Rùng mình lời báo mộng của cố diễn viên Đức Long: Mong được mang theo đồ mới, tiếc vì chưa mặc đi diễn

Sao Việt 09/07/2021 16:25

Cao Thái Hà không khỏi nghẹn ngào khi tiết lộ lời nhắn báo mộng từ cố diễn viên Đức Long.

Những ngày qua, showbiz Việt không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của cố diễn viên trẻ Đức Long, đặc biệt là cô bạn thân Cao Thái Hà đau buồn không kém. Sáng ngày 9/7, gia đình của Đức Long đã hoàn tất tang lễ và đưa linh cữu của anh về hoả táng tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà. Trước đó, vào đêm qua, diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ câu chuyện Đức Long về báo mộng và dặn dò nhiều thứ thông qua một người bạn. 

Trên dòng Story Facebook cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải bức ảnh chụp lại đoạn tin nhắn của người bạn kể lại những gì Đức Long đã báo mộng để nhắn nhủ đến Thái Hà. Đồng thời, nữ diễn viên cũng đăng kèm dòng trạng thái hờn dỗi Đức Long: "Dặn dò đủ thứ, khóc xấu kệ người ta, kì cục".

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Cao Thái Hà chia sẻ đoạn tin nhắn kể lại những gì Đức Long về báo mộng - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, cố diễn viên còn dặn dò Cao Thái Hà mang theo cho anh bộ đồ mà anh rất thích. Bộ đồ này Đức Long mới mua, định để dành lúc đi diễn sẽ mặc. Bên cạnh đó, trong đoạn tin nhắn, người bạn này còn kể lại câu nói của Đức Long nghe rất xót xa: "Nó kêu: Hoa nó được tặng đi diễn chưa chắc nhiều bằng hoa gửi viếng nó. Đẹp, nó thích lắm. Có điều nếu sống được thì vui hơn."

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Cao Thái Hà cũng nhanh chóng tìm lại bộ đồ Đức Long yêu thích - Ảnh: Chụp màn hình 

Nhiều ngày qua, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà liên tục bày tỏ niềm thương tiếc và nhớ nhung người bạn thân của mình. Từ những ngày đầu Đức Long nằm viện điều trị bệnh, nữ diễn viên luôn túc trực để theo dõi tình hình và luôn cầu nguyện cho anh "tai qua nạn khỏi". Vì vậy, khi hay tin "dữ" của anh, có lẽ Cao Thái Hà là người đau xót hơn ai hết. Mới đây, nữ diễn viên còn đăng tải bức tâm thư cuối cùng của người bạn thân để lại cho cô khi còn nằm trong phòng hồi sức tích cực khiến bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi xót xa.

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Từng dòng chữ 'xiêu vẹo' có thể thấy dù rất mệt, Đức Long đã rất cố gắng để lại lời nhắn cuối cùng cho người bạn thân của mình - Ảnh: FBNV
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Đức Long và Thái Hà có tình bạn đẹp hơn 1 thập kỷ - Ảnh: Internet
Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long

Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Long khiến showbiz Việt bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi xúc động khi sự nghiệp của nam diễn viên hiền lành, tài năng còn dang dở. Xót xa hơn khi sau tang lễ của người bạn thân, Cao Thái Hà bất ngờ tiết lộ thông tin đau lòng.

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