mày cũng xách, tao cũng được kế bên mày", cố diễn viên viết trước khi qua đời.