Bên trong Rolls-Royce phiên bản ‘black pink’ của Ngọc Trinh xịn xò thế nào?

Sao Việt 22/04/2021 09:42

Chiếc Rolls-Royce phiên bản "black pink" của Ngọc Trinh đang là chiếc xe gây chú ý nhất hiện nay.

Mới đây, Ngọc Trinh đã làm rúng động mạng xã hội khi tậu về siêu xe Rolls-Royce có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, ồn ào giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh đã gây không ít xôn xao, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo đó, Nathan Lee đã đưa ra thách thức đua siêu xe với Ngọc Trinh, trước sự kiện trên, dân tình kéo đến đông nghẹt trung tâm Q.1, TP. Hồ Chí Minh để tận mắt chứng kiến màn đua siêu xe này.

ngoc trinh 1
Rolls-Royce phiên bản hồng - đen sang chảnh của Ngọc Trinh không làm người hâm mộ cô thất vọng

Theo Thanh Niên, nữ người mẫu đã bỏ ra số tiền 20 tỉ đồng để rinh chiếc Rolls Royce này về nhà. Và độ chịu chơi của "nữ hoàng nội y" còn thể hiện rõ khi cô chi mạnh tay thêm 1,5 tỷ đồng để "độ" chiếc xe với màu hồng chủ đạo - màu yêu thích của bản thân.

Để hoàn thiện đổi mới chiếc xe theo phong cách và yêu cầu của Ngọc Trinh thì thợ phải tháo toàn bộ thân xe Rolls-Royce sau đó dán decal để đảm bảo độ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nội thất bên trong bọc da màu hồng đậm. Mọi công đoạn này do một garage chuyên chăm sóc xe ở TP.HCM thực hiện.

 

ngoc trinh 2
Nội thất bên trong xe khiến ai cũng xuýt xoa

Siêu xe của nữ người mẫu cũng nhận được nhiều sự chú ý, mỗi bài đăng về chiếc siêu xe đều nhận được lượng tương tác khủng trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Bên trong Rolls-Royce phiên bản ‘black pink’ của Ngọc Trinh xịn xò thế nào? - Ảnh 3
Dân mạng không khỏi trầm trồ về độ chịu chơi chịu chi của 'nữ hoàng nội y'

Chiếc Rolls-Royce Ghost này thuộc phiên bản Series I, được Ngọc Trinh mua lại và “tút tát” theo yêu cầu của bản thân. Đây là chiếc Rolls-Royce độ màu phiên bản hồng – đen duy nhất ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Thực hư chiếc Rolls Royce độc bản kiểu Black & Pink của Ngọc Trinh trị giá gần 1 triệu đô?

Thực hư chiếc Rolls Royce độc bản kiểu Black & Pink của Ngọc Trinh trị giá gần 1 triệu đô?

Giữa 1 rừng drama với Nathan Lee, Ngọc Trinh vẫn "bỏ ngoài tai" vì bận đi "độ" xế sang trị giá gần cả triệu đô.

Xem thêm
Từ khóa:   Người đẹp Ngọc Trinh Nathan Lee và Ngọc Trinh Ngọc Trinh mua siêu xe

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 20 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"