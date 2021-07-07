Quách Ngọc Tuyên gửi lời tiễn biệt Đức Long nhưng bị dân mạng 'ném đá' nặng nề, phải vội chỉnh sửa bình luận trong chớp mắt

Sao Việt 07/07/2021 20:29

Chia buồn về sự ra đi của diễn viên trẻ Đức Long, Quách Ngọc Tuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều khi có phát ngôn từ ngữ không hợp lý.

Sự ra đi của diễn viên - người mẫu Phạm Đức Long khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Là một người bạn thân thiết lâu năm với Đức Long, Cao Thái Hà chắc chắn là người đau xót hơn ai hết. Khi hay tin "dữ" về người bạn thân, Cao Thái Hà đã lập tức đăng tải bài viết thông báo tin buồn và gửi lời tiễn biệt đến nam diễn viên. 

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Bài đăng xúc động của Cao Thái Hà trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình
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Cao Thái Hà và Đức Long có tình bạn đẹp hơn 1 thập kỷ - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết của Cao Thái Hà, rất nhiều người gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho Đức Long được yên nghỉ. Trong số các bình luận này, Quách Ngọc Tuyên gây nhiều chú ý khi bàng hoàng viết rằng: "Trời. Chúc thằng em ra đi thanh thản, vậy là xong 1 kiếp người". Dòng bình luận lập tức vấp phải nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều của dân mạng. Họ nói rằng dùng từ "chúc" một người đã mất có vẻ không được hợp lý lắm. 

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Bình luận của Quách Ngọc Tuyên lập tức nhận nhiều ý kiến chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi vấp phải chiều ý kiến tranh luận, Quách Ngọc Tuyên đã nhanh chóng chỉnh sửa lại bình luận của mình. Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã góp ý cho anh trong việc sử dụng từ ngữ không hợp lý trong trường hợp này. Có lẽ vì quá bất ngờ trước tin "dữ" của đồng nghiệp mà Quách Ngọc Tuyên không để ý đến ngôn từ của mình.

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Quách Ngọc Tuyên nhanh chóng chỉnh sửa bài viết sau khi được dân mạng góp ý - Ảnh: Chụp màn hình 
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Quách Ngọc Tuyên nhận nhiều chỉ trích khi sử dụng từ ngữ không hợp lý - Ảnh: Internet
Xúc động từng lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Long dành cho bạn thân: 'Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó!'

Xúc động từng lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Long dành cho bạn thân: 'Nghiệp thì dễ gây, sống an yên và tâm tịnh mới khó!'

Cao Thái Hà và Phạm Đức Long có tình bạn đẹp kéo dài hơn 1 thập kỷ. Lời hứa mãi bên nhau của đôi bạn thân khiến nhiều người không kìm được xúc động.

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