Bất ngờ phát hiện số tiền cố diễn viên Đức Long để lại sau khi mất, Cao Thái Hà quyết tâm làm điều ý nghĩa

Trong suốt hai ngày diễn ra tang lễ của diễn viên Đức Long, nhiều người tỏ ra xúc động khi chứng kiến hình ảnh Cao Thái Hà túc trực bên linh cữu và an ủi bố mẹ ruột của bạn thân. Nữ diễn viên cho biết dù tình hình dịch có căng thẳng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ an toàn cho bản thân và vẫn có thể ở bên bạn mình những giây phút cuối.

Mới đây, trong khi dọn dẹp nhà Đức Long, cô phát hiện số tiền bạn thân để lại trong nhà và quyết định góp thêm tiền của mình để làm từ thiện hồi hướng công đức cho bạn mình. Cao Thái Hà viết: "Lúc dọn nhà cho Long, Hà gom được 1 ít tiền khoảng 10 triệu, Hà góp thêm 40 triệu, tiền này của Long, Hà muốn làm từ thiện hồi hướng công đức cho Long trong 49 ngày này. Có ai biết bà con nào đang thật sự khó khăn vì dịch bệnh cho Hà xin thông tin với Hà sẽ gửi đến để giúp đỡ. Xin cám ơn". Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động. Không ít người còn bày tỏ mong muốn góp thêm tiền để cùng cô chung tay làm công đức cho nam diễn viên quá cố.