Lương Mạnh Hải tiết lộ tình hình sức khoẻ hiện tại khi bị phát hiện có tiếp xúc gần với diễn viên nhiễm Covid-19

Sao Việt 14/07/2021 15:44

Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Lương Mạnh Hải khi thấy anh tham gia chương trình talkshow với diễn viên Lữ Đắc Long.

Vừa qua, thông tin diễn viên Lữ Đắc Long và 3 thành viên trong gia đình đều dương tính với Covid-19 khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp trong showbiz Việt vô cùng lo lắng. Được biết, hiện tại, nam diễn viên đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM và được chữa trị bằng phương pháp thở máy.

Mới đây, trên mạng xã hội, một người bạn của Lữ Đắc Long đăng tải hình ảnh nam diễn viên cùng tham gia buổi talkshow với Lương Mạnh Hải phát trên sóng truyền hình. Dù không rõ thời điểm ghi hình khi nào nhưng bài đăng này khiến nhiều người e ngại cho tình hình sức khoẻ của Lương Mạnh Hải vì đã tiếp xúc khá gần với Lữ Đắc Long.

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Một người bạn của Lữ Đắc Long chia sẻ hình ảnh nam diễn viên và Lương Mạnh Hải trò chuyện trong talkshow - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin này, Lương Mạnh Hải đã nhanh chóng lên tiếng phân trần để trấn an người hâm mộ. Trao đổi với Tổ Quốc, nam diễn viên cho biết chương trình này đã được ghi hình vào ngày 16/6 và phát sóng vào ngày 21/6. Do đó, hình ảnh mà người bạn của Lữ Đắc Long đăng tải có thể là lúc chương trình được phát lại trên truyền hình. Đồng thời, Lương Mạnh Hải cũng cho biết tình hình sức khoẻ hiện tại của mình: "Tôi vẫn rất khỏe. Sáng nay tôi vừa tập thể dục xong".

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Lương Mạnh Hải cho biết sức khoẻ của anh vẫn tốt - Ảnh: Internet

Sau khi biết thông tin gia đình diễn viên Lữ Đắc Long nhiễm Covid-19, nhiều sao Việt như Trương Quỳnh Anh, Quyền Linh, Hạnh Thuý, Nguyễn Văn Chung,... cũng đồng loạt kêu gọi quyên góp cho anh vì biết được hoàn cảnh của anh khá khó khăn. 

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Các sao Việt kêu gọi quyên góp cho diễn viên Lữ Đắc Long - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên trang cá nhân, diễn viên Hạnh Thuý cũng cập nhật tình hình sức khoẻ của Lữ Đắc Long tại nơi cách ly. Đồng thời, Hạnh Thuý cũng nhắn bạn bè, người quen hạn chế gọi điện để nam diễn viên và gia đình có thời gian nghỉ ngơi. Nữ viên viên vui mừng thông báo:

"Thông báo tin mừng đến những người thương, anh Lữ Đắc Long Anh đã được chuyển qua Chợ Rẫy, hiện đã ổn phần nào nên sức khoẻ tạm yên tâm, nói chuyện còn mệt nhiều nhưng anh nói anh đỡ lo nhiều rồi".

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