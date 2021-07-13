Ca sĩ Ngọc Sơn: 'Tôi không cần giấy tờ nhà. Mẹ khỏe là được'

Mới đây, dư luận không khỏi xót xa trước thông tin mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời. Ngoài ra, nhiều người cũng lo lắng cho tâm trạng nam ca sĩ vì anh vốn nổi tiếng là người con có hiếu, hết mực yêu thương mẹ mình.

Mới đây, thông tin mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn là bà K.L. qua đời khiến nhiều người xót xa. Được biết, bà ra đi vì bệnh nặng vào ngày 11/7. Tuy nhiên, trước đó, gia đình ca sĩ Ngọc Sơn phải thực hiện cách ly sau khi liên quan ca mắc Covid-19. Bà K.L. qua đời trong khi nam ca sĩ và người nhà đang cách ly tại Bà Rịa – Vũng Tàu, không thể về chịu tang. Linh cữu bà K.L được người thân đưa đi hoả táng sau đó.

Ngọc Sơn và mẹ - Ảnh: Internet

Sự ra đi của mẹ Ngọc Sơn khiến nhiều người thương tiếc đồng thời cũng lo lắng cho nam ca sĩ vì trước đến nay, anh luôn nổi tiếng là người con có hiếu, rất yêu thương mẹ của mình. Còn nhớ lúc tham gia một chương trình thực tế ghi hình tại nhà, khi được hỏi anh lo lắng điều gì nhất,"ông hoàng nhạc sến" đã khẳng định đó là nỗi lo mẹ mất sớm.

Nam ca sĩ từng cho biết nỗi lo lớn nhất là sợ mẹ mất sớm - Ảnh: Chụp màn hình

"Mọi người xung quanh cứ nháo nhào sợ mẹ qua đời sẽ ra sao, tài sản như thế nào. Tôi cứ bình tĩnh. Mẹ đưa cho giấy tờ nhà, tôi không dòm. Con không cần mấy cái đó. Mẹ khỏe là được. 1000 tỷ căn nhà này là chuyện nhỏ, con chỉ cần mẹ hiểu con thương mẹ. Mẹ phải sống khỏe với con” - Ngọc Sơn vừa khóc vừa chia sẻ trong chương trình.

Cả hai mẹ con anh đều khóc khi kể về tình cảm dánh cho nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào khoảng giữa năm 2020, mẹ nam ca sĩ từng lâm bệnh nặng ở bên Mỹ. Chi phí cho một ngày điều trị là hơn 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng). Tình trạng này kéo dài trong vòng 6 tháng và gia đình nam ca sĩ đã tốn không ít tiền của. Tuy nhiên, may mắn là cuối cùng mẹ anh cũng qua khỏi và khỏe trở lại.

“Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được. Dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một hạnh phúc rồi. Chính tôi chăm cho mẹ và lúc về Việt Nam, tưởng chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được” - nam ca sĩ chia sẻ với truyền thông khi ấy.

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