Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 25/06/2026 14:56

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con".

 

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Trên đời này, điều phụ nữ khó nắm giữ nhất đôi khi lại là trái tim của đàn ông

Tâm sự 19 phút trước
Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Thưởng nóng bồ 1 tỷ vì sinh được con trai, chồng mặt cắt không còn giọt máu khi vợ cười nắc nẻ lật tẩy cú lừa

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Một bí mật bị phanh phui trước hôn lễ khiến cuộc hôn nhân của chị gái rẽ sang hướng không ai ngờ

Tâm sự 21 phút trước
Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Còn gì cô đơn hơn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng đối xử như người dưng

Tâm sự 21 phút trước
Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Đàn ông dám ngoại tình nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm thừa nhận sai lầm?

Tâm sự 25 phút trước
Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Khinh khỉnh nhìn thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng tái mét mặt khi biết thứ giấu trong cốp xe

Tâm sự 27 phút trước
Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Ly hôn chồng, tôi mới tìm lại được chính mình xinh đẹp và vui vẻ như hôm nay

Tâm sự 28 phút trước
Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Ra khỏi khách sạn, tôi chết lặng khi thấy chồng và con đứng đợi và hành động sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, tôi âm thầm giữ tiền riêng và cái kết không thể ngờ sau khi anh qua đời

Bị ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, tôi âm thầm giữ tiền riêng và cái kết không thể ngờ sau khi anh qua đời

Mở chiếc điện thoại cũ bám bụi suốt 3 năm trong tủ, tôi rụng rời chân tay phát hiện "bộ mặt thật" của vợ

Mở chiếc điện thoại cũ bám bụi suốt 3 năm trong tủ, tôi rụng rời chân tay phát hiện "bộ mặt thật" của vợ

Nghe con gái nói có bạn giống hệt ở trường, tôi âm thầm tìm hiểu rồi bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật

Nghe con gái nói có bạn giống hệt ở trường, tôi âm thầm tìm hiểu rồi bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật

Đòi ly hôn vì chồng nghèo, vợ ngỡ ngàng trước điều chưa từng biết

Đòi ly hôn vì chồng nghèo, vợ ngỡ ngàng trước điều chưa từng biết

Một khoảnh khắc sai lầm của người phụ nữ và bi kịch của hai mái ấm

Một khoảnh khắc sai lầm của người phụ nữ và bi kịch của hai mái ấm

Một phút mất kiểm soát trước khách sạn và bí mật khiến người chồng ngỡ ngàng

Một phút mất kiểm soát trước khách sạn và bí mật khiến người chồng ngỡ ngàng