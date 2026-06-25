Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra mở cửa bỗng rụng rời thấy món đồ này nhét dưới chân

Ngoại tình 25/06/2026 14:05

Đợt này, tôi được bạn giới thiệu một cô gái. Cô ấy chưa có chồng, đang muốn tìm một người sẵn sàng chu cấp kinh tế. Thế rồi chúng tôi đến với nhau, lúc nào muốn, tôi sẽ gọi cô ấy đến nhà nghỉ. Bù lại, mỗi tháng, tôi sẽ đưa cô ấy 6 triệu làm phí quen nhau.

Tôi vẫn chưa rời khỏi nhà nghỉ để về nhà đối diện với vợ. Thật sự từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng mình thông minh, có thể qua mặt cô ấy. Thế nhưng đến lúc này tôi mới hiểu, cô ấy chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi.

Chúng tôi kết hôn mới được 3 năm, cuộc sống cũng chẳng có gì áp lực. Sau khi cưới, vợ sinh cho tôi một cặp song sinh cả trai cả gái. Bây giờ các con mới được 8 tháng, đi trẻ thì chưa ai trông, mà thuê người giúp việc thì không yên tâm chút nào. Vì thế, tôi thuyết phục vợ ở nhà chăm con. Các con vừa có tình cảm của mẹ, bản thân tôi cũng yên tâm kiếm tiền.

Ở nhà quá lâu nên vợ tôi có phần bệ rạc. Trước đây mỗi lần ra ngoài, cô ấy lại quần là áo lượt, ăn mặc sang chảnh. Còn bây giờ, tóc tai rối bù, quần áo thì nhăn nhúm. Tôi là chồng, không thể tránh khỏi việc chán chường.

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra mở cửa bỗng rụng rời thấy món đồ này nhét dưới chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt này, tôi được bạn giới thiệu một cô gái. Cô ấy chưa có chồng, đang muốn tìm một người sẵn sàng chu cấp kinh tế. Thế rồi chúng tôi đến với nhau, lúc nào muốn, tôi sẽ gọi cô ấy đến nhà nghỉ. Bù lại, mỗi tháng, tôi sẽ đưa cô ấy 6 triệu làm phí quen nhau.

Tôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường. Vậy mà tối hôm qua, khi tôi vừa gọi người tình đến thì thấy vợ nhắn tin: "Anh mở cửa đi, em có thứ đặt ở ngoài".

Tôi chột dạ, rón rén ra mở cửa thì ngỡ ngàng thấy chiếc bao cao su vợ đặt bên ngoài. Đúng lúc ấy, một tin nhắn khác lại tới: "Đừng nói gì cả, em xem như mình chưa biết gì, chúc anh vui vẻ".

Vợ đã nói vậy, làm sao tôi có thể vui được đây? Tôi gọi người tình và nói đừng tới, còn mình thì nằm trong nhà nghỉ nghĩ cách làm lành với vợ. Thú thật với mọi người, tôi rôi quá, không biết phải làm sao cho vợ nguôi giận. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?

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Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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