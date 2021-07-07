Xúc động từng lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Long dành cho bạn thân: 'Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó!'

Sao Việt 07/07/2021 15:05

Cao Thái Hà và Phạm Đức Long có tình bạn đẹp kéo dài hơn 1 thập kỷ. Lời hứa mãi bên nhau của đôi bạn thân khiến nhiều người không kìm được xúc động.

Trên khắp mạng xã hội mang một màu u ám, trầm buồn trước sự ra đi của diễn viên - người mẫu Đức Long. Sau thời gian chống chọi căn bệnh viêm phổi nặng, nam diễn viên qua đời khi tuổi đời chỉ mới chạm ngưỡng 34 tuổi. Chính điều này khiến cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc. Đặc biệt là người bạn thân thiết Cao Thái Hà – bạn thân 10 năm của diễn viên Đức Long. Cả 2 đã cùng đồng hành với nhau vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

duc long 1
Cao Thái Hà không nén được nỗi đau trước sự ra đi của người bạn thân thiết - Ảnh: Internet

Vào những ngày Đức Long chống chọi bên giường bệnh, Cao Thái Hà liên tục đăng tải những bài viết tâm sự nỗi xót xa, nghẹn ngào và cầu mong nhiều điều kỳ tích sẽ đến với Đức Long. Nữ diễn viên còn kể về lời hứa của Đức Long với mình, thế nhưng bây giờ chẳng thể thực hiện được nữa.

duc long 2
Bài đăng của Cao Thái Hà trước 3 ngày Đức Long ra đi - Ảnh: Chụp màn hình

 duc long 3

duc long 4
Cao Thái Hà và Đức Long có tình bạn đẹp suốt 10 năm qua từ lúc chưa nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Còn nhớ vào tháng 4/2021, khi vai diễn "Kiều" của Cao Thái Hà "trình làng" khán giả và đã nhận về nhiều bình luận trái chiều, chê bai. Lúc này, Phạm Đức Long đã ở cạnh động viên, an ủi cô bạn thân của mình. Anh còn viết hẳn một bài chia sẻ trên trang cá nhân và tag tên Cao Thái Hà vào bài viết:

“Con đường đôi khi sẽ có những vật cản và hố sâu. Điều quan trọng là chúng ta vững tin và mạnh mẽ bước đi. Hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực còn những tiêu cực hãy gạt qua một bên. Dù trời có sập thì bên cạnh bạn vẫn luôn có tôi. Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó! Chúng ta cứ mãi an yên bên nhau như lúc này bạn nhé!"

duc long 5
Bài viết xúc động của Đức Long dành cho cô bạn thân Cao Thái Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Sự ra đi của Đức Long có lẽ là một nỗi đau lớn với Cao Thái Hà khi cả 2 có nhiều lời hứa dành cho nhau nhưng vẫn chưa kịp thực hiện. Tình bạn trải qua hơn 1 thập kỷ thì không hề dễ dàng. Khi hay tin Đức Long rời xa nhân thế, Cao Thái Hà đã hứa sẽ thay Long chăm sóc cho người mẹ của anh để anh được yên tâm an nghỉ.

Diễn viên - người mẫu Đức Long 'tài hoa bạc mệnh': Sự nghiệp nhiều thăng trầm, có lúc chật vật phải bán đồ ăn kiếm sống

Diễn viên - người mẫu Đức Long 'tài hoa bạc mệnh': Sự nghiệp nhiều thăng trầm, có lúc chật vật phải bán đồ ăn kiếm sống

Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cố diễn viên Phạm Đức Long có nhiều thăng trầm. Anh từng có thời điểm chật vật với nghề và từng phải bán đồ ăn online để kiếm sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Hà - Đức Long Phạm Đức Long qua đời diễn viên Phạm Đức Long

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"