Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?'

Sao Việt 13/07/2021 16:29

MC Nguyên Khang bày tỏ bức xúc khi xem đoạn clip bà cụ đi xin gạo từ thiện nhưng bị nhà hảo tâm phũ phàng xua tay đuổi đi.

Những ngày vừa qua, sự việc một Youtuber phát cơm từ thiện nhưng lại có nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ người lao động nghèo khiến cư dân mạng phẫn nộ lên "đỉnh điểm". Từ đó, câu chuyện "của cho không bằng cách cho" được đưa lên bàn "mổ xẻ" và bàn luận. Mới đây, trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang cũng đưa ra những quan điểm cá nhân của mình về việc làm thiện nguyện. 

Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?' - Ảnh 1
Bài đăng của MC Nguyên Khang trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, nam MC dẫn chứng từ một đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về hình ảnh một cụ bà vô cùng mừng rỡ khi được 2 bạn trẻ biếu một ít hộp mì và 200 nghìn đồng. Theo lời bà kể, bà vừa đi xin gạo 3kg từ thiện nhưng bị người ta xua tay như "đuổi tà" khiến bà rất "mắc cỡ". Dù đã ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, thế nhưng bà cụ vẫn phải đi làm mướn, tự đi kiếm ăn sống qua ngày. Nguyên Khang tỏ ra vô cùng bức xúc khi thấy bà đáng thương như vậy mà nhà phát gạo từ thiện vẫn nỡ lòng xua tay đuổi bà.

Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?' - Ảnh 2
Được biếu 200 nghìn đồng nhưng bà chỉ xin nhận 100 nghìn. Sau một hồi năn nỉ, bà cụ mới chịu nhận hết số tiền của 2 bạn trẻ - Ảnh: Cắt từ clip 

Từ câu chuyện của bà, MC Nguyên Khang nhớ lại những kỷ niệm xúc động trong chuyến làm từ thiện của mình. Nam MC không ngại bỏ dở bữa trưa để chạy ra dúi ngay của bà con khó khăn ít gạo và tặng thêm quà cho họ mặc dù đã đến trễ giờ phát quà vì công việc mưu sinh.

Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân gặp không ít những người tham lam, dù đã nhận được quà những vẫn cố xếp hàng để giành thêm phần nữa. Tuy nhiên, anh vẫn vui vẻ trao quà vì cho rằng "cớ gì vì họ làm điều không tốt mà phải đánh mất đi bản ngã của mình". 

Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?' - Ảnh 3
Nguyên Khang trong chuyến từ thiện phát gạo cho bà con nghèo - Ảnh: Internet

Với những chia sẻ từ chính trải nghiệm của bản thân, nam MC cũng mong muốn những ai làm từ thiện cũng hãy lan toả hết tình yêu thương của mình. Anh viết: "Tôi mong rằng khi làm từ thiện, hãy để hết tình cảm của bạn vào trong món quà, của cho không bằng cách cho, tôi từng thấy những giọt nước mắt rơm rớm của người nghèo hai tay đón nhận những bao gạo của chúng tôi, vì họ tin họ sẽ sống sót qua ngày mai, dù ngày mai cũng chưa biết có sáng sủa hơn không? Đó không chỉ là miếng ăn, mà tôi còn gửi gắm ở họ cả niềm lạc quan về cuộc sống."

Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?' - Ảnh 4
MC Nguyên Khang và các bạn bè, đồng nghiệp về Tiền Giang xây cầu cho bà con - Ảnh: Internet

Bài đăng của MC Nguyên Khang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ khán giả. Bên cạnh, nhiều người cũng bày tỏ niềm cảm thương đối với tình cảnh cơ cực của bà cụ cũng như những tâm sự xúc động, đầy nhân ái của Nguyên Khang. 

Cụ bà xin 3kg gạo bị xua tay như 'đuổi tà', MC Nguyên Khang rớt nước mắt: 'Tại sao mang tiếng phát gạo từ thiện mà vẫn đuổi bà đi?' - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng của Nguyên Khang - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện nay, việc dang tay giúp đỡ bà con nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh là vô cùng ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng chung tay để vượt qua cơn đại dịch để không ai bị bỏ lại phía sau!  

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