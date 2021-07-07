Quách Ngọc Tuyên gửi lời tiễn biệt Đức Long nhưng bị dân mạng 'ném đá' nặng nề, phải vội chỉnh sửa bình luận trong chớp mắt

Sự ra đi của diễn viên - người mẫu Phạm Đức Long khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Là một người bạn thân thiết lâu năm với Đức Long, Cao Thái Hà chắc chắn là người đau xót hơn ai hết. Khi hay tin "dữ" về người bạn thân, Cao Thái Hà đã lập tức đăng tải bài viết thông báo tin buồn và gửi lời tiễn biệt đến nam diễn viên.

Bài đăng xúc động của Cao Thái Hà trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Cao Thái Hà và Đức Long có tình bạn đẹp hơn 1 thập kỷ - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết của Cao Thái Hà, rất nhiều người gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho Đức Long được yên nghỉ. Trong số các bình luận này, Quách Ngọc Tuyên gây nhiều chú ý khi bàng hoàng viết rằng: "Trời. Chúc thằng em ra đi thanh thản, vậy là xong 1 kiếp người". Dòng bình luận lập tức vấp phải nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều của dân mạng. Họ nói rằng dùng từ "chúc" một người đã mất có vẻ không được hợp lý lắm.