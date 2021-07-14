Bị tố nợ 200 triệu nhưng 'hứa nhiều thất hứa thật nhiều', quá hạn 3 tháng không trả, Huỳnh Anh nói gì mà khiến dân mạng 'sốc'?

Huỳnh Anh bị một tài khoản Facebook bất ngờ tố thiếu nợ 200 triệu nhưng đã lâu không trả. Hiện, sự việc này gây xôn xao cho cư dân mạng.

Tối 13/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng tố diễn viên Huỳnh Anh mượn nợ quá hạn nhưng vẫn không chịu trả. Sự việc này gây nhiều xôn xao vì người hâm mộ không biết thực hư thế nào. Trong bài đăng, anh Phạm Minh Q. - người tố Huỳnh Anh tỏ rõ bức xúc:

"Huỳnh Anh đã mượn 200 triệu đồng của tôi từ tháng 4/2021, có giấy xác nhận công nợ đàng hoàng. Anh này đã hứa đến ngày 20/4 sẽ trả nợ cho tôi, số tiền này tôi cho vay cũng hoàn toàn không tính lãi. Thế nhưng quá hạn trả nợ đã lâu, tôi cũng liên lạc nhiều lần để thu lại số tiền trên, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hứa "đang thu xếp", "đang cố gắng" từ phía Huỳnh Anh. Đến nay, Huỳnh Anh đã chậm thanh toán tới gần 3 tháng, tôi đã hết kiên nhẫn nên đành phải chia sẻ lên để mọi người biết".

Người tố còn tung bằng chứng Huỳnh Anh đã mượn nợ của mình - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và bạn đọc liên hệ với Huỳnh Anh để tìm hiểu về thông tin này, anh xác nhận có mượn nợ của Phạm Minh Q. với số tiền 200 triệu đồng đúng như những gì người này tố tụng. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết do dịch Covid-19 nên việc làm ăn khó khăn, chưa xoay sở được tiền chứ không hề có ý quỵt nợ. Anh cho hay: "Đúng là tôi có mượn số tiền trên, nhưng tôi có trả nợ chứ không phải không trả. Thú thực là thời gian này do dịch Covid-19 hoành hành nên việc làm ăn của tôi không suôn sẻ, tôi không xoay xở được tiền.

Diễn viên Huỳnh Anh xác nhận có mượn số tiền 200 triệu của người tố nhưng mùa dịch khó khăn vẫn chưa xoay sở được để trả - Ảnh: Internet

Hơn nữa, tôi cũng mới mở trung tâm tiếng Anh, ban đầu đã có học sinh đăng ký học nhưng lại bùng dịch nên không có nguồn thu. Tôi đã trình bày với anh Q., mong anh thông cảm nhưng anh ấy không đồng ý mà cứ muốn ép tôi, tôi cũng không biết làm thế nào".

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