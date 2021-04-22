Bên trong Rolls-Royce phiên bản ‘black pink’ của Ngọc Trinh xịn xò thế nào?

Chiếc Rolls-Royce phiên bản "black pink" của Ngọc Trinh đang là chiếc xe gây chú ý nhất hiện nay.

Mới đây, Ngọc Trinh đã làm rúng động mạng xã hội khi tậu về siêu xe Rolls-Royce có giá khoảng hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, ồn ào giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh đã gây không ít xôn xao, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo đó, Nathan Lee đã đưa ra thách thức đua siêu xe với Ngọc Trinh, trước sự kiện trên, dân tình kéo đến đông nghẹt trung tâm Q.1, TP. Hồ Chí Minh để tận mắt chứng kiến màn đua siêu xe này.

Rolls-Royce phiên bản hồng - đen sang chảnh của Ngọc Trinh không làm người hâm mộ cô thất vọng

Theo Thanh Niên, nữ người mẫu đã bỏ ra số tiền 20 tỉ đồng để rinh chiếc Rolls Royce này về nhà. Và độ chịu chơi của "nữ hoàng nội y" còn thể hiện rõ khi cô chi mạnh tay thêm 1,5 tỷ đồng để "độ" chiếc xe với màu hồng chủ đạo - màu yêu thích của bản thân.

Để hoàn thiện đổi mới chiếc xe theo phong cách và yêu cầu của Ngọc Trinh thì thợ phải tháo toàn bộ thân xe Rolls-Royce sau đó dán decal để đảm bảo độ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nội thất bên trong bọc da màu hồng đậm. Mọi công đoạn này do một garage chuyên chăm sóc xe ở TP.HCM thực hiện.

Nội thất bên trong xe khiến ai cũng xuýt xoa

Siêu xe của nữ người mẫu cũng nhận được nhiều sự chú ý, mỗi bài đăng về chiếc siêu xe đều nhận được lượng tương tác khủng trên mọi nền tảng mạng xã hội.

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Chiếc Rolls-Royce Ghost này thuộc phiên bản Series I, được Ngọc Trinh mua lại và “tút tát” theo yêu cầu của bản thân. Đây là chiếc Rolls-Royce độ màu phiên bản hồng – đen duy nhất ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV

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