NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi'

Tối 6/7, diễn viên Phạm Đức Long qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật. Theo lời chia sẻ của người bạn thân Cao Thái Hà, Long nhập viện vì viêm phổi. Gia đình và bạn bè đã lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất nhưng bệnh vẫn chuyển biến nhanh theo chiều hướng xấu khiến việc điều trị khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, diễn viên Đức Long đã không thể qua khỏi do biến chứng suy hô hấp.

Diễn viên Phạm Đức Long qua đời vào tối 6/7 - Ảnh: Internet

Bố mẹ Đức Long thất thần trong tang lễ con trai - Ảnh: Ngoisao.vn

Sự ra đi của Đức Long khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ và đau lòng. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM nên đồng nghiệp, người thân khi đến đám tang cố diễn viên phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Do đó mà không gian lễ tang cũng trở nên vắng lặng, đau thương.