Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười

Tâm sự 25/06/2026 14:10

“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.

“Choang...”, tiếng vỡ chát chúa của chiếc bình hoa bằng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy lại. Dường như không quan tâm mấy đến chiếc bình hoa đắt tiền, ông hỏi thăm tôi ngay xem tay chân có bị xây xước làm sao không.

Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi về đến đầu ngõ, nhìn chiếc bình hoa không may bị tôi va vào rơi vỡ, cơn giận dữ của bà sục sôi. Đúng lúc đó, tiếng bố chồng tôi vang lên đanh gọn: “Tôi đi qua đụng vào khiến bị rơi vỡ đấy. Bà phải đặt nó vào cái kệ trên kia cho gọn gàng chứ. Để vậy thì làm sao không vỡ. Vỡ cái này mua cái khác”.

Thái độ của ông làm mẹ chồng uất ức ra mặt những cũng đành câm nín không nói nên lời.

Bố chồng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hôm sau cả nhà đi vắng hết, ông chỉ dặn tôi một câu: “Lần sau con nhớ cẩn thận nhé”, khiến tôi nhớ mãi và cảm động vô cùng.

Chồng tôi mặc dù đã lấy vợ nhưng được mẹ nuông chiều nên tính tình vẫn còn trẻ con, ham chơi ham bạn. Mấy ngày cuối năm, anh tham gia triền miên các bữa tiệc tất niên, nào của công ty, của các hội các nhóm nhiều vô kể, ngày nào cũng muộn mới trở về nhà. Tôi đang bụng mang dạ chửa, gần tới ngày sinh nở, ì ạch và chậm chạp nhiều hơn nên chỉ mong chồng bên cạnh đỡ đần. Mặc dù tôi đã khuyên chồng nhiều lần nhưng anh vẫn "chứng nào tật nấy". Bố chồng tôi thấy vậy tức giận vô cùng.

Cú xuất chiêu của bố chồng khiến cả gia đình thót tim, cái kết khiến ai cũng mỉm cười - Ảnh 1
Bố chồng luôn mong vợ chồng tôi sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bữa ấy, cũng đã đêm muộn mà chưa thấy bóng dáng con trai về, biết chồng tôi dạo này không mang chìa khóa nhà, ông yêu cầu tôi và mẹ chồng tuyệt đối không được mở cửa cho chồng tôi vào nhà.

Nghe tiếng đập cửa rầm rầm của anh, tôi và mẹ chồng theo lệnh ông nên đành nằm im không dám ho he. Anh gọi điện cho ông, bố chồng tôi chỉ nói một câu: “Mày cứ đi ăn nhậu luôn, đừng về nữa nhà này nữa”.

Thương con, đợi đến khi bố tôi thiu thiu ngủ, mẹ tôi lén lút mở cửa cho chồng tôi vào. Cả tuần sau đó, không khí trong nhà buồn bã vắng lặng bởi bố chồng không nói một lời nào với con trai. Cơn giận của trong lòng ông chưa thể nguôi ngoai được. Sau đó, nhân một buổi cả gia đình ăn cơm, ông chỉ nói: "Vợ con sắp sinh rồi, chuẩn bị làm bố nên đừng rong chơi nữa". Chồng tôi ân hận, từ đó chỉn chu, chăm lo gia đình hơn trước hơn.

Những chiêu cứu tôi của bố chồng thì nhiều lắm. Tôi cảm giác vô cùng may mắn khi được làm con dâu của ông. Mặc dù không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào nhưng ông xem tôi chẳng khác gì con đẻ.

Lấy chồng tôi, tôi chưa bao giờ ân hận.

 

Chồng nhất quyết về quê vợ ăn Tết, tôi sững sờ khi biết lý do thực sự

Chồng nhất quyết về quê vợ ăn Tết, tôi sững sờ khi biết lý do thực sự

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm, hai vợ chồng mỗi người một quê, cùng lên thành phố lập nghiệp. Sau khi cưới xong, chúng tôi quyết định ở lại thành phố mưu sinh, mỗi năm chỉ về nhà vào đúng dịp Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, chú rể "hóa đá" ngay trong đám cưới khi thấy đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, chú rể "hóa đá" ngay trong đám cưới khi thấy đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 50 phút trước
Yêu nhau suốt 8 năm, cô gái vẫn quyết quay lưng khi biết điều này về bạn trai

Yêu nhau suốt 8 năm, cô gái vẫn quyết quay lưng khi biết điều này về bạn trai

Tâm sự 52 phút trước
Ngồi trên bãi biển, người đàn bị sóng lớn cuốn trôi

Ngồi trên bãi biển, người đàn bị sóng lớn cuốn trôi

Video 55 phút trước
Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Bị nhà chồng mỉa mai con không giống bố, vợ trẻ tung bằng chứng đanh thép khiến mẹ chồng lập tức "tắt đài"

Tâm sự Eva 56 phút trước
Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ

Suốt 8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, chồng rụng rời phát hiện bí mật tàn nhẫn dưới đáy ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 26/6/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tưởng vợ phụ bạc, người chồng bật khóc khi biết sự thật đằng sau cuộc chia ly

Tưởng vợ phụ bạc, người chồng bật khóc khi biết sự thật đằng sau cuộc chia ly

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Đang say đắm bên bạn trai "soái ca", tôi rụng rời chân tay khi vô tình bóc trần quá khứ bất hảo của anh

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng cười toe toét mà không biết bản thân chuẩn bị "đổ vỏ"

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "khóc dở mếu dở" phát hiện mình mới là kẻ... cắm sừng người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "khóc dở mếu dở" phát hiện mình mới là kẻ... cắm sừng người khác

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng hào phóng cho chị gái mua nhà, nhưng lý do thực sự mới là điều khiến tôi đau đớn

Chồng hào phóng cho chị gái mua nhà, nhưng lý do thực sự mới là điều khiến tôi đau đớn

Chồng không cho tôi bước vào phòng tân hôn, mẹ chồng sau đó nói một câu khiến tim tôi thắt lại

Chồng không cho tôi bước vào phòng tân hôn, mẹ chồng sau đó nói một câu khiến tim tôi thắt lại

Chứng kiến người yêu kết hôn với người khác, người đàn ông bàng hoàng trước sự thật sau 5 năm

Chứng kiến người yêu kết hôn với người khác, người đàn ông bàng hoàng trước sự thật sau 5 năm

Chấp nhận nhìn người yêu lên xe hoa, 5 năm sau tôi chết lặng khi biết sự thật về em

Chấp nhận nhìn người yêu lên xe hoa, 5 năm sau tôi chết lặng khi biết sự thật về em

Lời thú nhận bất ngờ của mẹ chồng khiến tôi hoang mang về cuộc hôn nhân 7 năm

Lời thú nhận bất ngờ của mẹ chồng khiến tôi hoang mang về cuộc hôn nhân 7 năm

Vô tình làm mất đôi giày cũ của chồng, người vợ choáng váng khi biết mình đã mắc sai lầm lớn

Vô tình làm mất đôi giày cũ của chồng, người vợ choáng váng khi biết mình đã mắc sai lầm lớn