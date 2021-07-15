Giữa nghi vấn 'kỷ lục' thai kỳ kéo dài tận 12 tháng, phía Vy Oanh chính thức lên tiếng

Sao Việt 15/07/2021 16:30

Giữa một "rừng" câu hỏi liên quan tới thai kỳ "kỷ lục" 12 tiếng, phía Vy Oanh đã có phản hồi.

Chiều ngày 14/7 vừa qua, Vy Oanh đã gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo mình đã hạ sinh đứa con thứ 3 trong hạnh phúc. Qua những hình ảnh được nữ ca sĩ đăng tải trên MXH, có thể thấy dù mới lâm bồn xong, cô vẫn rất tươi tắn.

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Những hình ảnh đầu tiên của Vy Oanh sau khi sinh xong em bé thứ 3 - Ảnh: Vy Oanh Official

Tuy nhiên, so với các thông tin liên quan đến đứa con mới sinh của Vy Oanh, cư dân mạng lại chú ý hơn vào 1 điểm bất thường liên quan đến thai kỳ của cô. Cụ thể, có sự chênh lệch cực lớn giữa thời gian sinh đẻ dự kiến của cô với thời gian thật mà cô vừa thông báo.

Dựa theo những thông tin mà Vy Oanh đã chia sẻ vào bài đăng ở tháng 3 rằng cô đã mang thai gần 8 tháng thì nữ ca sĩ có lẽ sẽ hạ sinh vào tháng 5/2021 nếu tính theo thời gian 9 tháng 10 ngày mà phụ nữ thường dùng để tính ngày sinh. Tuy nhiên, trong thực tế thì tới tận ngày 14/7, giọng ca Đồng Xanh mới sinh hạ em bé thứ 3.

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Những điểm kỳ lạ trong thời gian thai sản của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bởi vì chi tiết bất hợp lý này mà nhiều người đã đặt ra nghi vấn về thai kỳ của Vy Oanh. Bởi vì từ lúc nữ ca sĩ thông báo mang thai dược 8 tháng vào tháng 3 năm nay đã được 4 tháng rồi có nghĩa cô đã có một thai kỳ kéo dài tận 12 tháng. Nếu điều này là thật, Vy Oanh phải được ghi vào sách kỷ lục mới đúng.

Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ đã lên tiếng trả lời về tin đồn này. Cụ thể, theo chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, phía quản lý của Vy Oanh đã nói: "Chị Oanh nói mọi người thông cảm hiện gia đình chị Oanh thống nhất không muốn liên quan gì đến các drama mà mọi người tự đặt ra tự soi cho đến khi có kết quả của toà án. Trong tình hình dịch phức tạp và sức khoẻ sau sinh chưa hồi phục, bên Vy Oanh sẽ không đưa thêm bất cứ thông tin gì khác để không bị xao lãng thông tin ạ. Thực tế là hôm giờ chị Oanh không được giữ điện thoại để gia đình và bác sĩ yên tâm vì sau sinh phụ nữ rất yếu về cả tinh thần và sức khoẻ, còn phải lo chăm sóc con".

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Nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thích đáng cho sự nghi vấn trên - Ảnh: FBNV

Hiện tại, công chúng vẫn mong chờ được nghe chia sẻ thông tin chính thức nhiều hơn từ phía nữ ca sĩ, nhất là trong khoảng thời gian mà các drama đang ở thời điểm nóng nhất này.

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