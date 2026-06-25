Chồng luôn vui vẻ trông con giúp hàng xóm, đến ngày biết nguyên nhân tôi vừa sốc vừa cay cú

Tâm sự 25/06/2026 16:16

Lần nào chị hàng xóm nhờ trông con, chồng tôi cũng nhiệt tình không từ chối. Anh ấy bảo thương phụ nữ đơn thân, một mình nuôi con cực khổ lắm.

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Vì tình nghĩa hàng xóm, lại thấy chị ấy một thân một mình nuôi con nên vài ba lần đầu tôi cũng đồng ý. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi từ chối luôn, vì con trai của chị ấy khó dạy bảo quá, lại táy máy tay chân suốt. Thằng bé vô tư đập hết ly cốc trên bàn, khiến tôi dọn dẹp không nghỉ tay. Nhưng chồng tôi cứ thấy thằng bé thì lại nhận lời trông giúp.

Chồng tôi nói thấy tội phụ nữ đơn thân nuôi con một mình cực khổ. Với lại tôi biết anh ấy muốn có con lắm, vì chúng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi vẫn chưa có tin vui. Vậy là từ khi có gia đình chị hàng xóm dọn đến, chồng tôi nhận luôn việc trông con cho chị ấy.

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi. Tôi và chồng cứ càng có khoảng cách. Tôi muốn tìm cách trả thằng bé về nhà, còn chồng tôi thì cứ yêu thương nó hết nấc.

Chồng luôn vui vẻ trông con giúp hàng xóm, đến ngày biết nguyên nhân tôi vừa sốc vừa cay cú - Ảnh 1
Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau liên miên, cứ thấy mặt chị hàng xóm và thằng con là chúng tôi lại chiến tranh lạnh với nhau.

Đến một hôm khi đi làm về sớm hơn một ngày, tôi thấy giày của chị hàng xóm đã ở trước cửa. Tôi hé mắt vào xem thì nghe chị ấy nói:

“Vợ anh ngây thơ đến tội. Nhìn anh cư xử như thế với thằng nhóc mà cũng chẳng nhận ra. Đúng là tội ghê!”.

Tôi lửa giận đùng đùng bước vào ba mặt một lời với hai con người ấy. Ai dè, người phụ nữ tôi xem là hàng xóm lại trơ trẽn khẳng định đứa trẻ kia là con trai của chồng tôi. Cô ta còn nói chuyển đến đây là để cha con gần nhau, để chồng tôi thỏa mong ước có con bấy lâu nay.

Quá sốc trước sự thật trước mặt, tôi đuổi thẳng ả bồ và chồng ra khỏi nhà. Chồng tôi hình như chỉ chờ đến lúc này thì trở mặt. Anh ta bảo chỉ đợi tôi nói ly hôn vì không muốn mất mặt với người khác. Anh ta còn bảo cứ giữ lấy ngôi nhà, anh ta không cần gì ngoài đứa con đã kiếm được.

Tôi quá ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt. Chuyện hiếm muộn không phải do lỗi mình tôi, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành người thứ ba dư thừa. Gia đình họ dắt tay nhau rời đi mà tôi đau đớn nhìn theo…

Vì một hành động tưởng như vô tình của vợ, người chồng trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời

Vì một hành động tưởng như vô tình của vợ, người chồng trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời

Vợ chồng em bằng tuổi nhau, là bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 rồi lên Đại học vẫn học cùng trường. Tính em với gã phải gọi là khắc khẩu, đụng tới là cãi nhau, đụng chuyện là ầm ĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Tâm sự 17 phút trước
Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Tâm sự 19 phút trước
Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Tâm sự 19 phút trước
Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Tâm sự 23 phút trước
Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Tâm sự 25 phút trước
Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Tâm sự 26 phút trước
Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một khoảnh khắc sai lầm của người phụ nữ và bi kịch của hai mái ấm

Một khoảnh khắc sai lầm của người phụ nữ và bi kịch của hai mái ấm

Một phút mất kiểm soát trước khách sạn và bí mật khiến người chồng ngỡ ngàng

Một phút mất kiểm soát trước khách sạn và bí mật khiến người chồng ngỡ ngàng

Một phút sai lầm, tôi đánh đổi hạnh phúc của hai gia đình và cái giá phải trả

Một phút sai lầm, tôi đánh đổi hạnh phúc của hai gia đình và cái giá phải trả

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng