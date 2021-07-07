Diễn viên - người mẫu Đức Long 'tài hoa bạc mệnh': Sự nghiệp nhiều thăng trầm, có lúc chật vật phải bán đồ ăn kiếm sống

Sao Việt 07/07/2021 11:14

Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cố diễn viên Phạm Đức Long có nhiều thăng trầm. Anh từng có thời điểm chật vật với nghề và từng phải bán đồ ăn online để kiếm sống.

Tối 6/7, cả showbiz Việt bàng hoàng, tiếc nuối khi hay tin người mẫu kiêm diễn viên Phạm Đức Long qua đời ở độ tuổi 33. Được biết, anh đã có một thời gian chống chọi chữa trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Sau khi qua đời, gia đình quyết định đưa linh cữu về chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM để mọi người đến tiễn biệt lần cuối.

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Showbiz Việt bàng hoàng khi hay tin Đức Long qua đời sau thời gian chống chọi căn bệnh viêm phổi nặng - Ảnh: Internet

Trước đây, Phạm Đức Long từng theo học tại trường Đại học sân khấu điện ảnh, TP.HCM. Vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1m80 vượt trội cùng sự tự tin nên anh có cơ hội hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực. Anh từng thử sức với lĩnh vực người mẫu và nhận nhiều lời mời chụp hình quảng cáo, biểu diễn trong nhiều sự kiện thời trang lớn. Năm 2011, anh quyết định ghi danh vào "Siêu mẫu Việt Nam" và kết quả lọt vào Top 10 chung cuộc. 

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Phạm Đức Long từng lọt top 10 chung cuộc 'Siêu mẫu Việt Nam' năm 2011 - Ảnh: Internet

Dù rất đam mê với nghệ thuật nhưng có lẽ hào quang chưa đến với anh. Sự nghiệp của Phạm Đức Long có nhiều giai đoạn thăng trầm. Anh từng thừa nhận gặp nhiều khó khăn, không dư dả về kinh tế do tên tuổi chưa lớn. Có thời điểm anh chật vật với nghề và từng phải bán đồ ăn online để kiếm sống.

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Sự nghiệp của Phạm Đức Long có nhiều giai đoạn thăng trầm - Ảnh: Internet

Ngoài công việc làm người mẫu, Đức Long cũng lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh với vai trò là một diễn viên. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Điệp vụ chân dài, Tiếng đàn kìm, Ánh sáng thiên đường, Mẹ hổ dạy con dâu,... Những năm gần đây Đức Long còn hoạt động trên sân khấu kịch 5B của NSƯT Đặng Thuỵ Mỹ Uyên. 

Cố nghệ sĩ từng chia sẻ với báo chí rằng anh thích nhất vai Dũng trong bộ phim "Tiếng đàn kìm" của đạo diễn Đỗ Thành An: "Vai diễn đó là sự thay đổi tích cực trong nghề diễn của Long. Đó là vai phản diện đầu tiên và cũng bị khán giả "ghét" nhiều nhất vì quá ác. Nhưng khán giả càng "ghét" thì mình càng hạnh phúc".

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Đức Long góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và cả điện ảnh - Ảnh: Internet

Sự ra đi của anh khiến cho gia đình, bạn bè, người hâm mộ không khỏi xót xa. Trước khi ra đi, nam nghệ sĩ Đức Long đã có gần 3 tuần nằm ở phòng hồi sức tích cực và rơi vào trạng thái mê man, thở máy. 

Tang lễ của Phạm Đức Long diễn ra vào 7/7. Sau đó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

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