Xúc động từng lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Long dành cho bạn thân: 'Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó!'

Cao Thái Hà và Phạm Đức Long có tình bạn đẹp kéo dài hơn 1 thập kỷ. Lời hứa mãi bên nhau của đôi bạn thân khiến nhiều người không kìm được xúc động.

Trên khắp mạng xã hội mang một màu u ám, trầm buồn trước sự ra đi của diễn viên - người mẫu Đức Long. Sau thời gian chống chọi căn bệnh viêm phổi nặng, nam diễn viên qua đời khi tuổi đời chỉ mới chạm ngưỡng 34 tuổi. Chính điều này khiến cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc. Đặc biệt là người bạn thân thiết Cao Thái Hà – bạn thân 10 năm của diễn viên Đức Long. Cả 2 đã cùng đồng hành với nhau vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cao Thái Hà không nén được nỗi đau trước sự ra đi của người bạn thân thiết - Ảnh: Internet Vào những ngày Đức Long chống chọi bên giường bệnh, Cao Thái Hà liên tục đăng tải những bài viết tâm sự nỗi xót xa, nghẹn ngào và cầu mong nhiều điều kỳ tích sẽ đến với Đức Long. Nữ diễn viên còn kể về lời hứa của Đức Long với mình, thế nhưng bây giờ chẳng thể thực hiện được nữa.

Bài đăng của Cao Thái Hà trước 3 ngày Đức Long ra đi - Ảnh: Chụp màn hình Cao Thái Hà và Đức Long có tình bạn đẹp suốt 10 năm qua từ lúc chưa nổi tiếng - Ảnh: FBNV Còn nhớ vào tháng 4/2021, khi vai diễn "Kiều" của Cao Thái Hà "trình làng" khán giả và đã nhận về nhiều bình luận trái chiều, chê bai. Lúc này, Phạm Đức Long đã ở cạnh động viên, an ủi cô bạn thân của mình. Anh còn viết hẳn một bài chia sẻ trên trang cá nhân và tag tên Cao Thái Hà vào bài viết:

“Con đường đôi khi sẽ có những vật cản và hố sâu. Điều quan trọng là chúng ta vững tin và mạnh mẽ bước đi. Hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực còn những tiêu cực hãy gạt qua một bên. Dù trời có sập thì bên cạnh bạn vẫn luôn có tôi. Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó! Chúng ta cứ mãi an yên bên nhau như lúc này bạn nhé!" Bài viết xúc động của Đức Long dành cho cô bạn thân Cao Thái Hà - Ảnh: Chụp màn hình Sự ra đi của Đức Long có lẽ là một nỗi đau lớn với Cao Thái Hà khi cả 2 có nhiều lời hứa dành cho nhau nhưng vẫn chưa kịp thực hiện. Tình bạn trải qua hơn 1 thập kỷ thì không hề dễ dàng. Khi hay tin Đức Long rời xa nhân thế, Cao Thái Hà đã hứa sẽ thay Long chăm sóc cho người mẹ của anh để anh được yên tâm an nghỉ.

Diễn viên - người mẫu Đức Long 'tài hoa bạc mệnh': Sự nghiệp nhiều thăng trầm, có lúc chật vật phải bán đồ ăn kiếm sống Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cố diễn viên Phạm Đức Long có nhiều thăng trầm. Anh từng có thời điểm chật vật với nghề và từng phải bán đồ ăn online để kiếm sống.

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