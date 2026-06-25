Đang say đắm bên bạn trai 'soái ca', tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Tâm sự Eva 25/06/2026 14:48

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.

Chúng tôi làm chung công ty được 2 năm thì yêu nhau. Bề ngoài anh trông khá hiền lành, tử tế, ít sa vào mấy trò tiêu khiển chơi bời và đặc biệt ngoại hình rất điển trai và thân hình vạm vỡ. Nếu nhìn vào ai cũng nói chúng tôi khá chênh lệch ngoại hình. Thú thật ban đầu tôi yêu anh cũng vì vẻ ngoài của anh. Nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu anh hơn bởi tính trách nhiệm và hết lòng vun vén cho gia đình của anh.

Phải nói rằng tôi vô cùng may mắn khi yêu được anh. Anh hoàn hảo đến mức tôi nghi ngờ, tại sao người đàn ông tốt thế này mà mình lại có được anh ta? Có phải tôi đã tu từ tám kiếp rồi không? Tôi thường tự nhủ như thế và tự hài lòng với chính mình rằng, đó là phúc phần của mình.

 

Anh kiếm tiền giỏi, chăm lo cho gia đình, làm việc nhà giùm tôi lại còn điển trai nữa. Người như thế thời đại bây giờ thật không dễ kiếm. Tôi được anh cưng như bà hoàng mặc dù tôi chẳng phải là công chúa gì. Mỗi lần đến nhà tôi anh đều cho tôi thấy anh là một người chồng, người cha tốt sau này.

Đang say đắm bên bạn trai 'soái ca', tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.

Quả thật, anh không làm tôi thất vọng cả chuyện chăn gối. Tôi thấy mình không còn gì để hối tiếc khi quyết định trao cuộc đời mình cho anh.

Xong cuộc, anh mệt nên lăn ra ngủ. Bỗng có tiếng tin nhắn trên máy của anh. Một tin hai tin, rồi ba bốn năm tin. Ban đầu tôi cũng không có ý định đọc tin nhắn của anh. Nhưng thấy tin cứ liên tục gửi đến nên tôi lo lỡ có việc gì gấp liền với tay lấy đọc.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một bà già tầm 50 tuổi, cơ thể đẫy đà, ăn mặc rất sang trọng nhắn cho chồng tôi cả chục cái tin. Trong zalo ghi là người lạ. Tôi không thể ngăn được ý nghĩ phải tìm hiểu cho ra sự thật của mình liền vào zalo đọc hết tin nhắn của họ. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Những hình ảnh lõa lồ của bạn trai tôi và người phụ nữ ấy được gửi cách đây 4 năm trước vẫn còn trong tin nhắn. Tôi không kiềm chế được mình nữa liền hét lên gọi anh thức dậy rồi ném điện thoại vào anh kêu giải thích.

Anh nhìn tôi. Tôi không biết đó là ánh mắt gì nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất ghê sợ. Anh thú nhận, trước đây khi còn là sinh viên anh từng là trai bao cho người phụ nữ kia. Lúc đó vì thiếu tiền nên anh nghe bạn liều mình hành nghề. Được 2 năm thì chấm dứt vì anh thấy ghê sợ chính bản thân mình. Anh muốn làm lại cuộc đời và đã cắt đứt liên hệ với người phụ nữ ấy. Không ngờ bà ấy vẫn còn giữ những hình ảnh của hai người và lại liên lạc với anh. Anh không muốn giấu tôi nữa và cũng không mong tôi tha thứ. Anh nói đó là quá khứ của anh mà anh không thể thay đổi được. Nếu tôi chấp nhận được thì tiếp tục tiến tới, còn nếu không tôi hãy ra đi anh cũng không hề níu kéo.

Tôi thật sự rối lắm! Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Tôi yêu anh nhưng mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh kia và tưởng tượng đến cảnh hai người họ thì tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi phải làm sao đây?

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Em không muốn biện minh cho những sai lầm của mình, nhưng xa chồng là một trong những nguyên nhân khiến em cảm thấy cô đơn. Phụ nữ mà, tình cảm là thứ quan trọng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Tâm sự 20 phút trước
Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Tâm sự 22 phút trước
Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Tâm sự 22 phút trước
Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Tâm sự 25 phút trước
Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Tâm sự 28 phút trước
Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Tâm sự 28 phút trước
Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cái kết đắng chát cho kẻ thích "mồi" chồng đại gia của bạn: Trốn chui trốn lủi 1 năm trời vì một câu nói của nhân tình

Cái kết đắng chát cho kẻ thích "mồi" chồng đại gia của bạn: Trốn chui trốn lủi 1 năm trời vì một câu nói của nhân tình

Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Lên xe hoa năm 19 tuổi, nàng tiểu thư ngã ngửa khi tấm màn nhung hôn nhân bị xé toạc bởi sự phản bội

Lên xe hoa năm 19 tuổi, nàng tiểu thư ngã ngửa khi tấm màn nhung hôn nhân bị xé toạc bởi sự phản bội

Mỗi ngày chỉ nấu một bữa mà hũ gạo vẫn đáy sạch trơn, vợ lén lắp camera rồi "rụng rời" thấy mặt kẻ thập thò

Mỗi ngày chỉ nấu một bữa mà hũ gạo vẫn đáy sạch trơn, vợ lén lắp camera rồi "rụng rời" thấy mặt kẻ thập thò

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc để "vừa lòng" vợ hụt của chồng, tôi có nên dọn đồ ra riêng ngay lập tức?

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc để "vừa lòng" vợ hụt của chồng, tôi có nên dọn đồ ra riêng ngay lập tức?