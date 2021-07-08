NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi'

Giải trí 08/07/2021 13:51

Trong mắt đồng nghiệp, cố diễn viên Đức Long là người hiền lành, chịu khó. Thậm chí vì lý do đó mà đôi khi anh phải chịu thiệt thòi trong công việc.

Tối 6/7, diễn viên Phạm Đức Long qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật. Theo lời chia sẻ của người bạn thân Cao Thái Hà, Long nhập viện vì viêm phổi. Gia đình và bạn bè đã lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất nhưng bệnh vẫn chuyển biến nhanh theo chiều hướng xấu khiến việc điều trị khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, diễn viên Đức Long đã không thể qua khỏi do biến chứng suy hô hấp.

NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi' - Ảnh 1
Diễn viên Phạm Đức Long qua đời vào tối 6/7 - Ảnh: Internet
NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi' - Ảnh 2
Bố mẹ Đức Long thất thần trong tang lễ con trai - Ảnh: Ngoisao.vn

 Sự ra đi của Đức Long khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ và đau lòng. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM nên đồng nghiệp, người thân khi đến đám tang cố diễn viên phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Do đó mà không gian lễ tang cũng trở nên vắng lặng, đau thương.

Trong số những nghệ sĩ có mặt tại lễ viếng diễn viên Phạm Đức Long, NSƯT Hạnh Thúy không khỏi xót xa khi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đóng phim chung với nam diễn viên, đồng thời cho biết Đức Long rất hiền nên đôi khi chịu thiệt thòi trong công việc. "Tất cả mọi người khi nhớ về Long với hình ảnh chàng trai rất hiền, là một diễn viên có ngoại hình sáng giá. Bạn ấy quá hiền và điều này khiến Long có một chút thiệt thòi trong công việc. Sự hiền lành và hết lòng với công việc là điều mọi người nhớ về Long nhất", NSƯT Hạnh Thúy tâm sự trên Saostar.

NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi' - Ảnh 3
NSƯT Hạnh Thúy tiết lộ Đức Long là người hiền lành - Ảnh: Saostar

 Diễn viên Hoài An cũng bày tỏ nỗi bàng hoàng khi hay tin Đức Long mất, chị nghẹn ngào bộc bạch: "Trời ơi, Long nó hiền mà dễ thương lắm. Hôm qua nghe tin chị bủn rủn tay chân hết, chị nói ủa không biết có lộn không, cứ tưởng mình nghe nhầm không à. Không hiểu sao đột ngột như vậy. Khi đi quay Long rất trách nhiệm và hòa đồng với mọi người. Long có khiếu bấm nguyệt, ai đau lưng đau vai là bấm hết. Đức Long sống rất lành mạnh. Ngẫm nghĩ cuộc đời thật vô thường. Chị đến đây để tiễn biệt Long lần cuối và muốn chia sẻ với gia đình em ấy".

NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi' - Ảnh 4
Diễn viên Hoài An cũng không thể nào quên người em đồng nghiệp xấu số - Ảnh: Saostar

 Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của Việt Hương về đàn em sinh năm 1988. Cô xót xa: “Mỗi cảnh quay, nó cứ âm thầm đứng kế chị nó, không bao giờ làm chị mất tập trung. Đứng nhẩm lời nhìn nó mà không hỏi chuyện, thiệt là… Nhớ em diễn viên cần cù, chăm chỉ. Giờ ai xách túi cho bà hội đồng đây. Thương em Long, chào em. Hẹn em kiếp sau lại diễn chung em nhé".

NSƯT Hạnh Thúy bần thần trước di ảnh Đức Long, nghẹn ngào tiết lộ: 'Long quá hiền nên chịu thiệt thòi' - Ảnh 5
Việt Hương nhắn nhủ tình cảm đến Đức Long: ''Hẹn kiếp sau lại diễn chung em nhé'' - Ảnh: FBMV

 Hiện rất đông anh chị em nghệ sĩ khác cũng đã gửi vòng hoa đến viếng người em, người đồng nghiệp thân thiết như: ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Việt Hương, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, nghệ sĩ Mỹ Uyên,... Trong khi đó, diễn viên Cao Thái Hà và ca sĩ Trà Ngọc Hằng đang thay nhau lo tang lễ với gia đình nhà cố diễn viên.

Theo thông tin từ phía gia đình thì linh cữu Phạm Đức Long sẽ được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để tổ chức tang lễ. Lễ nhập quan đã diễn ra vào ngày 7/7, lễ động quan vào ngày 9/7. Sau đó linh cữu nam diễn viên được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa.

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch'

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Nữ diễn viên Cao Thái Hà đứng ra đính chính về vấn đề quyên góp sau khi người bạn thân Đức Long ra đi.

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