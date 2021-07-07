Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch'

Giải trí 07/07/2021 13:40

Nữ diễn viên Cao Thái Hà đứng ra đính chính về vấn đề quyên góp sau khi người bạn thân Đức Long ra đi.

Tối 6/7, làng giải trí bàng hoàng trước thông tin từ Cao Thái Hà cho biết người bạn thân của mình là diễn viên, người mẫu Đức Long đã qua đời vì viêm phổi ở tuổi 34. Theo thông tin được Cao Thái Hà tiết lộ thì diễn viên Đức Long phát hiện bệnh viêm phổi vào khoảng hai tháng trước. Là người bạn thân thiết của cố diễn viên Đức Long, Cao Thái Hà luôn có mặt tại tang lễ để giúp gia đình anh lo hậu sự chu toàn. 

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch' - Ảnh 1
Thông tin diễn viên Đức Long qua đời khiến showbiz Việt bàng hoàng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, có một chuyện đáng buồn xảy ra. Nhiều tài khoản giả mạo bắt đầu xuất hiện dưới bài viết của nghệ sĩ chia sẻ cũng như bài viết của người đã khuất trước đó để trục lợi riêng bằng cách kêu gọi sự đóng góp của khán giả cho đám tang nam diễn viên.

Ngay lập tức, mới đây, Cao Thái Hà đã thay mặt gia đình Đức Long thông báo về việc không hề kêu gọi quyên góp gì cho nam diễn viên. Ngoài ra, Cao Thái Hà cũng bộc bạch gia đình Đức Long không quá khó khăn nên mọi thông tin mạo danh quyên góp đều là không có thật.

"Tang gia đồng kính báo. Hà xin đính chính, Hà và gia đình Long không kêu gọi quyên góp gì cho Long. Gia đình Long cũng không quá khó khăn, cuộc sống ổn định. Mọi thông tin khác đều là sai lệch. Trân trọng" - Nguyên văn dòng chia sẻ của Cao Thái Hà sáng nay (7/7).

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch' - Ảnh 2
Cao Thái Hà chia sẻ về vấn đề quyên góp cho gia đình cố nghệ sĩ Đức Long - Ảnh: FBNV

Cùng với đó, ca sĩ Trà Ngọc Hằng cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân sau khi xuất hiện những thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến danh dự của người mất:"Mọi người ơi xin đừng viết bài không đúng về việc của Đức Long. Thứ nhất bạn bè thương Long nên tự nguyện cùng nhau hỗ trợ lo để cho bác đỡ phải nhiều việc, tất cả mọi người vì yêu thương Long và bác chứ không ai kêu gọi quyên góp đâu ạ. Thứ hai, Long đã đi rồi xin mọi người đừng đoán bệnh này bệnh kia sai lệch với sự thật nha. Để cho Long yên nghỉ đi ạ".

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch' - Ảnh 3
Ca sĩ Trà Ngọc Hằng cũng có những chia sẻ bênh vực người bạn quá cố - Ảnh: FBNV

Trước khi Đức Long qua đời, Cao Thái Hà cũng từng viết một bức tâm thư đầy xúc động gửi đến người bạn của mình sớm vượt qua bệnh tật: "Long ơi, đã 7 ngày ở trong phòng hồi sức tích cực rồi, Hà biết Long đang chịu đựng rất nhiều thứ trong đó, Hà biết Long vẫn đang chiến đấu vì mẹ, vì gia đình, vì Hà và vì những người thương Long trong đó. Long khoẻ lại ra khỏi phòng đó rồi trả lời cho mọi người đi, rất nhiều người hỏi thăm Long, Hà không trả lời nỗi nữa rồi. Long nói sẽ bảo vệ và chăm sóc Hà vì 2 người thương Hà là ba với anh Tiến đi rồi, Hà còn có mình Long thôi, nên Long khoẻ lại và giữ lời hứa đó được không. Hà xin Long luôn đó… Mỗi ngày Hà đều ở cổng bệnh viện chờ đón Long về, Long nhất định phải cố lên, không được bỏ cuộc có biết chưa? Mình còn phải cùng nhau làm rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi… Xin đừng để Hà một mình". Thế nhưng, phép màu đã không xảy đến, sự ra đi đột ngột của nam diễn viên trẻ tuổi khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp rơi nước mắt xót thương. 

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch' - Ảnh 4
Cao Thái Hà và Đức Long là đôi bạn thân thiết - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Đức Long diễn ra từ lúc 6 giờ sáng hôm nay (ngày 7/7) tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP.HCM. Bạn bè và những người hâm mộ có thể đến tiễn đưa nam viên trẻ. Đến 7 giờ sáng ngày 9/7, gia đình sẽ thực hiện nghi thức động quan, linh cữu của cố diễn viên Đức Long sẽ được đưa đi hoả táng tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà. 

Đức Long vừa mất, kẻ xấu ồ ạt mạo danh quyên góp, Cao Thái Hà ngậm ngùi: 'Mọi thông tin đều sai lệch' - Ảnh 5
Thông báo chính thức về lễ tang của diễn viên Đức Long - Ảnh: Internet
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