Bị đồn thẫm mỹ quá đà khiến mặt sưng, cứng đơ, Elly Trần đáp trả cực gắt

Mới đây, Elly Trần gây choáng khi xuất hiện với diện mạo mới. Trong đoạn clip đi chơi ở trung tâm thương mại, nữ diễn viên khoe style năng động với sơ mi và quần short theo style giấu quần khoe đôi chân dài nuột nà. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bất ngờ gây chú ý, chính là mái tóc vàng hoe uốn xoăn cùng gương mặt trắng bệch, đơ cứng của người đẹp.

Xuất hiện với diện mạo mới lạ, bà mẹ hai con khiến nhiều người không nhận ra. Thậm chí có cư dân mạng còn để lại bình luận: "Nếu không đăng ở Instagram Elly Trần thì không nhận ra", "Nhìn lạ quá", "Tưởng hình nộm", "Mặt đơ quá", "Tưởng bà nào", "Sao thấy 2 má chị cứ bị sưng sưng nhỉ?", "Mặt mới tiêm filler à chị?", "Chị ơi sao chị tiêm má sưng vậy, chị tiêm nhẹ thôi nhìn tự nhiên đẹp hơn"...

Trên thực tế, Elly Trần đổi kiểu tóc nên đã cosplay biểu tượng Hollywood - Marilyn Monroe để làm mẫu ảnh. Tuy nhiên, kiểu tóc và cách trang điểm đậm khiến cô trông "dừ" và lạ lẫm. Được biết, cô nàng đã vội vàng đi gặp bạn ở trung tâm thương mại nên chưa kịp tẩy trang.

Gương mặt hơi sưng cùng biểu cảm đơ cứng khiến Elly Trần tiếp tục vướng nghi vấn mới can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, mái tóc tẩy uốn xoăn cũng cộng cho cô thêm vài tuổi. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối nhan sắc trước kia của người đẹp.

Trước nhiều ý kiến trái chiều, Elly Trần không ngại lên tiếng giải thích về sự thay đổi nhan sắc hiện tại. Cô đáp lại: "Má mình hồng hào căng bóng thì phán tiêm tiêm cái búa. Hơn cả thập kỉ mặt chị có bao giờ ốm không em?". Ngoài ra, Elly Trần cho hay nhìn cô khác bình thường là do vừa make up để đi chụp hình, chưa tẩy trang nên mọi người không quen.

Trước đó, Elly Trần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ như gọt cằm vline, cắt mí, tiêm môi, tiêm má baby... Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn phủ nhận chuyện thẩm mỹ. Thậm chí, cô còn hài hước đáp lại: "Ngoài việc chuyển đổi giới tính thì chị không làm gì hết nha em".

Ở tuổi 35, Elly Trần theo đuổi hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Sau hai lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối. Cô tích cực cập nhật các xu hướng của giới trẻ nên thường được khen như chị gái của hai con. Người đẹp cũng tiết chế hơn khi lựa chọn các trang phục tôn dáng.

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp này ít hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh như ngày trước. Bù lại, cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc hai nhóc tì và tập trung cho công việc kinh doanh. Hot girl nóng bỏng ngày nào giờ đây đã được biết đến là một bà mẹ thông thái với cách nuôi con khoa học khiến nhiều người ngưỡng mộ.