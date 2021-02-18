Bị tố mở cửa ô tô gây tai nạn rồi ‘lật mặt’ chuyện bồi thường, Huỳnh Anh lên tiếng

Hậu trường 18/02/2021 09:35

Trước những tin đồn không hay gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, nam diễn viên Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước thông tin Huỳnh Anh gây tai nạn giao thông vào tối mùng 4 Tết (16/2). Nguyên nhân xuất phát từ việc Huỳnh Anh mở cửa xế hộp và chiếc xe máy lưu thông cùng chiều vô tình đụng phải lúc cửa bật ra.

Câu chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi phía người gặp tai nạn tung loạt tin nhắn và clip làm bằng chứng tố nam diễn viên lươn lẹo trong việc bồi thường.

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Huỳnh Anh bị tố thiếu trách nhiệm trong việc bồi thường sau tai nạn - Ảnh: FB

Trước những ồn ào không hay này, Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Khi nhìn một sự việc diễn ra chúng ta nên nhìn thật đa chiều để có được nhận định khách quan và chính xác nhất trước khi lên án hay chỉ trích”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên khá bức xúc khi câu chuyện đã bị bóp méo một phần khi đưa lên mạng xã hội. Huỳnh Anh thẳng thắn cho biết anh có thiện chí bồi thường nhưng phải đúng với thiệt hại: “2 ngày sau không thèm thông báo cho mình biết trước rằng sẽ sửa những gì mà bạn kia gửi cho mình một cái hóa đơn thay thế toàn bộ linh kiện bị trầy xước. Mình có nói lộn bên trái bên phải làn xe thế nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện và mình thật sự không thích cảm giác bị dắt mũi hay cảm giác bị động”.

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Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB
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Đoạn tin nhắn Huỳnh Anh gửi cho người gặp tai nạn - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Huỳnh Anh cho biết sự việc đã được đôi bên giải quyết ổn thỏa: “Đã gỉải quyết mọi khoản ‘Thiện Chí’ cần thiết rồi đó. Ai nói gì thì nói chứ tôi chỉ thấy buồn vì tấm lòng của mình ngay từ ban đầu không được xem trọng mà thôi”.

Sau khi đăng tải, bài đăng của nam diễn viên nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số netizen lên tiếng bênh vực Huỳnh Anh, số khác lại không hài lòng với cách hành xử của nam diễn viên.

Hiện tại, Huỳnh Anh đã xóa bài đăng này trên trang cá nhân.

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