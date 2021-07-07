Phi Phụng trao quà cho bà con khó khăn tại các khu cách ly bị ảnh hưởng trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Thời gian gần đây, hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Dù vậy nhưng một số nghệ sĩ vẫn quyết tâm góp sức mình kêu gọi từ thiện để giúp đỡ các nơi cách ly hay những hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Mới đây, trang kênh Youtube "Ngũ Long du kí", nghệ sĩ Phi Phụng đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh cùng hai chị em của mình gói đồ từ thiện và đích thân đem trao tặng cho những người dân đang bị cách ly vì dịch bệnh. Phi Phụng chia sẻ đoạn clip ghi lại hành trình làm từ thiện, trao quà cho những người dân đang bị cách ly vì dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip Trong clip Phi Phụng chia sẻ rằng khi biết gần nhà mình có nhiều người dân đang bị phong toả vì dịch bệnh thì một số người quen bên nước ngoài đã gửi tiền về và nhờ gia đình cô mua đồ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đợt này. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi làm từ thiện chỉ mua đồ ăn ngon, không mua những đồ rẻ tiền, thiu thối. Cái gì ngon chúng tôi mới đem đi cho chứ không phải cho đồ dở. Chúng tôi mua bò viên, cá mòi, lạp xưởng, nước tương, đường, dầu ăn, cá viên. Tất cả đều là nhu yếu phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn được siêu thị 0 đồng cho rau cải để nhờ đem đến cho người dân bị cách ly."

Phi Phụng cùng người thân phân chia từng gói quà để trao tặng cho bà con khó khăn - Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ vậy, nữ diễn viên cho biết thêm rằng hôm trước chị đã tặng gạo, mỳ, nước mắm, bột ngọt nên lần này tặng thêm thức ăn. Vào buổi sáng, gia đình nữ diễn viên cũng thỉnh thoảng nấu những phần cơm từ thiện để đem cho các y bác sĩ chống dịch. Bên cạnh đó, sợ bị mang tiếng vụ lợi tiền từ thiện, Phi Phụng khẳng định rằng cô luôn công khai tài chính rõ ràng: "Bây giờ tình hình đang căng thẳng, ai góp được gì cứ góp, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều. Tôi phải cám ơn những gia đình ở nước ngoài đã gửi tiền về hỗ trợ, còn chúng tôi cũng góp một phần lúc trước rồi nên giờ chỉ bỏ công thôi. Và tôi làm từ thiện luôn công khai tài chính rõ ràng. Đừng ai nói tôi bỏ vào túi riêng, túi tôi cũng có tiền nhé!"

Phi Phụng phân chia từng bịch quà để chuẩn bị đi đến các khu cách ly tận tay trao cho bà con - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi phân chia đầy đủ các phần quà, Phi Phụng cùng chị em của mình đi đến tận các khu cách ly để phát quà cho bà con. Nữ diễn viên nói thêm: "Chúng tôi đã đến điểm cách ly, nhưng chỉ để đồ ăn ở ngoài cho phường mang vào hộ chứ không được vào. Bên trong đó nội bất xuất, ngoại bất nhập nên không ai vào được. Tôi nhắc lại, tôi làm clip không phải để PR, đánh bóng tên tuổi đâu nha mọi người. Tôi làm vậy vì có những người ở nước ngoài gửi tiền về cho tôi nhờ đi làm từ thiện. Tôi phải quay lại làm tang chứng vật chứng cho người ta thấy tôi đã làm và đến tận nơi để làm". Phi Phụng trao quà cho bà con tại các khu cách ly - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip đăng tải nhận nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ mọi người. Dưới phần bình luận, khán giả dành tặng nhiều lời khen cho hành động ý nghĩa, ấm áp của Phi Phụng trong mùa dịch bệnh. Một số bình luận của khán giả: "Miếng khi đói bằng gói khi no ! Cảm ơn những tấm lòng vàng"; "Ý nghĩa và ấm áp tình người lắm cô ơi, chúc cô nhiều sức khỏe"; "Rất cảm phục lòng từ thiện của chị. Cầu mong chị và gia đình lúc nào cũng may mắn".

Nghệ sĩ Phi Phụng quyên góp 130 triệu đồng giúp đỡ Hoàng Lan Sau một ngày kêu gọi đồng nghiệp, khán giả giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan, Phi Phụng thông báo đã nhận được 130 triệu đồng.

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