Chồng nằng nặc đòi về quê vợ đón Tết, tôi chết lặng khi phát hiện điều giấu kín

Tâm sự 25/06/2026 14:09

Dòng tin nhắn trên điện thoại như mũi dao nhọn xé nát tim tôi. Thì ra đây mới là lý do anh nằng nặc đòi về quê vợ ăn Tết!

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm, hai vợ chồng mỗi người một quê, cùng lên thành phố lập nghiệp. Sau khi cưới xong, chúng tôi quyết định ở lại thành phố mưu sinh, mỗi năm chỉ về nhà vào đúng dịp Tết.

Tôi còn nhớ cái Tết đầu tiên sau khi lấy anh. Phận con gái cưới chồng xa nên tôi chỉ mong được về nhà mình bên cạnh bố mẹ và các em. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết đưa cả gia đình về quê anh ấy với lý do con gái cưới chồng thì phải ăn Tết nhà chồng. Tôi đành ngậm ngùi nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất buồn tủi. Những năm sau đó, tôi đề nghị anh về thăm gia đình mình, nhưng anh nhất quyết từ chối, một mực phải đưa vợ con về đón Tết ở quê nội.

Chuyện sẽ chẳng có gì làm lạ nếu như mới đây, chồng tôi không đưa ra đề nghị khiến tôi phải sốc. Anh muốn Tết năm nay cả gia đình sẽ về quê vợ ăn Tết, vì mấy năm qua tôi chưa được đón Tết bên bố mẹ ruột. Nghe vậy, tôi vừa mừng, vừa cảm động đến phát khóc, vì cuối cùng chồng tôi cũng biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi phải tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời phía sau mà chồng tôi đang giấu.

Chồng nằng nặc đòi về quê vợ đón Tết, tôi chết lặng khi phát hiện điều giấu kín - Ảnh 1
Bí mật động trời chồng giấu giếm khiến tôi bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet 

Trong lúc chồng tôi ngủ say, bất chợt điện thoại anh có tin nhắn đến, là tin nhắn của "tổng đài". Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng chợt nghĩ lại, sao "tổng đài" lại nhắn tin vào giờ này. Bất chợt trong giây phút đó, lòng tôi gợn lên một cảm giác vô cùng bất an. Tôi mở điện thoại, bấm xem tin nhắn của “tổng đài” gửi. Dòng tin nhắn ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. “Mẹ con em vẫn chờ anh, Tết năm nay nếu anh không về thì em sẽ tìm đến nhà anh”.

Tôi vẫn muốn tin đây là một sự nhầm lẫn, nhưng sao có thể là nhầm lẫn khi số điện thoại này đã được anh lưu tên, lại còn rất nhiều tin nhắn cũ trước đó. Tôi lờ mờ hiểu ra lý do chồng tôi nằng nặc đòi về quê vợ ăn Tết. Thì ra anh có nhân tình ở quê nội và lại còn có con với người ấy. Tôi run rẩy bật khóc giữa đêm nhưng chồng tôi vẫn chưa biết chuyện gì. Có lẽ ngày mai kiểm tra tin nhắn, anh ấy sẽ biết chuyện tôi phát hiện ra. Tôi nên làm gì đây? Làm sao để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này?

 

 

Chồng nhất quyết về quê vợ ăn Tết, tôi sững sờ khi biết lý do thực sự

Chồng nhất quyết về quê vợ ăn Tết, tôi sững sờ khi biết lý do thực sự

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm, hai vợ chồng mỗi người một quê, cùng lên thành phố lập nghiệp. Sau khi cưới xong, chúng tôi quyết định ở lại thành phố mưu sinh, mỗi năm chỉ về nhà vào đúng dịp Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 1 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 50 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng